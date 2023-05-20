В Россию вернулась новая Skoda Octavia

Причем в наиболее востребованной модификации.

В Россию привезли Skoda Octavia актуального поколения A8, которая до определенного времени производилась и у нас. Сейчас же машина ввезена в частном порядке.

При дебюте нынешнего поколения автомобиля российские потребители были очень рады, что робот DSG уступил место классическому автомату. Вот и предлагаемый экземпляр оснащен АКПП на 8 ступеней в сочетании с двигателем 1,4 TSI, также хорошо знакомым в наших краях.

Деталей комплектации продавец не раскрывает, предлагая все выяснить по телефону. А попросил он за машину 3 050 000 рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Skoda