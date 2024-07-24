АВТОВАЗ выпустит новую версию Нивы: раскрыты подробности
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.
«В классической модификации Niva Sport будет выпускаться нашей командой Lada Sport для всех автолюбителей нашей страны с декабря этого года», – заявил он.
Автомобиль оснастят 122-сильным мотором 1,6 литра от Granta Sport, доработанной подвеской и модифицированными тормозами.
Предполагается, что Niva Sport также отличается от классической версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехники, LED-противотуманок, шин с «зубастым» протектором и шильдиков Powered by Lada Sport. В салоне машины установлены кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: телеканал «Тольятти 24»
Отзывы о LADA Niva Legend ()
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!