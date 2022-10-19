Когда пора менять шины на зимние — журнал За рулем

Когда пора менять шины на зимние

Это зависит от того, собираетесь ли вы ездить на шипованной резине или на фрикционной.

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Несмотря на то, что нынешний октябрь отличается низкими температурами (ночью они могут быть и минусовыми), менять летние шины на зимние пока рано, заявили в Минтрансе Подмосковья

«Если вы планируете зимой ездить на шипованной резине, то пока снежный покров не покрыл дороги, не стоит этого делать. Шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь, а в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной», — пишет на своем сайте ведомство.

Эксперименты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, показали, что летние шиныв легкий мороз предпочтительнее, чем зимние — на них автомобиль ведет себя лучше. Но только при условии, что на дороге нет снежного или ледяного покрова.

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Что касается фрикционных (нешипованных) зимних шин, то их уже можно установить на автомобиль, чтобы избежать сезонных очередей в шиномонтажах.

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«Поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже вполне возможно, использование „липучки“ более предпочтительно. Такая резина меньше вредна для дорог и обеспечивает хорошее сцепление как на снегу и на льду, так и на так называемой каше», — советует Минтранс Московской области.

Эксперты министерства также напомнили, что менять шины на зимние можно, как только среднесуточная температура в вашем регионе опустится до +5 градусов по Цельсию.

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Фото: Arisa Chattasa / Unsplash

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