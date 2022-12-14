Этот китайский автомобиль поставляется в Россию официально и имеет богатое оснащение.

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Дилеры Changan начали продажи нового кроссовера Auchan X5. До сих пор автомобиль ввозился по схеме параллельного импорта и стоил дороже. Теперь же его можно купить по цене 1,8–2,5 млн рублей.

Этот кроссовер больше, чем, например, Kia Seltos, но поменьше, чем Sportage. Его длина составляет 4490 мм, ширина достигает 1860 мм, а высота 1580 мм. Колесная же база растянулась на внушительные 2710 мм, а это значит, что салон у машины просторный.

Оснащается Changan Auchan X5 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. или 128-сильным атмосферным двигателем объемом 1,8 л. Первый мотор сочетается с роботом, а второй — с вариатором.

Оснащение кроссовера богатое. Есть и система кругового обзора, и адаптивный круиз-контроль, не обошлось без огромного монитора мультимедийной системы и других приятных и современных систем.

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Вместе с Auchan X5 в дилерских центрах Changan представлен и кроссовер CS55PLUS, который стоит от 2 669 900 до 2 789 900 рублей.

Названы машины с минимумом заводских дефектов — лидером рейтинга стала не японская марка, как можно было бы предположить.

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Фото: Changan