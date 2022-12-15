Ограничения «40», «50» и «70» уберут с дорог

Совбез решил проверить справедливость ограничений скорости на дорогах.

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Есть примета, что если на трассе вне населенного пункта вдруг появляется знак ограничения скорости, то где-то неподалеку установлена камера, фиксирующая нарушения.

За расстановку камер отвечают местные власти. Мнение же ГИБДД при этом носит лишь совещательный характер. В результате камеры могут появляться не только на аварийно-опасных участках дорог и вместе с ограничениями скорости, но и там, где в них нет необходимости. Об этом говорят и автомобилисты, и эксперты.

Эта проблема заинтересовала Совет безопасности РФ, в котором решили выяснить, насколько обоснованны ограничения скорости. О необходимости проверки было сказано на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности.

«Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

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Также в ходе заседания были поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей и в отношении должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере безопасности дорожного движения.

Эти дополнительные межведомственные меры направлены на снижение уровня дорожно-транспортной аварийности, отметили в Совбезе.

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Фото: Дмитрий Соломин / Unsplash