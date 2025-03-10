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Нива Спорт получит усиленный кузов — подробности

Сварка кузовов Lada Niva Sport будет вестись на мощностях бывшего ОПП АВТОВАЗа

«ВИС-Авто», являющаяся дочерней компанией АВТОВАЗа и ныне занимающая производственные площади Опытно-промышленного производства завода в Тольятти, готовится к расширению номенклатуры. В гамму выпускаемых кузовов добавятся кузова для автомобилей Niva Sport, сообщает корпоративный канал «На заводе».

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Напомним, сейчас эта компания выпускает несколько собственных продуктов, входящих в модельный ряд Lada. Это коммерческие пикапы на базе Niva Legend и Granta, а также вариант Нивы с улучшенными внедорожными характеристиками – Niva Bronto. А в ближайшем будущем тут будут делать еще и кузова для спортивной Нивы.

Niva Sport на выставке «Kazan Truck Expo» в феврале 2025 года.
Niva Sport на выставке «Kazan Truck Expo» в феврале 2025 года.

Niva Sport является перспективным продуктом другой структуры АВТОВАЗа – подразделения «Лада Спорт». Сборка внедорожников будет вестись на мощностях этой компании, а вот сварка и окраска кузовов – на соседнем «ВИС-Авто». Как отмечает источник, модификация Niva Sport отличается дополнительными элементами кузова, и такую модернизацию лучше проводить именно на мелкосерийном производстве. Возможно, это намек на «переезд» усиленных элементов и на базовую Niva Legend, которую делают на главном конвейере АВТОВАЗа.

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В данный момент кузова для Нивы Спорт дорабатываются еще на АВТОВАЗе, но уже с участием специалистов «ВИС-Авто» – таким образом компания обучает персонал. В ближайшее время сварка и окраска кузовов Niva Sport будут перенесены на «ВИС-Авто». Готовые кузова будут передавать на «Лада Спорт» для последующей сборки товарных автомобилей. Все три производственные площадки – АВТОВАЗ, «ВИС-Авто» и «Лада Спорт» – находятся в Тольятти и фактически соседствуют друг с другом. Старт продаж внедорожников Niva Sport запланирован на первое полугодие 2025 года.

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Источник: На заводе, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
10.03.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+60