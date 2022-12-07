Топ-10 популярных машин не узнать: что теперь покупают в России

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых автомобилей в ноябре 2022 года. Но без учета данных BMW, Mercedes-Benz и Chery.
Хотя китайский бренд Chery обязательно лидировал бы в отчете AEB, как он лидирует в отчете «Автостата». Но об этом чуть ниже.
Согласно данным АЕБ, продажи новых автомобилей в России снизились на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года. Всего в прошлом месяце в стране купили 46 403 автомобиля.
Самыми популярными стали российские автомобили. Первое и второе места занимают модели Lada. Это Lada Granta, которую купили более 13 тысяч человек, и Lada Niva, проданная в количестве 6898 штук. Это больше, чем в ноябре прошлого года, на 5784 и 3280 соответственно.
На третьем месте — иномарка. Но не корейская, как прежде, а китайская — кроссовер Haval Jolion (2021 проданный автомобиль). Модель теряет популярность, так как в минувшем ноябре ее купили на 319 экземпляров меньше, чем в ноябре 2021 года.
Если бы Chery не исключила себя из отчета АЕБ, то на третьем месте, вероятно, был бы кроссовер Tiggo 7 Pro, который в октябре разошелся тиражом 2134 автомобиля. По данным «Автостата», Chery заняла второе место в России после АВТОВАЗа, продав в ноябре 2022 года 5537 машин.
В пятерку лидеров также вошли Geely Coolray и Haval F7, продажи которых по сравнению с ноябрем прошлого года выросли.
Из интересного — 5 мест из 10 в топе заняли китайские автомобили. На восьмой же строчке оказался УАЗ Патриот, несмотря на падение продаж по сравнению с прошлогодним ноябрем. Кроме того, ничто не смогло выпихнуть из топ-10 Kia Sportage. Продажи этого кроссовера падают, но все равно остаются достаточно высокими. Проблемы же продаж Весты связаны только с перезапуском производства. Скоро модель должна вернуться на свое привычное второе место.
Топ-10 самых популярных новых автомобилей в России в ноябре 2022 года, по данным АЕБ
|
Место
|
Марка, модель
|
Продажи ноября 2022
|
Продажи ноября 2021
|
Разница, шт.
|
1
|
Lada Granta
|
13 015
|
7231
|
5784
|
2
|
Lada Niva
|
6898
|
3618
|
3280
|
3
|
Haval Jolion
|
2021
|
2340
|
—319
|
4
|
Geely Coolray
|
1678
|
1181
|
497
|
5
|
Haval F7
|
1298
|
1016
|
282
|
6
|
Geely Atlas Pro
|
1048
|
565
|
483
|
7
|
Lada Vesta
|
1009
|
9035
|
—8026
|
8
|
УАЗ Patriot
|
995
|
1509
|
—514
|
9
|
Kia Sportage
|
781
|
1593
|
—812
|
10
|
Geely Tugella
|
770
|
274
|
496
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Фото: Depositphotos