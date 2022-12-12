Машин на вторичном рынке станет больше

Особенность экспорта подержанных автомобилей из Китая заключается в том, что для этого необходимо разрешение правительства страны. Сегодня оно есть у 10 субъектов, среди которых Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и провинция Гуандун.
Теперь Министерство коммерции, министерство общественной безопасности и Главное таможенное управление Китая намерены разрешить экспорт в Россию машин с пробегам еще 14 провинциям.
В ответ провинции, получившие право на перепродажу подержанных транспортных средств в Россию, должны разработать стандарты допуска на рынок подержанных автомобилей, регламентировать процедуры отбора техники на экспорт и оказывать поддержку компаниям, занимающимся экспортом, пишет РИА «Новости». Также нужно наладить каналы сбыта в России, которые должны также заниматься послепродажным обслуживанием продаваемых машин.
Экспорт в Россию подержанных автомобилей из Китая ведется с мая 2019 года. Как уже говорилось, поставки идут только из 10 субъектов, в то время как в Китае 34 провинции.
Автопарк же страны огромен — более 400 млн автомобилей, и ежегодно он пополняется десятками миллионов новых машин: за три квартала 2022 года в Поднебесной было продано 26,21 млн новых автомобилей. И это машины не только китайских брендов, а также японских, европейских, корейских, американских…
Рост предложения может благотворно сказаться на стоимости автомобилей с пробегом — они станут доступнее по цене.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС