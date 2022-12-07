Топ-10 популярных машин не узнать: что теперь покупают в России

В топ неожиданно вырвались модели, которых здесь прежде не было. Например, УАЗ Патриот и не только.

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Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых автомобилей в ноябре 2022 года. Но без учета данных BMW, Mercedes-Benz и Chery.

Хотя китайский бренд Chery обязательно лидировал бы в отчете AEB, как он лидирует в отчете «Автостата». Но об этом чуть ниже.

Согласно данным АЕБ, продажи новых автомобилей в России снизились на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года. Всего в прошлом месяце в стране купили 46 403 автомобиля.

Самыми популярными стали российские автомобили. Первое и второе места занимают модели Lada. Это Lada Granta, которую купили более 13 тысяч человек, и Lada Niva, проданная в количестве 6898 штук. Это больше, чем в ноябре прошлого года, на 5784 и 3280 соответственно.

На третьем месте — иномарка. Но не корейская, как прежде, а китайская — кроссовер Haval Jolion (2021 проданный автомобиль). Модель теряет популярность, так как в минувшем ноябре ее купили на 319 экземпляров меньше, чем в ноябре 2021 года.

Если бы Chery не исключила себя из отчета АЕБ, то на третьем месте, вероятно, был бы кроссовер Tiggo 7 Pro, который в октябре разошелся тиражом 2134 автомобиля. По данным «Автостата», Chery заняла второе место в России после АВТОВАЗа, продав в ноябре 2022 года 5537 машин.

В пятерку лидеров также вошли Geely Coolray и Haval F7, продажи которых по сравнению с ноябрем прошлого года выросли.

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Из интересного — 5 мест из 10 в топе заняли китайские автомобили. На восьмой же строчке оказался УАЗ Патриот, несмотря на падение продаж по сравнению с прошлогодним ноябрем. Кроме того, ничто не смогло выпихнуть из топ-10 Kia Sportage. Продажи этого кроссовера падают, но все равно остаются достаточно высокими. Проблемы же продаж Весты связаны только с перезапуском производства. Скоро модель должна вернуться на свое привычное второе место.

Топ-10 самых популярных новых автомобилей в России в ноябре 2022 года, по данным АЕБ

Место Марка, модель Продажи ноября 2022 Продажи ноября 2021 Разница, шт. 1 Lada Granta 13 015 7231 5784 2 Lada Niva 6898 3618 3280 3 Haval Jolion 2021 2340 —319 4 Geely Coolray 1678 1181 497 5 Haval F7 1298 1016 282 6 Geely Atlas Pro 1048 565 483 7 Lada Vesta 1009 9035 —8026 8 УАЗ Patriot 995 1509 —514 9 Kia Sportage 781 1593 —812 10 Geely Tugella 770 274 496

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