Это уже не Renault Captur с логотипом Mitsubishi, а кроссовер собственной разработки.

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Месяц назад Mitsubishi наклеила свой значок на Renault Captur и объявила о появлении «нового» ASX для рынка Европы. Но для домашнего рынка и Юго-Восточной Азии компания приберегла кое-что более интересное.

Это кроссовер XFC, который пока представлен в виде концепта, но должен появиться в продаже уже в следующем году. На презентации, прошедшей в Сайгоне, его назвали «наиболее подходящим другом для захватывающей жизни» с «шелковистым и солидным» дизайном.

Автомобиль имеет фирменный дизайн Mitsubishi, в отличие от нового ASX с французской ДНК. Он получил L-образные светодиодные фары, дневные ходовые огни под ними в виде жалюзи. Задние фонари имеют аналогичный дизайн. Зеркал заднего вида нет. Вместо них — камеры.

В салоне установлены два монитора, образующие единую поверхность. Но климатическая установка имеет отдельную сенсорную панель управления. Рядом с ней расположен «парящий» селектор коробки передач и кнопка запуска «Стоп/Старт». Рулевое колесо с тремя широкими спицами тоже имеет сенсорные кнопки.

Концепт XFC имеет абсолютно ровный пол и достаточно просторный салон, в котором поместятся пять человек, включая водителя. У сидящих на заднем диване есть доступ к управлению климат-контролем, а за их спинами хватило места для вместительного багажника.

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Технические характеристики пока не объявлены. Но об одной фишке создатели кроссовера все же рассказали. Это первый автомобиль Mitsubishi, оснащенный режимом вождения Wet (мокрый), обеспечивающим «безопасное вождение даже на дорогах, залитых водой из-за внезапного ливня». Также есть режимы «Нормальный», «Гравий» и «Грязь».

Серийная модель, конечно же, лишится камер заднего вида, сенсоргых кнопок и получит колеса поменьше. Продавать ее планируют с 2023 года в странах Юго-Восточной Азии, но если спрос на кроссовер будет высоким, то компания выведет его и на другие рынки.

Фото: Mitsubishi