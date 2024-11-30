Скоро мы не увидим привычных кроссоверов Chery на улицах: грядут большие перемены

В 2025 году Chery полностью обновит модельный ряд в России

Китайский автопроизводитель Chery заявил о планах полного обновления своего модельного ряда на российском рынке к 2025 году.

Сообщения дистрибьютора Chery подтверждают, что в 2025 году нас ожидают обновленные версии и рестайлинги ключевых моделей бренда. В первую очередь это касается популярного седана Arrizo, городского кроссовера Tiggo 4, а также семейных кроссоверов Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

Более подробная информация, включая технические характеристики, комплектации и цены, станет доступна в течение 2025 года по мере приближения дат выхода обновленных моделей на рынок.

Однако ждать полного обновления не придется до 2025 года. Уже в декабре 2024 года российский рынок пополнится флагманским кроссовером Tiggo 9, представленным в Москве 14 ноября. Этот автомобиль, несомненно, станет одним из ключевых игроков в сегменте больших кроссоверов. Его внушительные габариты (длина 4810 мм, колесная база 2800 мм) позволяют говорить о просторном салоне и значительном багажном отделении. Для сравнения, Tiggo 8 имеет длину 4720 мм, а Tiggo 7 – всего 4500 мм. Tiggo 9 построен на новой платформе T2X, что предполагает использование современных технологий и высокий уровень комфорта.

Под капотом флагмана находится мощный турбированный двухлитровый двигатель, развивающий 249 л.с. и 375 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, обеспечивающий плавное переключение передач. Система полного привода Torque-on-Demand с электронно управляемой многодисковой муфтой гарантирует уверенное движение как на асфальте, так и на бездорожье. Динамические характеристики также впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает всего восемь секунд.

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Источник: Известия