Нива Спорт мощностью свыше 140 л.с. — вот что известно

АВТОВАЗ подтвердил выпуск внедорожника Niva Sport в мощной версии Silk Way

Внедорожник Niva Sport получит двигатель 1.8 – мотор такого рабочего объема будет устанавливаться на специальную версию Silk Way («Шелковый путь»), сообщает источник со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. Уточняется, что такая версия модели появится до конца 2025 года.

Что же это за двигатель 1.8? В обозримом будущем у обычных серийных внедорожников Niva Legend и Niva Travel должен появиться 1,8-литровый двигатель, но он получен из «классического» 1.7 и выдает всего 90 л.с.

В случае с Niva Sport Silk Way источник предполагает, что отдача составит 144 л.с. – очевидно, имеется в виду мотор 1.8 Evo от Весты, с которого для модификации Vesta Sport в свое время вполне успешно сняли 145 л.с. Если предположение подтвердится, Niva Sport Silk Way получится довольно энерговооруженным автомобилем.

Впервые внедорожник с таким названием показали на публике в Тольятти летом 2024 года. В октябре машина в точно таком же оранжевом цвете с шильдиками «Silk Way» проходила горные испытания на Северном Кавказе (на фото выше), а в феврале 2025-го именно этот автомобиль, если судить по госномеру, достался в подарок победителю Гонки чемпионов Кириллу Ладыгину.

Такие автомобили, как и основную версию Niva Sport, будет собирать спортивное подразделение ООО «Лада Спорт». Объемы выпуска наверняка будут невелики – машина ориентирована на поклонников автоспорта и вазовских внедорожников.

Можно предположить, что до конца 2025 года соберут всего несколько товарных экземпляров Niva Sport Silk Way. Что касается базовой 122-сильной модификации Niva Sport, то она будет более массовой – такие машины уже выпускаются и ожидаются в продаже во втором квартале.

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Источник: Motor.ru, Автопоток, Lada Sport Rosneft