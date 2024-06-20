Абсолютно новая более мощная версия Нивы готовится к выпуску
АВТОВАЗ готовится к серийному выпуску внедорожника Lada Niva Sport. Оно должно стартовать до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что тестовая сборка Niva Sport на мощностях Lada Sport, о которой ранее сообщали инсайдеры из соцсетей, является частью процесса подготовки модели к серийному выпуску.
«Стандартный процесс подготовки к серийному производству», – пояснил представитель концерна.
Lada Niva Sport – это спортивная версия классической трехдверной Lada Niva Legend. Её прототип был показан на Фестивале скорости «Жигулевская миля 2024», проходившем на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти с 7 по 11 февраля текущего года.
Внедорожник изменился внешне, поменялся также его интерьер. Предсерийный экземпляр получил более мощный двигатель и ряд других доработок. Например, под капотом находился размещенный продольно 16-клапанный 118-сильный двигатель 1,6 от Granta Sport.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!