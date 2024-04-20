Семь мест, 200 л.с., больше и дешевле Monjaro – интересная новинка из Китая

«За рулем» протестировал новый кроссвэн Geely Okavango

Минивэны в Китае популярны, но почти все заточены не под семейное использование, а для бизнеса. Этакие аналоги представительских седанов с двумя раздельными и очень комфортными креслами во втором ряду.

Geely Okavango старались сделать по классическим канонам. И, конечно, не забыли добавить приставку «кросс»: так гораздо проще продать машину.

Полувэн

Внешне Okavango больше похож на крупный универсал: однообъемности нет и в помине. От кроссовера – только неброские накладки из некрашеного пластика.

Geely Okavango. Цена в России от 3 449 900 ₽. В фирменный для Geely бирюзовый цвет красят и Okavango.

Клиренс скромный (около 175 мм, как показал полевой замер), полного привода нет, двери не прикрывают пороги.

Зато на размеры не поскупились. По длине Okavango на 90 мм превосходит Monjaro и выступает единственной семиместной моделью Geely на нашем рынке.

Архитектура передней панели – в стиле Geely. Для управления микроклиматом оставили линию физических клавиш. Чтобы было тепло, нужно выставлять 27–28 «градусов». Обогревов – полный набор, но лобовое стекло греется только в зоне покоя дворников.

Интерьер тоже неоднозначный. Высота салона немаленькая по меркам кроссоверов, но в правильном минивэне всё же должно быть больше воздуха. Внутри не походишь, между передними сиденьями – полноценный тоннель.

Второй ряд сделан продуманно: три отдельных кресла сейчас нам никто больше не предлагает. Правда, сложенное среднее сиденье не заменяет центральный подлокотник (спинка ложится низко), не имеет с тыльной стороны ни органайзера, ни подстаканников. У всех трех секций есть регулировка по длине, а спинки закреплены жестко. И уж раз внедрили обогрев второго ряда, почему им обделили среднее место?

Передние кресла удобны по форме, но подушка неожиданно сильно завалена вперед.

Диапазон регулировки задних сидений по длине внушительный. Пол абсолютно ровный. Среднее место поуже крайних: ширина подушки 42 и 46 см соответственно. Из удобств обитателям третьего ряда положены дефлекторы, подстаканники, плафон да регулировка скорости вентилятора.

На третьем ряду можно сносно разместиться даже при росте за 180 см – при условии, что сидящие на втором ряду потеснятся и подвинутся вперед. Однако подголовники рассчитаны на рост максимум 165–170 см – выше они не поднимаются. А заднее стекло оказывается в считаных сантиметрах от затылка.

Неправильный настрой

Силовой агрегат у Okavango такой же, как на новом кроссовере Geely Atlas: 200‑сильный турбомотор 2.0 при 7‑ступенчатом роботе. К мотору претензий нет. Достойно тянет, задорно свистит турбиной, экономичен на фоне своих земляков аналогичной мощности. На трассе Okavango будет чувствовать себя отлично.

Но робот на Okavango настроен ленивее, переключается с задержками. Причем от выбранного ездового режима и степени прогрева это не зависит.

Турбо=«четверка» 2.0 стала общей для всех старших моделей Geely – от Атласа и выше. Бачок омывателя и упор капота почему-то расположены со стороны проезжей части, а не обочины. В машине есть система Старт-стоп, но аккумулятор стоит не AGM, а сделанный по более простой технологии EFB.

В рулевом управлении нет остроты, присущей другим моделям марки Geely. Возможно, так сделали специально под семейную машину.

Но почему тогда не смягчили подвеску? Кроссвэн излишне подробно повторяет профиль дороги. И от колес в салон проникает назойливый гул. А вот тормоза понравились: схватывают в самом начале хода педали и адекватно реагируют на дальнейшее нажатие.

В отличие от иных моделей Geely, семиместный Okavango создавали будто в стремлении сделать машину подешевле. Нет не только мелочей вроде подсветки макияжных зеркал, но и существенных опций (например, адаптивного круиз-контроля).

Докатка висит снаружи, под днищем. Сиденья складываются в ровный пол. Скругленные грани спинок образуют щели, в которые ­провалятся мелкие вещи. У небольшого подполья есть недостаток: в него не ложится шторка багажника. Куда ее девать, когда поднимаешь третий ряд?

Конечно, для машины длиной без малого 4,9 м цена 3,45–3,6 млн рублей в нынешних реалиях выглядит адекватной. Но имейте в виду: компоновка будет удобна только тем, кто регулярно ездит впятером-всемером. Если максимум вчетвером, то особенности салона или будут не нужны, или вовсе окажутся ­неудобны. Хотя свою нишу Geely Okavango, безусловно, найдет.

Okavango на 90 мм длиннее, на 15 мм шире и на 81 мм выше, чем Monjaro. Превосходство над Атласом – 190, 10 и 65 мм соответственно. И только по колесной базе кроссвэн уступает Monjaro – но всего лишь 20 мм.

Удобный для большой компании, адекватный по цене для своих размеров Неполноприводный, простоватый на фоне других моделей марки

GEELY OKAVANGO

Длина / ширина / высота / база 4860 / 1910 / 1770 / 2825 мм

4860 / 1910 / 1770 / 2825 мм Объем багажника 227–2360 л

227–2360 л Снаряженная масса 1780 кг

1780 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л. с. при 4500 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,6 c

9,6 c Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л

АИ‑95 / 60 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,0 / 6,5 / 7,7 л / 100 км

10,0 / 6,5 / 7,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7