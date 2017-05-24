Volkswagen показал новый кроссовер. Ждем его в России

На мотор-шоу в Нью-Йорке немецкая марка показала концепт Atlas Cross Sport — практически готовый к серийному производству пятиместный вариант уже продающегося Atlas, который в России представлен под именем Teramont.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Немцы зачастили с премьерами новых кроссоверов: в Пекине еще не остыли софиты с презентации третьего поколения Volkswagen Touareg и вот, пожалуйста, еще один — Volkswagen Atlas Cross Sport.

Приставка «концепт» выглядит нелепой попыткой замаскировать свои планы: перед нами практически готовый к серийному производству автомобиль. Замените 22-дюймовые колеса более скромными, уберите светодиодную иллюминацию спереди (две полоски и светящаяся эмблема, это технологичная замена хрому) и машину хоть сейчас выставляй в дилерских центрах.

Спереди Volkswagen Atlas Cross Sport практически полностью повторяет своего семиместного собрата. А вот сзади машина полностью оригинальная. Широченные стойки, наклоненное почти на 45 градусов стекло задней двери, иные фонари. При одинаковой колесной базе (2979 мм) «кросс-спорт» на 190 мм короче «просто» Atlas/Teramont. Так что у кроссовера предельно маленькие свесы, придающие ему еще больше агрессивности. Немцы решили не создавать полноценное кросс-купе и схитрили: крыша у кроссовера практически ровная, а вот оконная линия к задней части сужается, визуальная делая профиль машины динамичнее.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Не особо концептуальным выглядит и интерьер. Архитектура передней панели такая же, что и у семиместной версии, но все «физические» кнопки заменены на сенсоры. По сути кнопок тут три и все они расположены на центральном тоннеле: отключение системы стабилизации, включения спортивного режима GTE и электропривода задней двери. Есть еще шайба с переключением режимов управляющей электроники E-Mode.

Концепт оснащен гибридной силовой установкой объединяющей 3,6-литровый V6 (280 л.с.) от обычного Atlas/Teramont и двух электромоторов: 54 л.с. спереди и 116 л.с. сзади. Также в ее состав входит блок литий-ионных батарей емкостью 18 киловатт-часов. Суммарная мощность: 360 л.с. Второй вариант: «мягкая» гибридная силовая установка, не предусматривающая подзарядку. Моторов здесь тоже три, но емкость батарей составляет всего 2 киловатт-часа. Ее суммарная мощность 310 л.с.

Volkswagen Atlas Cross Sport

До 100 км/ч подзаряжаемый Atlas Cross Sport разгоняется всего за 5,7 секунды, а его вторая версия проделывает это упражнение за 6,9 секунды. Максимальная скорость обоих вариантов ограничена на отметке 209 км/ч. Подзаряжаемый гибрид может проехать исключительно на электротяге 41 километр.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Серийное будущее кроссовера предрешено: еще до премьеры североамериканское отделение Volkswagen объявило о том, что инвестирует дополнительно 340 млн долларов в организацию его производства на заводе в Чаттануге. Но пока немцы тщательно избегают ответа на вопрос о сроках. Впрочем, ждать точно недолго. И в России новинка появится обязательно: не зря же Volkswagen сертифицировал у нас оба варианта, и 7- и 5-местный, кроссовера Teramont.

Прием заказов на Volkswagen Teramont в России стартовал в марте этого года.

А еще Volkswagen готовит два недорогих кроссовера для развивающихся стран, таких как Россия, Китай и Бразилия.

Фото: Volkswagen