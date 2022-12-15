Вам будет интересно узнать, что машина сделана на базе Kia Pride 1980-х годов.

Но, конечно же, кроссовер совсем не похож на своего 37-летнего пращура.

Saipa — крупнейший автопроизводитель в Иране, выпускающий немало интересных автомобилей на базе ушедших моделей. Saipa Atlas — это улучшенная версия кроссовера Quick, который проектировался на базе Kia Pride 1986 года.

Это достаточно компактный автомобиль, длинной 3989 мм. То есть, по своим размерам Atlas сопоставим с Ford EcoSport, Suzuki Ignis, Renault Kwid и Lada Niva Legend в трехдверном исполнении.

Atlas получил новый дизайн с узкими современными фарами и решетку радиатора в стиле Ford, но с вертикальными полосками, которые дополнены динамичными линиями на капоте. Воздухозаборник в бампере, в который вписаны противотуманки, получил сложную форму.

Сзади тоже появились новые современные фонари и бампер с бутафорским дефлектором.

В Saipa обращают внимание на богатую палитру окраски кузова Atlas — в ней много разных оттенков, и они могут сочетаться друг с другом. Речь идет о ярких акцентах на зеркалах и бамперах.

Материалы по теме Chery начала выпуск нового двигателя — что о нем известно

В салоне установлен 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и обновленная аудиосистема. В список оборудования также входят автоматические светодиодные фары, сиденья с электроприводом, зеркала с подогревом, люк в крыше, система мониторинга слепых зон и многое другое. Шумоизоляция была улучшена, в том числе между салоном и моторным отсеком.

Под капотом Atlas установлен атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 88 л.с. и 128 Нм. В паре с ним может быть установлена либо механическая коробка, либо вариатор. Привод у кроссовера — только передний.

Новый кроссовер уже в продаже — за 1,8 млн. Этот китайский автомобиль поставляется в Россию официально и имеет богатое оснащение.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Saipa