В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — журнал За рулем

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Автомобиль завозится по схеме параллельного импорта и прекрасно оснащен даже в базовой комплектации.

Материалы по теме
Kia готовит к продажам новую недорогую модель

Все ввезенные кроссоверы Mazda CX-4 оснащены 2-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 158 л.с. (что не совсем удобно для налогообложения — при официальных поставках кроссовер бы имел 150 л.с.) и автоматической коробкой.

Поставляемые в нашу страну по схеме параллельного импорта кроссоверы имеют исключительно передний привод.

Комплектации две — Entry и Core.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

В первую входят: шесть подушек безопасности, антипробуксовочная система и система помощи при торможении, система помощи при старте в гору, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, ABS, система стабилизации, светодиодные фары, обогрев боковых зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники, мультируль, система запуска двигателя с кнопки и система «старт-стоп», электроскладывание зеркал, электростеклоподъёмники спереди и сзади, 17-дюймовые диски, мультимедийная и аудиосистема.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Есть также люк в крыше и ряд других вещей. Стоит такая Mazda CX-4 2,99 млн рублей.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Материалы по теме
Новый Hyundai Santa Fe — первые фото

В комплектации две Core добавляются: автоматический корректор фар, двухзонный климат-контроль, передний парктроник, система доступа без ключа, рейлинги на крыше, порты USB, навигационная система и голосовое управление мультимедийной системой, которая, кстати, поддерживает CarPlay и оснащена технологией Bluetooth.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Также у кросс-купе в этой версии кожаный салон, а кресло водителя имеет поясничную поддержку. Такая Mazda CX-4 обойдется уже в 3,25 млн рублей.

Фото: Mazda

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Автомобиль завозится по схеме параллельного импорта и прекрасно оснащен даже в базовой комплектации.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369308В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369309В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369310В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369307В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены
В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены

Автомобиль завозится по схеме параллельного импорта и прекрасно оснащен даже в базовой комплектации.

В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369308В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369307В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369310В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены — фото 1369309В продаже появилось кросс-купе Mazda CX-4 — цены
Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров152
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: