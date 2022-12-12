Названы машины с минимумом заводских дефектов

И лидером рейтинга стала не японская марка, как можно было бы предположить.

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Когда вы покупаете новый автомобиль, обнаруженный дефект — очень неприятная вещь. Машину приходится отдавать дилеру и ждать, пока тот исправит недочет, согласовав работы.

В рамках исследования Cote d’amour des constructeurs 2022 дилеров попросили сообщить о количестве «послепродажныйх возвратов из-за производственного брака». Средний балл составил 5,86 из 10, тогда как в 2021 году он составлял 5,18 из 10. Но эти цифры мало что говорят, так как между лидером рейтинга (8,28 балла) и аутсайдером (1,86 балла) — огромная пропасть.

Победителем в 2022 году стала компания Volvo (те самые 8,28 балла). Шведский автопроизводитель, принадлежащий китайской Geely, опередила прошлогоднего лидера Suzuki, чей показатель упал с 8,46 до 8,15 балла.

Третье место досталось Toyota, а четвертое — Honda. Японские автопроизводители в общей массе реже допускают заводские дефекты. Но Nissan и Mazda стали исключениями из правила — они на 12 и 13 местах.

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Компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata и которую часто критикуют за надежность, получила лишь 1,86 балла, заняв последнюю строчку в рейтинге.

Renault с 6,44 балла оказалась не такой добротной, как ее дочерняя компания Dacia. Не до смеха и компании Volkswagen, пишет французское издание Largus. Если Seat и Skoda получили баллы выше среднего, то сам VW заработал лишь 5,02 балла. Audi же получила 5 баллов, что хуже, чем показатели BMW и Mercedes-Benz.

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