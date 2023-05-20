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В Россию вернулась новая Skoda Octavia

Причем в наиболее востребованной модификации.

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В Россию привезли Skoda Octavia актуального поколения A8, которая до определенного времени производилась и у нас. Сейчас же машина ввезена в частном порядке.

При дебюте нынешнего поколения автомобиля российские потребители были очень рады, что робот DSG уступил место классическому автомату. Вот и предлагаемый экземпляр оснащен АКПП на 8 ступеней в сочетании с двигателем 1,4 TSI, также хорошо знакомым в наших краях.

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Деталей комплектации продавец не раскрывает, предлагая все выяснить по телефону. А попросил он за машину 3 050 000 рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Skoda

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

За РулемБезымянный
Skoda Octavia  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

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