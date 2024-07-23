Niva Sport с двигателем 122 л.с. – известно, когда начнут продавать!

Максим Соколов: Производство внедорожников Lada Niva Sport начнется в декабре

Серийное производство внедорожников Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года, сообщает источник со ссылкой на слова главы АВТОВАЗа Максима Соколова в эфире телеканала Тольятти-24. Отметим, что грядущую новинку на этом канале упомянули и в сюжете об открытии дилерского центра Lada Sport в Тольятти – там указывалось, что в декабре 2024 года первые экземпляры Niva Sport уже начнут поступать в этот автосалон.

Lada Niva Sport

Lada Niva Sport – отличия от Niva Legend:

122-сильный двигатель 1,6 с оригинальной калибровкой,

адаптированный к новому силовому агрегату кузов,

дисковые тормоза всех колес,

усиленные задний мост и подвеска,

оригинальные пружины и амортизаторы Lada Sport,

4-сателлитные межколесные дифференциалы,

17-дюймовые литые диски 17" с покрышками большей ширины (215/60 R17),

оригинальная обивка сидений и акценты в интерьере.

Lada Niva Sport

Напомним, чуть более года назад предсерийную Ниву Sport сфотографировали на дорожных тестах – тогда вполне официально считалось, что модификация пойдет в серию уже в 2023 году. Однако старт пришлось отложить примерно на год, пока в июне 2024-го пресс-служба АВТОВАЗа не заявила, что Niva Sport пойдет в серию до конца 2024 года.

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Источник: Автопоток, Тольятти-24