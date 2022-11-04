Автомобиль завозится по схеме параллельного импорта и прекрасно оснащен даже в базовой комплектации.

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Все ввезенные кроссоверы Mazda CX-4 оснащены 2-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 158 л.с. (что не совсем удобно для налогообложения — при официальных поставках кроссовер бы имел 150 л.с.) и автоматической коробкой.

Поставляемые в нашу страну по схеме параллельного импорта кроссоверы имеют исключительно передний привод.

Комплектации две — Entry и Core.

В первую входят: шесть подушек безопасности, антипробуксовочная система и система помощи при торможении, система помощи при старте в гору, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, ABS, система стабилизации, светодиодные фары, обогрев боковых зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники, мультируль, система запуска двигателя с кнопки и система «старт-стоп», электроскладывание зеркал, электростеклоподъёмники спереди и сзади, 17-дюймовые диски, мультимедийная и аудиосистема.

Есть также люк в крыше и ряд других вещей. Стоит такая Mazda CX-4 2,99 млн рублей.

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В комплектации две Core добавляются: автоматический корректор фар, двухзонный климат-контроль, передний парктроник, система доступа без ключа, рейлинги на крыше, порты USB, навигационная система и голосовое управление мультимедийной системой, которая, кстати, поддерживает CarPlay и оснащена технологией Bluetooth.

Также у кросс-купе в этой версии кожаный салон, а кресло водителя имеет поясничную поддержку. Такая Mazda CX-4 обойдется уже в 3,25 млн рублей.

Фото: Mazda