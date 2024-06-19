Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

«За рулем» протестировал минивэн Haima 7Х с классическим автоматом и мощным турбомотором

Сколько человек усядутся в новом Haima 7Х?

Инструкция утверждает, что «багажный» диванчик минивэна Haima 7X трехместный. Вон и ремней безопасности соответствующее число. Но ширины на троих взрослых тут точно не хватит. И маленьких детей не усадишь: им же нужны кресла, которые даже шире человека. Да и сама машина как бы сомневается, потому что подголовников на галерке всего два. Будем считать, мест здесь на шестерых с половиной.

Средний ряд – это два широких сиденья с индивидуальным подлокотниками, регулировками по длине и наклону спинок. Можно откинуться назад и спать в удобном положении. В сдвинутом до предела вперед положении у человека ростом 186 см еще остается немного места от коленей до спинки переднего кресла.

Климат-контроль работает адекватно. Физические кнопки – это хорошо. Но почему они не совпадают по расположению с пиктограммами над ними? Ниже располагается ниша беспроводной зарядки, куда влезет далеко не каждый современный смартфон. Haima удивила обилием кнопок: только около джойстика автомата их 11 штук. Другие вышедшие из моды детали – козырек над дисплеями и шайба управления медиасистемой (для тех, кто не хочет тыкать пальцем в экран).

Эргономика без провалов. Сиденья жесткие, с широко расставленными валиками на спинке. Естественная обзорность хорошая, хотя из-за больших размеров ветрового стекла щетки кажутся короткими.

Камера на потолке смотрит на задние ряды и транслирует картинку на центральный дисплей. Ее качество такое, что в темноте с трудом понимаешь, сколько человек сидит сзади.

При этом за ним на третьем ряду может с аналогичным комфортом сесть человек такого же роста. Для такси по тарифу «минивэн» Haima 7X будет предпочтительнее близких по цене трехрядных кроссоверов. Они теснее, доступ на третий ряд в них не такой удобный.

Какие удобства?

На отсутствие обогревов и отдельной зоны микроклимата в задней части салона тоже, видимо, можно закрыть глаза. Пассажиры всегда садятся в уже теплый салон и этот недостаток не заметят. При этом у сидящих спереди есть и обогрев, и вентиляция.

Климат-контроль заявлен двухзонным, но это неправда. Температура настраивается одна на весь салон. Задние пассажиры могут управлять скоростью вентилятора, который гонит воздух через четыре потолочных дефлектора. Только незадача: он будет уличной температуры, не подогретый зимой и не охлажденный летом.

Средние кресла весьма комфортны, места вдоволь по всем направлениям. У подголовников есть боковая поддержка. В спинках первого и второго ряда – тройные карманы. Версии со сплошным диваном нет.

Третий ряд гостеприимен к двоим взрослым. Из удобств есть один USB-порт и подстаканники.

УРОКИ ИСТОРИИ Марка Haima основана в 1992 году. Изначально это было совместное предприятие провинции Хайнань с Маздой. Что и отражено в названии: Haima – это сокращение от Hainan Mazda. Даже шрифт и фирменный логотип очень напоминают японские. Mazda еще в 2006 году продала свою долю концерну FAW и больше к компании отношения не имеет. Тем не менее, использование ее технологий продолжилось. В России Haima работала и в первую волну пришествия китайских марок. В 2010 году даже была организована локальная сборка машин на черкесском заводе Дервейс. Однако за несколько лет присутствия было продано всего несколько тысяч авто. В родном Китае у Хаймы дела обстоят так себе. По итогам 2023 года марка заняла 79‑е место из 109 брендов с результатом 10 307 проданных машин. Для сравнения: лидер рынка BYD реализовал 2,57 млн, а занимающий пятое место Changan – 975 тысяч автомобилей.

Как едет?

С данными о мощности двигателя полный кавардак. На российском сайте декларируется 195 л. с. В инструкции по эксплуатации указана максимальная мощность 186 сил, номинальная – 195. Причем именно так: максимальная ниже номинальной. А в СТС стоят и вовсе 182 «лошади». Спасибо, конечно, что в документы попала наименьшая отдача – ниже будет транспортный налог. Однако такая неразбериха чести производителю не делает.

Чтобы получить полный доступ к агрегатам, нужно вытащить около 20 клипс и открутить два болта. Через пару лючков есть «проходы» к плюсовой клемме аккумулятора и щупу с маслозаливной горловиной. Вот только ни прикурить, ни долить или проверить масло без дополнительных действий и приспособлений не получится.

А едет Haima едва ли не на 150 сил. Во‑первых, так гласят те же технические характеристики. При массе 1670 кг она разгоняется до первой сотни за 12 с и максимальных 165 км/ч. Для сравнения: Geely Okavango на 110 кг тяжелее, разгоняется за 9,6 с, а максималка – 200 км/ч.

Во‑вторых, субъективно динамика тоже не впечатляет. Давишь педаль в пол, а коробка сбрасывает всего одну ступень. Мотор едва добирается до 4500 об/мин и снова уходит вниз. Спортивный режим – фикция. В первой четверти хода педали газа – практически никакого отклика. И уже не радует, что тут стоит классический гидроавтомат.

Haima 7X

Что насчет управляемости?

После такого уже не удивляешься размазанному в «нуле» рулю и кренам в поворотах. Положим, для семейного минивэна это даже плюс: нечего гонять с детьми, тещей и фикусом. Больше сосредотачиваешься на том, чтобы не повредить на весенних выбоинах красивые диски с низкопрофильными шинами размерности 225/45 R19. Машина не дает о них забыть, проходя все дефекты достаточно жестко.

К тормозам претензий нет. К шумоизоляции – есть: слабовата защита в колесных арках.

Докатка висит снаружи под полом, место в подполье есть только на пару тряпок. На боковом пластике при пробеге меньше 1000 км уже есть царапины. Клиренс – 150 мм, это под дилерской металлической защитой. Фары и противотуманки свои функции выполняют на совесть.

Haima 7X в старшей из двух комплектаций предлагает набор электронных ассистентов. Сканер мертвых зон предупреждает не только пиктограммами в зеркалах, но и звуком. В городе ездить невозможно!

Адаптивный круиз-контроль поначалу порадовал адекватным обнаружением машин и плавным торможением во всех режимах. Но выяснилось, что точность выдерживания скорости плюс-минус 2–3 км/ч – для него норма. Так и на штраф попасть недолго.

Одна из рекламных фотографий показывает, что сложенные сиденья превращают салон в двуспальную кровать. Однако между спинками второго и третьего ряда зазор в ладонь по ширине и перепад высоты в два пальца. Тут будет нужен толстый матрас.

Сколько стоит?

Машины в двух комплектациях оцениваются в 3,6 и 3,85 млн рублей. Импортер рассказал, что старается снизить цену топ-версии до 3,3 млн. Без этого у Хаймы точно нет шансов против Geely Okavango за 3,45–3,6 млн. Особенно на фоне того, что работа бренда Geely на нашем рынке намного дольше и «официальнее».

А вот в качестве пассажира такси я бы принял «семерку» с удовольствием. Причем даже с третьего ряда. Паркам перевозчиков стоит присмотреться.

Выглядит Haima 7X стильно. На кроссоверность машина не претендует, но неброские накладки на колесных арках для защиты крыльев есть.

Удобный для пассажиров, с классическим ­автоматом Вялый двигатель, жесткая подвеска

Haima 7X

Длина / ширина / высота / база 4815 / 1874 / 1720 / 2860 мм

4815 / 1874 / 1720 / 2860 мм Объем багажника 350–1825 л

350–1825 л Снаряженная / полная масса 1670 / 2195 кг

1670 / 2195 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1594 см³; 143 кВт / 195 л. с. при 5000 об/мин; 280 Н·м при 1500–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1594 см³; 143 кВт / 195 л. с. при 5000 об/мин; 280 Н·м при 1500–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,0 c

12,0 c Максимальная скорость 165 км/ч

165 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92...95 / 55 л

АИ‑92...95 / 55 л Расход топлива в смешанном цикле 7,8 л / 100 км

7,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6

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