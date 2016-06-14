Volkswagen показал два новых кроссовера для России

Немцы, как и обещали, показали два недорогих кроссовера, которые вскоре отправятся в производство. Предназначены они для развивающихся рынков, таких как наш.

Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

Показали два концепта с наглухо тонированными стеклами в рамках презентации третьего поколения Volkswagen Touareg. Так как эту машину показывали в Китае, то две новых модели стали этаким «десертом» для местных журналистов.

Volkswagen Powerful Family SUV

Первый концепт получил название Volkswagen Powerful Family SUV. Те, кто внимательно следит за всеми новинками автопрома, без труда опознает в этой машине… Skoda Karoq. Правда, немцы взяли за основу китайскую версию с растянутой на 50 мм колесной базой и полностью переделали переднюю и заднюю части автомобиля, все же придав ему индивидуальность. Становится понятно, почему Россию лишили чешского кроссовера (У нас Skoda сделала ставку на большой Kodiaq). Через пару лет Karoq все же доберется до России, но уже в новом обличьи.

Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

Второй концепт называется Volkswagen Advanced Mid-Size SUV. Судя по всему, это пятиместный вариант кроссовера Teramont/Atlas, который анонсирован в качестве премьеры на мотор-шоу в Нью-Йорке на этой неделе. Но если в США покажут довольно богато оснащенный автомобиль, то для Китая, России и еще ряда стран машину максимально «облегчат». Кроссовер займет место на ступеньку ниже Volkswagen Tiguan. В числе его конкурентов и будущий купе-кроссовер от Renault, который покажут в конце августа на Московском международном автосалоне.

Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

Когда эти две машины станут серийными? Их производство в Китае организуют до конца 2018 года. Россия — следующая на очереди, то есть у нас машины должны появиться ближе к 2020 году.

Кстати, мы уже успели протестировать новый Volkswagen Touareg.

Skoda тоже готовит атаку в сегменте кроссоверов. В следующем году она представит еще одну модель.

Фото: autohomoe.com.cn