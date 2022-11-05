Ferrari по цене Гранты? Есть и такой автомобиль. Настоящий

Это не детская игрушка и не брелок для ключей, а самое настоящее спорткупе — цена вас шокирует.

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Итальянские автомобили известны своим стилем: Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari, конечно же, и… Fiat. Вы, возможно, удивитесь, но у компании есть спорткар, купить который вы можете по цене от 220 тысяч рублей. При чем здесь Ferrari? Эта марка принадлежала и принадлежит Fiat. Более того, с этим автомобилем завязан и BMW. А взглянув на автомобиль, вы легко спутаете его с Ferrari.

Довольно загадок. Это Fiat Coupe, который выпускался с 1993 по 2000 годы. Дизайн купе был разработан Крисом Бэнглом. Это тот же человек, что создал дизайн BMW начала 2000-х годов. В начале 1990-х его дизайн купе Fiat был выбран из нескольких вариантов, один из которых представил дизайнерский дом Pininfarina.

Как и некоторые другие проекты Бэнгла, Fiat Coupe выглядит немного… нетрадиционно. Но в нем есть определенный шарм, чем не могут похвастать многие современные автомобили. Главная особенность машины — ее капот. Присмотритесь — в него интегрированы фары. Где вы еще найдете такое решение?

Внешне Fiat Coupe очень похож на Ferrari. Например, немного — на появившийся позже Ferrari 458. Но и по своим характеристикам машина неординарна — она оснащалась моторами мощностью от 130 до 220 л.с. То есть разгон до 100 км/ч, в зависимости от двигателя, составляет от 9,3 до 6,5 секунды.

Например, Ferrari 456 тех же годов выпуска разгонялось до 100 км/ч за 5,2 секунды — на 1,3 секунды быстрее нашего Фиата.

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Есть такие Fiat Coupe и в России, которые на вторичном рынке предлагаются по цене от 2,2 млн рублей. На днях в США в продаже появилась очень интересный экземпляр Fiat Coupe, что и стало причиной напомнить вам об этом автомобиле. Он в идеальном состоянии и оснащен топовым 220-сильным мотором. Его пробег составляет всего 49 685 км, и продавец просит за это купе 18 тысяч долларов, или 1,1 млн рублей. В России подобный Fiat Coupe обойдется дешевле, но будет иметь пробег побольше.

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Фото: ebay.com