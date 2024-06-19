Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

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«За рулем» протестировал минивэн Haima 7Х с классическим автоматом и мощным турбомотором

Сколько человек усядутся в новом Haima 7Х?

Инструкция утверждает, что «багажный» диванчик минивэна Haima 7X трехместный. Вон и ремней безопасности соответствующее число. Но ширины на троих взрослых тут точно не хватит. И маленьких детей не усадишь: им же нужны кресла, которые даже шире человека. Да и сама машина как бы сомневается, потому что подголовников на галерке всего два. Будем считать, мест здесь на шестерых с половиной.

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Средний ряд – это два широких сиденья с индивидуальным подлокотниками, регулировками по длине и наклону спинок. Можно откинуться назад и спать в удобном положении. В сдвинутом до предела вперед положении у человека ростом 186 см еще остается немного места от коленей до спинки переднего кресла.

Климат-контроль работает адекватно. Физические кнопки – это хорошо. Но почему они не совпадают по расположению с пиктограммами над ними? Ниже располагается ниша беспроводной зарядки, куда влезет далеко не каждый современный смартфон.
Haima удивила обилием кнопок: только около джойстика автомата их 11 штук. Другие вышедшие из моды детали – козырек над дисплеями и шайба управления медиасистемой (для тех, кто не хочет тыкать пальцем в экран).
Эргономика без провалов. Сиденья жесткие, с широко расставленными валиками на спинке. Естественная обзорность хорошая, хотя из-за больших размеров ветрового стекла щетки кажутся короткими.
Эргономика без провалов. Сиденья жесткие, с широко расставленными валиками на спинке. Естественная обзорность хорошая, хотя из-за больших размеров ветрового стекла щетки кажутся короткими.
Камера на потолке смотрит на задние ряды и транслирует картинку на центральный дисплей. Ее качество такое, что в темноте с трудом понимаешь, сколько человек сидит сзади.

При этом за ним на третьем ряду может с аналогичным комфортом сесть человек такого же роста. Для такси по тарифу «минивэн» Haima 7X будет предпочтительнее близких по цене трехрядных кроссоверов. Они теснее, доступ на третий ряд в них не такой удобный.

Какие удобства?

На отсутствие обогревов и отдельной зоны микроклимата в задней части салона тоже, видимо, можно закрыть глаза. Пассажиры всегда садятся в уже теплый салон и этот недостаток не заметят. При этом у сидящих спереди есть и обогрев, и вентиляция.

Климат-контроль заявлен двухзонным, но это неправда. Температура настраивается одна на весь салон. Задние пассажиры могут управлять скоростью вентилятора, который гонит воздух через четыре потолочных дефлектора. Только незадача: он будет уличной температуры, не подогретый зимой и не охлажденный летом.

Средние кресла весьма комфортны, места вдоволь по всем направлениям. У подголовников есть боковая поддержка. В спинках первого и второго ряда – тройные карманы. Версии со сплошным диваном нет.
Средние кресла весьма комфортны, места вдоволь по всем направлениям. У подголовников есть боковая поддержка. В спинках первого и второго ряда – тройные карманы. Версии со сплошным диваном нет.
Третий ряд гостеприимен к двоим взрослым. Из удобств есть один USB-порт и подстаканники.
Третий ряд гостеприимен к двоим взрослым. Из удобств есть один USB-порт и подстаканники.

УРОКИ ИСТОРИИ

Марка Haima основана в 1992 году. Изначально это было совместное предприятие провинции Хайнань с Маздой. Что и отражено в названии: Haima – это сокращение от Hainan Mazda. Даже шрифт и фирменный логотип очень напоминают японские. Mazda еще в 2006 году продала свою долю концерну FAW и больше к компании отношения не имеет. Тем не менее, использование ее технологий продолжилось.

В России Haima работала и в первую волну пришествия китайских марок. В 2010 году даже была организована локальная сборка машин на черкесском заводе Дервейс. Однако за несколько лет присутствия было продано всего несколько тысяч авто.

В родном Китае у Хаймы дела обстоят так себе. По итогам 2023 года марка заняла 79‑е место из 109 брендов с результатом 10 307 проданных машин. Для сравнения: лидер рынка BYD реализовал 2,57 млн, а занимающий пятое место Changan – 975 тысяч автомобилей.

Как едет?

С данными о мощности двигателя полный кавардак. На российском сайте декларируется 195 л. с. В инструкции по эксплуатации указана максимальная мощность 186 сил, номинальная – 195. Причем именно так: максимальная ниже номинальной. А в СТС стоят и вовсе 182 «лошади». Спасибо, конечно, что в документы попала наименьшая отдача – ниже будет транспортный налог. Однако такая неразбериха чести производителю не делает.

Чтобы получить полный доступ к агрегатам, нужно вытащить около 20 клипс и открутить два болта. Через пару лючков есть «проходы» к плюсовой клемме аккумулятора и щупу с маслозаливной горловиной. Вот только ни прикурить, ни долить или проверить масло без дополнительных действий и приспособлений не получится.
Чтобы получить полный доступ к агрегатам, нужно вытащить около 20 клипс и открутить два болта. Через пару лючков есть «проходы» к плюсовой клемме аккумулятора и щупу с маслозаливной горловиной. Вот только ни прикурить, ни долить или проверить масло без дополнительных действий и приспособлений не получится.

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

А едет Haima едва ли не на 150 сил. Во‑первых, так гласят те же технические характеристики. При массе 1670 кг она разгоняется до первой сотни за 12 с и максимальных 165 км/ч. Для сравнения: Geely Okavango на 110 кг тяжелее, разгоняется за 9,6 с, а максималка – 200 км/ч.

Во‑вторых, субъективно динамика тоже не впечатляет. Давишь педаль в пол, а коробка сбрасывает всего одну ступень. Мотор едва добирается до 4500 об/мин и снова уходит вниз. Спортивный режим – фикция. В первой четверти хода педали газа – практически никакого отклика. И уже не радует, что тут стоит классический гидроавтомат.

Haima 7X
Haima 7X

Что насчет управляемости?

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

После такого уже не удивляешься размазанному в «нуле» рулю и кренам в поворотах. Положим, для семейного минивэна это даже плюс: нечего гонять с детьми, тещей и фикусом. Больше сосредотачиваешься на том, чтобы не повредить на весенних выбоинах красивые диски с низкопрофильными шинами размерности 225/45 R19. Машина не дает о них забыть, проходя все дефекты достаточно жестко.

К тормозам претензий нет. К шумоизоляции – есть: слабовата защита в колесных арках.

Докатка висит снаружи под полом, место в подполье есть только на пару тряпок. На боковом пластике при пробеге меньше 1000 км уже есть царапины.
Клиренс – 150 мм, это под дилерской металлической защитой. Фары и противотуманки свои функции выполняют на совесть.

Haima 7X в старшей из двух комплектаций предлагает набор электронных ассистентов. Сканер мертвых зон предупреждает не только пиктограммами в зеркалах, но и звуком. В городе ездить невозможно!

Адаптивный круиз-контроль поначалу порадовал адекватным обнаружением машин и плавным торможением во всех режимах. Но выяснилось, что точность выдерживания скорости плюс-минус 2–3 км/ч – для него норма. Так и на штраф попасть недолго.

Одна из рекламных фотографий показывает, что сложенные сиденья превращают салон в двуспальную кровать. Однако между спинками второго и третьего ряда зазор в ладонь по ширине и перепад высоты в два пальца. Тут будет нужен толстый матрас.
Одна из рекламных фотографий показывает, что сложенные сиденья превращают салон в двуспальную кровать. Однако между спинками второго и третьего ряда зазор в ладонь по ширине и перепад высоты в два пальца. Тут будет нужен толстый матрас.

Сколько стоит?

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Машины в двух комплектациях оцениваются в 3,6 и 3,85 млн рублей. Импортер рассказал, что старается снизить цену топ-версии до 3,3 млн. Без этого у Хаймы точно нет шансов против Geely Okavango за 3,45–3,6 млн. Особенно на фоне того, что работа бренда Geely на нашем рынке намного дольше и «официальнее».

А вот в качестве пассажира такси я бы принял «семерку» с удовольствием. Причем даже с третьего ряда. Паркам перевозчиков стоит присмотреться.

Выглядит Haima 7X стильно. На кроссоверность машина не претендует, но неброские накладки на колесных арках для защиты крыльев есть.
Выглядит Haima 7X стильно. На кроссоверность машина не претендует, но неброские накладки на колесных арках для защиты крыльев есть.
Удобный для пассажиров, с классическим ­автоматом Вялый двигатель, жесткая подвеска

Haima 7X

  • Длина / ширина / высота / база 4815 / 1874 / 1720 / 2860 мм
  • Объем багажника 350–1825 л
  • Снаряженная / полная масса 1670 / 2195 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1594 см³; 143 кВт / 195 л. с. при 5000 об/мин; 280 Н·м при 1500–4500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 12,0 c
  • Максимальная скорость 165 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92...95 / 55 л
  • Расход топлива в смешанном цикле 7,8 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; А6

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Минивэны в Китае любят, постепенно они приходят в Россию. Вот только большинство из них представляют собой бизнес-шаттлы и стоят соответственно. Самое доступное предложение из таких машин – GAC M8 за 5,5–6,5 млн рублей. Неподъемно для большинства российских семей. Да и компоновка с двумя ультракомфортными креслами второго ряда заточена не под детей.

Минивэн на замену Тойоты: сколько стоит? Какие фишки?

Компания Ixen Motors выступает в России импортером бренда Forthing и продает, среди прочих моделей, минивэн Yacht. Машина длиной 4850 мм оснащена 197‑сильным турбомотором Mitsubishi и 7‑ступенчатым роботом. Компоновка салона по схеме 2+2+3. Есть обогрев и вентиляция четырех мест и массажер у водителя. Цена кусается – 4,19 млн рублей.

Самым привлекательным вариантом в сегменте выглядит Geely Okavango. Марка давно работает в России через собственное представительство. У нее всё прозрачно с сервисом и гарантией. За 200‑сильную машину (которая больше похожа на кроссовер) с полноценными семиместным салоном (2+3+2) и полным зимним пакетом просят 3,45–3,6 млн рублей. Длина – 4860 мм, колесная база – 2825 мм.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 2
19.06.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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