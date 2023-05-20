Toyota хочет возродить легендарную модель
Но сделать это в духе последних тенденций.
Toyota может возродить модель Celica. Председатель совета директоров компании Акио Тойода признался в любви к спортивной модели, а президент Toyota Motor Кодзи Сато сказал, что хочет возродить модель.
Источник предполагает, что, в духе последних тенденций, известное имя получит новый электромобиль. Пресс-служба компании не подтвердила и не опровергла планы по возрождению модели Celica, а лишь сообщила, что Toyota будет развивать линейку GR.
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Напомним, что последняя на данный момент Celica сошла с конвейера в 2006 году.
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Источник: BestCarWeb
Фото: Toyota
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