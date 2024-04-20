Семь мест, 200 л.с., больше и дешевле Monjaro – интересная новинка из Китая
Минивэны в Китае популярны, но почти все заточены не под семейное использование, а для бизнеса. Этакие аналоги представительских седанов с двумя раздельными и очень комфортными креслами во втором ряду.
Geely Okavango старались сделать по классическим канонам. И, конечно, не забыли добавить приставку «кросс»: так гораздо проще продать машину.
Полувэн
Внешне Okavango больше похож на крупный универсал: однообъемности нет и в помине. От кроссовера – только неброские накладки из некрашеного пластика.
Клиренс скромный (около 175 мм, как показал полевой замер), полного привода нет, двери не прикрывают пороги.
Зато на размеры не поскупились. По длине Okavango на 90 мм превосходит Monjaro и выступает единственной семиместной моделью Geely на нашем рынке.
Интерьер тоже неоднозначный. Высота салона немаленькая по меркам кроссоверов, но в правильном минивэне всё же должно быть больше воздуха. Внутри не походишь, между передними сиденьями – полноценный тоннель.
Второй ряд сделан продуманно: три отдельных кресла сейчас нам никто больше не предлагает. Правда, сложенное среднее сиденье не заменяет центральный подлокотник (спинка ложится низко), не имеет с тыльной стороны ни органайзера, ни подстаканников. У всех трех секций есть регулировка по длине, а спинки закреплены жестко. И уж раз внедрили обогрев второго ряда, почему им обделили среднее место?
На третьем ряду можно сносно разместиться даже при росте за 180 см – при условии, что сидящие на втором ряду потеснятся и подвинутся вперед. Однако подголовники рассчитаны на рост максимум 165–170 см – выше они не поднимаются. А заднее стекло оказывается в считаных сантиметрах от затылка.
Неправильный настрой
Силовой агрегат у Okavango такой же, как на новом кроссовере Geely Atlas: 200‑сильный турбомотор 2.0 при 7‑ступенчатом роботе. К мотору претензий нет. Достойно тянет, задорно свистит турбиной, экономичен на фоне своих земляков аналогичной мощности. На трассе Okavango будет чувствовать себя отлично.
Но робот на Okavango настроен ленивее, переключается с задержками. Причем от выбранного ездового режима и степени прогрева это не зависит.
В рулевом управлении нет остроты, присущей другим моделям марки Geely. Возможно, так сделали специально под семейную машину.
Но почему тогда не смягчили подвеску? Кроссвэн излишне подробно повторяет профиль дороги. И от колес в салон проникает назойливый гул. А вот тормоза понравились: схватывают в самом начале хода педали и адекватно реагируют на дальнейшее нажатие.
В отличие от иных моделей Geely, семиместный Okavango создавали будто в стремлении сделать машину подешевле. Нет не только мелочей вроде подсветки макияжных зеркал, но и существенных опций (например, адаптивного круиз-контроля).
Конечно, для машины длиной без малого 4,9 м цена 3,45–3,6 млн рублей в нынешних реалиях выглядит адекватной. Но имейте в виду: компоновка будет удобна только тем, кто регулярно ездит впятером-всемером. Если максимум вчетвером, то особенности салона или будут не нужны, или вовсе окажутся неудобны. Хотя свою нишу Geely Okavango, безусловно, найдет.
GEELY OKAVANGO
- Длина / ширина / высота / база 4860 / 1910 / 1770 / 2825 мм
- Объем багажника 227–2360 л
- Снаряженная масса 1780 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,6 c
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,0 / 6,5 / 7,7 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
УДАРНИК ТРУДА
За неполные полгода марка Geely вывела на российский рынок пять новинок.
Первым появился рестайлинговый Coolray. Он сменил 3‑цилиндровый мотор на 4‑цилиндровый и стал выглядеть задорнее и агрессивнее.
За ним последовал бюджетный седан Emgrand – единственный в сегменте, имеющий классический автомат, а не робот или вариатор.
После новогодних праздников стартовали продажи кроссовера Atlas нового поколения. С предшественником его роднит только имя: поменялось абсолютно всё.
Следующим стал дорестайлинговый Coolray под именем Belgee X50 – его начали собирать по полному циклу в Беларуси. У нас Belgee X50 продается параллельно с обновленным Кулреем и служит более доступной альтернативой ему.
И вот теперь – Okavango.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube