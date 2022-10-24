10 самых дорогих машин, разбитых на съемках фильмов

Это один из способов доставить зрителям удовольствие от просмотра.

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Автомобильные погони в хороших фильмах не обходятся без зрелищных аварий. Нередко то, что мы видим на экране — лишь компьютерная графика. Но гораздо эффектнее разбить настоящий автомобиль. И вот 10 самых дорогих из них.

По версии страховой компании Confused, титул самого дорогого из разбитых в кино автомобилей принадлежит Porsche 917K, участвовавшему в съемках фильма «Ле-Ман» 1971 года. Интересный факт — по сценарию автомобиль не должен был разбиться. Но у машины под управлением Дэвида Пайпера лопнула шина. Несмотря на серьезные повреждения, культовый гоночный автомобиль все-таки был восстановлен. Аналогичный Porsche 917K был продан за 14 миллионов долларов в 2017 году (857 млн рублей по сегодняшнему курсу). Сегодня этот гиперкар стоит еще больше.

На втором месте — Aston Martin DB10 из фильма о Джеймсе Бонде 2015 года «007: Спектр». Он имел сделанный на заказ кузов, демонстрирующий дизайн следующего поколения спорткара. Знаменитая сцена автомобильной погони с Jaguar C-X75 в Риме закончилась тем, что DB10 утонул в реке.

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Всего было построено 10 экземпляров модели для фильма, семь из которых были уничтожены. В 2016 году один из уцелевших кинокаров был выставлен на продажу и продан за 2 434 500 фунтов стерлингов (169 млн рублей).

Третье место досталось Rolls-Royce Phantom Тони Старка из фильма 2010 года «Железный человек 2». В съемках принимали участие два Фантома стоимостью 493 000 долларов каждый (30 млн рублей).

10 самых дорогих автомобилей, разбитых киношниками

1. Porsche 917K — «Ле-Ман» (1971) — 14 миллионов долларов:

2. Aston Martin DB10 — «007: Спектр» (2015) — 3,6 миллиона долларов:

3. Rolls-Royce Phantom — «Железный человек 2» (2010) — 493 тысячи долларов:

4. Lamborghini Murcielago LP640 — «Темный рыцарь» (2008) — 354 тысячи долларов:

5. Ford Falcon XB GT Coupe — «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) — 265 тысяч долларов:

6. Aston Martin DBS — «Казино Рояль» (2006) — 225 тысяч долларов:

7. Ford Mustang 1967 года «Элеонора» — «Угнать за 60 секунд» (2000) — 219 тысяч долларов:

8. Lincoln Continental 1941 года — «Крестный отец» (1972) — 209 тысяч долларов:

9. Mercedes-Benz 280SE Cabriolet 1969 года — «Мальчишник в Вегасе» (2009) — 165 тысяч долларов:

10. Lamborghini Huracan — «Доктор Стрэндж» (2016) — 165 тысяч долларов:

На днях была озвучена стоимость внедорожника Tank 500, которая вас приятно удивит. Кстати, этот китайский автомобиль может заменить японский Toyota Land Cruiser 300.

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Фото: imcdb.org, Wikipedia