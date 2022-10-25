Африканская страна хотела бы выйти на наш рынок. Правда, есть одно «но»…

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О готовности Уганды выйти на российский авторынок заявлял посол страны в России Мозес Кизиге. У африканского государства очень молодой автопром, ему всего 15 лет, и он на 96% принадлежит государству.

По сути, это одна компания с громким названием Kiira Motors Corporation, выпускающая электромобили. Большая часть ее акций принадлежит правительству Республики Уганда, Министерству науки, технологий и инноваций и Канцелярии президента. Еще 4% акций владеет Университет Макерере.

Вопрос — правда ли Kiira Motors Corporation может выйти на российский авторынок и какие автомобили при этом могла бы поставлять нам компания? На него в своем Telegram—канале ответил главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

главный редактор журнала «За рулем»:

— На прошлой неделе крупные СМИ одолели вопросом: африканское государство Уганда хочет поставлять нам свои электромобили — будут ли они пользоваться спросом?

Уганда — не Китай и не Южная Корея. Ежегодно в страну импортируется около 50 тысяч машин, преимущественно подержанных. Своего автопрома, как такового, нет, хотя есть госкомпания Kiira Motors — и она даже достраивает свой завод, на котором будут работать 2000 человек.

Электромобиль, о котором идет речь, в течение нескольких лет создавали студенты местного Университета Макерере. Это трехметровое купе с пластиковым кузовом, по сравнению с которым даже российская Zetta и печально знаменитый ё-мобиль очень даже красивые машины.

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Правда, у угандийцев еще есть проект купе и даже автобус на солнечных батареях, но до них еще очень далеко.

Китайский автопроизводитель BYD готовит к продажам очень интересный и продуманный внедорожник, который вполне может приехать в Россию.

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Фото: Telegram-канал Максима Кадакова