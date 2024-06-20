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Абсолютно новая более мощная версия Нивы готовится к выпуску

АВТОВАЗ начал подготовку к серийному производству внедорожника Lada Niva Sport

АВТОВАЗ готовится к серийному выпуску внедорожника Lada Niva Sport. Оно должно стартовать до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

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Уточняется, что тестовая сборка Niva Sport на мощностях Lada Sport, о которой ранее сообщали инсайдеры из соцсетей, является частью процесса подготовки модели к серийному выпуску.

Lada Niva Legend Bronto
Lada Niva Legend Bronto
«Стандартный процесс подготовки к серийному производству», – пояснил представитель концерна.

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Lada Niva Sport – это спортивная версия классической трехдверной Lada Niva Legend. Её прототип был показан на Фестивале скорости «Жигулевская миля 2024», проходившем на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти с 7 по 11 февраля текущего года.

Внедорожник изменился внешне, поменялся также его интерьер. Предсерийный экземпляр получил более мощный двигатель и ряд других доработок. Например, под капотом находился размещенный продольно 16-клапанный 118-сильный двигатель 1,6 от Granta Sport.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
20.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+34