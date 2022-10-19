Когда пора менять шины на зимние

Это зависит от того, собираетесь ли вы ездить на шипованной резине или на фрикционной.

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Несмотря на то, что нынешний октябрь отличается низкими температурами (ночью они могут быть и минусовыми), менять летние шины на зимние пока рано, заявили в Минтрансе Подмосковья

«Если вы планируете зимой ездить на шипованной резине, то пока снежный покров не покрыл дороги, не стоит этого делать. Шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь, а в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной», — пишет на своем сайте ведомство.

Эксперименты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, показали, что летние шиныв легкий мороз предпочтительнее, чем зимние — на них автомобиль ведет себя лучше. Но только при условии, что на дороге нет снежного или ледяного покрова.

Что касается фрикционных (нешипованных) зимних шин, то их уже можно установить на автомобиль, чтобы избежать сезонных очередей в шиномонтажах.

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«Поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже вполне возможно, использование „липучки“ более предпочтительно. Такая резина меньше вредна для дорог и обеспечивает хорошее сцепление как на снегу и на льду, так и на так называемой каше», — советует Минтранс Московской области.

Эксперты министерства также напомнили, что менять шины на зимние можно, как только среднесуточная температура в вашем регионе опустится до +5 градусов по Цельсию.

Сегодня, 19 октября 2022 года, вступил в силу справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО. Как изменится размер выплат?

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