Ограничения «40», «50» и «70» уберут с дорог — журнал За рулем

Ограничения «40», «50» и «70» уберут с дорог

Совбез решил проверить справедливость ограничений скорости на дорогах.

Материалы по теме
Chery начала выпуск нового двигателя — что о нем известно

Есть примета, что если на трассе вне населенного пункта вдруг появляется знак ограничения скорости, то где-то неподалеку установлена камера, фиксирующая нарушения.

За расстановку камер отвечают местные власти. Мнение же ГИБДД при этом носит лишь совещательный характер. В результате камеры могут появляться не только на аварийно-опасных участках дорог и вместе с ограничениями скорости, но и там, где в них нет необходимости. Об этом говорят и автомобилисты, и эксперты.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Эта проблема заинтересовала Совет безопасности РФ, в котором решили выяснить, насколько обоснованны ограничения скорости. О необходимости проверки было сказано на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности.

«Предложены меры, повышающие эффективность применения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для снижения дорожно-транспортной аварийности. Запланированы проверки обоснованности ограничения скоростных режимов на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Материалы по теме
Назван бренд с самым старым модельным рядом в мире (нам он хорошо знаком)

Также в ходе заседания были поставлены задачи по усилению контроля за деятельностью организаций по подготовке водителей и в отношении должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере безопасности дорожного движения.

Эти дополнительные межведомственные меры направлены на снижение уровня дорожно-транспортной аварийности, отметили в Совбезе.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Дмитрий Соломин / Unsplash

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров245
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: