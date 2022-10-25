Новый внедорожник BYD — ждем в России — журнал За рулем

Новый внедорожник BYD — ждем в России

Он станет недорогой заменой европейским и американским внедорожникам, таким как Land Rover Defender, например.

Материалы по теме
Анонсированы новые модели Lada

В сети появились снимки новой хардкорной модели BYD, которая уже тестируется на дорогах общего пользования.

Известно, что BYD специализируется на электромобилях, но этот внедорожник будет иметь двигатель внутреннего сгорания в составе гибридной силовой установки. Следовательно, машина будет пригодна для дальних путешествий вдали от дорог и цивилизации.

Дизайн автомобиля — классический внедорожный, со множеством вертикальных линий, прямой крышей, пригодной для установки экспедиционного багажника, и большими колесными арками.

Новый внедорожник BYD — ждем в России

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Передняя оптика будет многоуровневой, а решетка радиатора — очень большой, чтобы двигатель не перегревался во время поездок на малых скоростях, но под большой нагрузкой.

Новый внедорожник BYD — ждем в России

На двери багажника крепится восьмиугольный кофр с запасным колесом, а судя по ручке справа, дверь распахивается влево. Также у автомобиля очень небольшой задний свес.

Новый внедорожник BYD — ждем в России

Материалы по теме
Российские машины Evolute — начались продажи

По всем признакам, это будет настоящий внедорожник. Следовательно, у машины будет система полного привода с блокировками как минимум двух дифференциалов (заднего и межосевого), раздаточной коробкой и так далее.

Фото: Autohome.com.cn

Новый внедорожник BYD — ждем в России

Он станет недорогой заменой европейским и американским внедорожникам, таким как Land Rover Defender, например.

Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367239Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367240Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367241Новый внедорожник BYD — ждем в России
Новый внедорожник BYD — ждем в России

Он станет недорогой заменой европейским и американским внедорожникам, таким как Land Rover Defender, например.

Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367239Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367240Новый внедорожник BYD — ждем в России — фото 1367241Новый внедорожник BYD — ждем в России
Наше новое видео
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров453
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: