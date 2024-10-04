Нива с мощным мотором готовится к старту производства

Внедорожник Niva Sport с новым двигателем сфотографировали в Чечне

В Сети появились новые фотографии перспективного внедорожника Lada Niva Sport – свежие снимки разместил руководитель вазовского спортивного подразделения «Лада Спорт» Владислав Незванкин. Напомним, Нива Спорт будет отличаться от обычной версии более мощным мотором и некоторыми акцентами во внешности и интерьере.

«Горные испытания Нивы Спорт на Северном Кавказе! Кавказ, как всегда, прекрасен!» – написал Незванкин.

Главный редактор «За рулем» в ответ на эту публикацию отметил, что многие СМИ и блогеры поспешили растиражировать информацию о том, что внедорожник проходит на горных дорогах некие дорожные тесты – и усомнился в том, что это действительно так.

Максим Кадаков, «За рулем»:

– Напомаженные автомобили с красивыми багажниками на испытаниях не гоняют. А эта Нива Спорт выкрашена в яркий «презентационный» цвет и даже украшена эмблемами ралли-рейда «Шелковый путь». Фотографии сделаны в Чечне. На этих выходных там проходит финальный этап кольцевого чемпионата РСКГ, в котором команда Лада Спорт Роснефть борется за победу.

Судя по всему, Ниву сфотографировали по дороге на озеро Кезеной-Ам – к нему ведет горная дорога с прекрасным покрытием, на котором можно смачно отжечь. Камер фотовидеофиксации нет, населенных пунктов тоже нет. Самое место прохватить на Ниве Спорт. А при желании – можно и по грунтовке наваливать.

Если вспомнить сроки внедрения этой модификации в производство, станет очевидно, что львиная доля испытаний уже действительно пройдена. По самым ранним публикациям, машина готовилась к запуску еще в 2023-м, однако затем сроки сдвинулись на конец 2024 года, а в минувшем сентябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что Нива получит мотор 1.8 в 2025 году.

Стоит уточнить, что на Ниву Спорт примеряют 1,8-литровый 122-сильный движок Весты и, по некоторым данным, его дефорсируют до 90 л.с. в угоду более высокому крутящему моменту, который для внедорожного автомобиля более актуален, чем максимальная мощность. Также были данные о моторе 1.6 от Granta Sport, имеющем сходные показатели. Кроме того, для Нивы Спорт обкатывается большой пакет изменений: доработанные подвески, модифицированные тормоза, двухрычажное по типу Niva Travel (а на ранних образцах – электронное) управление раздаткой. Что из этого «доедет» до серии – пока непонятно.

Известно также, что от обычной Нивы спортмодификация будет отличаться порогами, накладками на арки, шноркелем, дополнительной светотехникой, LED-противотуманками, AT-шинами, шильдиками Powered by Lada Sport – многое из этого «За рулем» видел на предсерийной машине больше года назад. В салоне планируются кресла с развитой боковой поддержкой, а также ряд «спортивных» акцентов на деталях интерьера.

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Источник: Влад Незванкин, Максим Кадаков