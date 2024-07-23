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Niva Sport с двигателем 122 л.с. – известно, когда начнут продавать!

Максим Соколов: Производство внедорожников Lada Niva Sport начнется в декабре

Серийное производство внедорожников Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года, сообщает источник со ссылкой на слова главы АВТОВАЗа Максима Соколова в эфире телеканала Тольятти-24. Отметим, что грядущую новинку на этом канале упомянули и в сюжете об открытии дилерского центра Lada Sport в Тольятти – там указывалось, что в декабре 2024 года первые экземпляры Niva Sport уже начнут поступать в этот автосалон.

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Lada Niva Sport
Lada Niva Sport

Lada Niva Sport – отличия от Niva Legend:

  • 122-сильный двигатель 1,6 с оригинальной калибровкой,
  • адаптированный к новому силовому агрегату кузов,
  • дисковые тормоза всех колес,
  • усиленные задний мост и подвеска,
  • оригинальные пружины и амортизаторы Lada Sport,
  • 4-сателлитные межколесные дифференциалы,
  • 17-дюймовые литые диски 17" с покрышками большей ширины (215/60 R17),
  • оригинальная обивка сидений и акценты в интерьере.
Lada Niva Sport
Lada Niva Sport

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Напомним, чуть более года назад предсерийную Ниву Sport сфотографировали на дорожных тестах – тогда вполне официально считалось, что модификация пойдет в серию уже в 2023 году. Однако старт пришлось отложить примерно на год, пока в июне 2024-го пресс-служба АВТОВАЗа не заявила, что Niva Sport пойдет в серию до конца 2024 года.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автопоток, Тольятти-24

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Автопоток
Количество просмотров 1
23.07.2024
Фото:Автопоток
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+38