19 октября 2022 года вступает в силу справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО.

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Новый справочник средней стоимости запчастей, в соответствии с которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, составлен с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Такое решение было принято после ухода из России ряда автопроизводителей.

Как заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), изменение средней стоимости запчастей оказалось незначительным. При этом рост средней стоимости запчастей по сравнению с версиями этого справочника, составленными до ухода с рынка некоторых автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%.

«В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках. Сегодня мы видим, что оно находится в пределах 3%. При этом количество позиций в справочнике, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось, поэтому снижение объясняется главным образом появлением новых каналов поставок запчастей. Справочник, вступивший в силу 19 сентября, дал рост стоимости запчастей, но в пределах тех же 3%. В результате в среднем цены в этом справочнике де-факто вернулись к средним ценам справочника, вступившего в силу 19 июня и показавшего рост стоимости запчастей на 29%. Это полностью соответствует оценке ситуации с ценами на запчасти автомобильными экспертами», — говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

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Напомним, что рост стоимости запчастей учитывается по результатам двух месяцев, когда произошел скачок — апреля и мая 2022 года. Тогда по оценкам экспертов запчасти подорожали на 30%.

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