Абсолютно новая более мощная версия Нивы готовится к выпуску

АВТОВАЗ начал подготовку к серийному производству внедорожника Lada Niva Sport

АВТОВАЗ готовится к серийному выпуску внедорожника Lada Niva Sport. Оно должно стартовать до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что тестовая сборка Niva Sport на мощностях Lada Sport, о которой ранее сообщали инсайдеры из соцсетей, является частью процесса подготовки модели к серийному выпуску.

Lada Niva Legend Bronto

«Стандартный процесс подготовки к серийному производству», – пояснил представитель концерна.

Lada Niva Sport – это спортивная версия классической трехдверной Lada Niva Legend. Её прототип был показан на Фестивале скорости «Жигулевская миля 2024», проходившем на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти с 7 по 11 февраля текущего года.

Внедорожник изменился внешне, поменялся также его интерьер. Предсерийный экземпляр получил более мощный двигатель и ряд других доработок. Например, под капотом находился размещенный продольно 16-клапанный 118-сильный двигатель 1,6 от Granta Sport.

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Источник: «Автоновости дня»