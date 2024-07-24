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АВТОВАЗ выпустит новую версию Нивы: раскрыты подробности

Глава АВТОВАЗа: серийный выпуск Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

«В классической модификации Niva Sport будет выпускаться нашей командой Lada Sport для всех автолюбителей нашей страны с декабря этого года», – заявил он.
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Автомобиль оснастят 122-сильным мотором 1,6 литра от Granta Sport, доработанной подвеской и модифицированными тормозами.

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Предполагается, что Niva Sport также отличается от классической версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехники, LED-противотуманок, шин с «зубастым» протектором и шильдиков Powered by Lada Sport. В салоне машины установлены кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: телеканал «Тольятти 24»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
24.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+39