10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — журнал За рулем

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

Это один из способов доставить зрителям удовольствие от просмотра.

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Автомобильные погони в хороших фильмах не обходятся без зрелищных аварий. Нередко то, что мы видим на экране — лишь компьютерная графика. Но гораздо эффектнее разбить настоящий автомобиль. И вот 10 самых дорогих из них.

По версии страховой компании Confused, титул самого дорогого из разбитых в кино автомобилей принадлежит Porsche 917K, участвовавшему в съемках фильма «Ле-Ман» 1971 года. Интересный факт — по сценарию автомобиль не должен был разбиться. Но у машины под управлением Дэвида Пайпера лопнула шина. Несмотря на серьезные повреждения, культовый гоночный автомобиль все-таки был восстановлен. Аналогичный Porsche 917K был продан за 14 миллионов долларов в 2017 году (857 млн рублей по сегодняшнему курсу). Сегодня этот гиперкар стоит еще больше.

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На втором месте — Aston Martin DB10 из фильма о Джеймсе Бонде 2015 года «007: Спектр». Он имел сделанный на заказ кузов, демонстрирующий дизайн следующего поколения спорткара. Знаменитая сцена автомобильной погони с Jaguar C-X75 в Риме закончилась тем, что DB10 утонул в реке.

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Всего было построено 10 экземпляров модели для фильма, семь из которых были уничтожены. В 2016 году один из уцелевших кинокаров был выставлен на продажу и продан за 2 434 500 фунтов стерлингов (169 млн рублей).

Третье место досталось Rolls-Royce Phantom Тони Старка из фильма 2010 года «Железный человек 2». В съемках принимали участие два Фантома стоимостью 493 000 долларов каждый (30 млн рублей).

10 самых дорогих автомобилей, разбитых киношниками

1. Porsche 917K — «Ле-Ман» (1971) — 14 миллионов долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

2. Aston Martin DB10 — «007: Спектр» (2015) — 3,6 миллиона долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

3. Rolls-Royce Phantom — «Железный человек 2» (2010) — 493 тысячи долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

4. Lamborghini Murcielago LP640 — «Темный рыцарь» (2008) — 354 тысячи долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

5. Ford Falcon XB GT Coupe — «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) — 265 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

6. Aston Martin DBS — «Казино Рояль» (2006) — 225 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

7. Ford Mustang 1967 года «Элеонора» — «Угнать за 60 секунд» (2000) — 219 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

8. Lincoln Continental 1941 года — «Крестный отец» (1972) — 209 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

9. Mercedes-Benz 280SE Cabriolet 1969 года — «Мальчишник в Вегасе» (2009) — 165 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

10. Lamborghini Huracan — «Доктор Стрэндж» (2016) — 165 тысяч долларов:

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

Фото: imcdb.org, Wikipedia

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

Это один из способов доставить зрителям удовольствие от просмотра.

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712610 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712710 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712010 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712110 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711610 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711710 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711810 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711910 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711410 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711510 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов
10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

Это один из способов доставить зрителям удовольствие от просмотра.

10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712710 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712610 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712010 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136712110 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711910 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711810 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711510 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711410 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711610 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов — фото 136711710 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов
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