Начались продажи улучшенной версии Нивы – известны цены

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У дилеров АВТОВАЗа появилась Niva Bronto с обновленной светотехникой

В дилерской сети АВТОВАЗа снова начали появляться внедорожники Niva в версии Bronto, пишет источник, публикую фотографии нового автомобиля в шоуруме. Напомним, Niva Bronto создана на базе стандартной Niva Legend с целью повышения внедорожных возможностей автомобиля. Niva Bronto входит в официальный модельный ряд Lada.

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Появившиеся у дилеров автомобили отличаются от прежних новым надфарниками с LED-лампочками ходовых огней (теперь таковые есть у всех версий Нивы, кроме самой базовой) и прозрачными (а не оранжевыми, как прежде) секциями поворотников. «Белые» поворотники теперь тоже у всех вариантов Нивы, даже у перспективной Niva Sport Silk Way.

С обновлением Нива Бронто немного подорожала: теперь такие машины стоят от 1 487 000 рублей, на 7 000 дороже прежней базовой цены. На фото – как раз базовая версия, ее можно отличить по резиновым (а не пластиковым, как у более дорогого варианта) расширителям колесных арок.

От стандартной Нивы Legend версия Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, внедорожными колесами, расширенными колесными арками, усиленным задним мостом, межколесными дифференциалам повышенного трения и некоторыми другими деталями.

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Источник указывает, что выпуск этой модификации Нивы было приостановлен осенью 2024 года, а вновь такие машины начали собирать в феврале 2025-го. Делают Ниву Бронто сериями на дочернем предприятии «ВИС-Авто» в Тольятти, но в ближайших планах (вероятно, уже частично осуществленных) – перенос ближе к основным мощностям АВТОВАЗа, в Опытно-промышленное производство.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
05.03.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+55