До тех пор, пока нет снега или льда.

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Сцепные свойства шин оцениваются по их тормозному пути на сухом асфальте и при разных температурах. Как ни странно, в мороз с этим испытанием лучше справляются летние шины.

При низких температурах на сцепные свойства влияет химический состав резиновой смеси. А при высоких температурах? Сцепление с дорогой на жаре тоже ухудшается, о чем свидетельствуют данные замеров, проведенных экспертами «За рулем».

Быть лучшей при любых температурах не может ни одна шина. Некоторые лучше цепляются за асфальт в жару, а другие — во время холодов.

Также оказалось, что при температуре ниже +7°С сцепление шин с дорогой ухудшается, но далеко не у всех моделей. Некоторые не теряют своих свойств даже при 5-градусном морозе.

Взгляните на наши замеры, которые мы проводили в рамках очередного шинного теста:

Модели покрышек уже порядком устарели — им на смену пришли новые поколения шин, но зависимость тормозного пути от температуры осталась примерно такой же.

«Ухудшение тормозных свойств летних шин не такое уж страшное: зимняя даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, не говоря уже о плюсовой температуре. И никаких противоречий здесь нет — зимняя отыграет свое на льду и на снегу», — пишут эксперты.

В теплую погоду, например, при +4°С, тормозной путь зимних шин примерно на 10 метров больше, чем у летних, а если потеплеет до +11°С, то тормозной путь зимних шин увеличится еще. Следовательно, не стоит менять шины во время первых же заморозков — летняя резина их не боится, если не стоит на льду. А вот весной со сменой шин лучше не тянуть.

Подробнее о свойствах летних и зимних шин при разных температурах, а также выводы экспертов вы можете узнать в полной версии материала.

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