Начались продажи улучшенной версии Нивы – известны цены

У дилеров АВТОВАЗа появилась Niva Bronto с обновленной светотехникой

В дилерской сети АВТОВАЗа снова начали появляться внедорожники Niva в версии Bronto, пишет источник, публикую фотографии нового автомобиля в шоуруме. Напомним, Niva Bronto создана на базе стандартной Niva Legend с целью повышения внедорожных возможностей автомобиля. Niva Bronto входит в официальный модельный ряд Lada.

Появившиеся у дилеров автомобили отличаются от прежних новым надфарниками с LED-лампочками ходовых огней (теперь таковые есть у всех версий Нивы, кроме самой базовой) и прозрачными (а не оранжевыми, как прежде) секциями поворотников. «Белые» поворотники теперь тоже у всех вариантов Нивы, даже у перспективной Niva Sport Silk Way.

С обновлением Нива Бронто немного подорожала: теперь такие машины стоят от 1 487 000 рублей, на 7 000 дороже прежней базовой цены. На фото – как раз базовая версия, ее можно отличить по резиновым (а не пластиковым, как у более дорогого варианта) расширителям колесных арок.

От стандартной Нивы Legend версия Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, внедорожными колесами, расширенными колесными арками, усиленным задним мостом, межколесными дифференциалам повышенного трения и некоторыми другими деталями.

Источник указывает, что выпуск этой модификации Нивы было приостановлен осенью 2024 года, а вновь такие машины начали собирать в феврале 2025-го. Делают Ниву Бронто сериями на дочернем предприятии «ВИС-Авто» в Тольятти, но в ближайших планах (вероятно, уже частично осуществленных) – перенос ближе к основным мощностям АВТОВАЗа, в Опытно-промышленное производство.

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Источник: Автопоток