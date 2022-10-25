Он станет недорогой заменой европейским и американским внедорожникам, таким как Land Rover Defender, например.

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В сети появились снимки новой хардкорной модели BYD, которая уже тестируется на дорогах общего пользования.

Известно, что BYD специализируется на электромобилях, но этот внедорожник будет иметь двигатель внутреннего сгорания в составе гибридной силовой установки. Следовательно, машина будет пригодна для дальних путешествий вдали от дорог и цивилизации.

Дизайн автомобиля — классический внедорожный, со множеством вертикальных линий, прямой крышей, пригодной для установки экспедиционного багажника, и большими колесными арками.

Передняя оптика будет многоуровневой, а решетка радиатора — очень большой, чтобы двигатель не перегревался во время поездок на малых скоростях, но под большой нагрузкой.

На двери багажника крепится восьмиугольный кофр с запасным колесом, а судя по ручке справа, дверь распахивается влево. Также у автомобиля очень небольшой задний свес.

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По всем признакам, это будет настоящий внедорожник. Следовательно, у машины будет система полного привода с блокировками как минимум двух дифференциалов (заднего и межосевого), раздаточной коробкой и так далее.