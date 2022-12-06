С началом зимы автомобилисты задаются вопросом, можно ли ездить на летних шинах или за это грозит штраф. Подобный вопрос возникает и летом, но уже в отношении зимних шин.
Начнем с хорошей новости: никакого штрафа за использование шин не по сезону в России не предусмотрено. Да, разговоры о его введении идут постоянно, но «воз и ныне там».
Есть штрафы за управление автомобилем с неисправностями, которые прописаны в ст. 12.5 КоАП РФ, но среди неисправностей не указаны шины не по сезону.
Нет о них ни слова и в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (см. пункт 5). Там упоминаются остаточная глубина рисунка протектора, внешние повреждения, размерность, крепление… Но о сезонности не говорится ничего.
А теперь «плохая» новость: ничто, кроме здравого смысла, не мешает ездить зимой на летних шинах. Вероятность ДТП при этом повышается вплоть до 100%, и хорошо, если это будет лишь легкое столкновение без жертв и раненых.
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Фото: Cash Macanaya / Unsplash