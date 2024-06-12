Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Эксперт «За рулем» рассказал о шести странностях минивэна Haima 7X

Марка Haima вернулась на российский рынок с двумя моделями. Для первой встречи мы взяли редкий ныне минивэн. «Гладкие» на бумаге, в реальности многие характеристики озадачили.

Основанная в 1992 году как СП с Маздой марка Haima присутствовала на нашем рынке в первую волну пришествия китайских брендов. В 2010 году даже была организована локальная сборка на черкесском заводе «Дервейс».

Однако спрос оказался мизерным. Почти как сейчас в родном Китае: в 2023 году марка заняла 79-е место среди 109 брендов с результатом 10 307 проданных машин. Поэтому даже небольшой успех в России может оказаться для компании значимым. Пока в нашей линейке всего две модели – минивэн 7Х и кроссовер 8S.

7 мест?

Для салона заявлено семь посадочных мест. Спереди стоят сиденья с обогревом и вентиляцией, что для не адаптированного для России «китайца» редкость. На втором ряду – роскошные раздельные кресла. Без обогрева, зато с индивидуальными подлокотниками и удобно откидывающиеся для сна.

А трехместным объявлен багажный диванчик! Вдвоем тут неплохо, можно высидеть пару-тройку часов даже взрослому. Но третий здесь точно лишний. Не хватит ширины даже детям, ведь их необходимо сажать в специальные кресла, которые занимают больше места. Так что, если по-честному, то Haima 7X – машина шестиместная.

Второй ряд – просторный и комфортный. Из приятных мелочей отметим подголовники с боковой поддержкой и тройные карманы в спинках передних кресел.

Мощность Haima 7 X

С данными о мощности двигателя полный бардак. На российском сайте декларируется 195 л.с. В инструкции по эксплуатации указаны две мощности – максимальная и номинальная.

Во-первых, впервые вижу такое для ДВС. Это норма для электрических моторов. Во-вторых, максимальная мощность (186 л.с.) почему-то меньше номинальной (195 л.с.). А в СТС вовсе 182 «лошади».

Спасибо, конечно, что в официальные документы попала наименьшая отдача – ниже будет транспортный налог. Однако такая неразбериха чести производителю не делает.

Характеристики Haima 7 X

Паспортные характеристики никак не вяжутся с приличной заявленной мощностью. Что 182, что 195 сил – этого для вэна снаряженной массой 1670 кг должно хватать с лихвой.

Цифры же уверяют, что разгон до сотни занимает целых 12 секунд, а предел скоростных возможностей наступает всего на 165 км/ч.

Для сравнения: Geely Okavango на 110 кг тяжелее, разгоняется за 9,6 с и далее – до 200 км/ч. Да и субъективно динамика Хаймы не впечатляет. Автомат задумчивый, отклик на нажатие газа вялый, спортрежим сделан для галочки.

Выглядит Haima 7X стильно и, что сегодня удивительно, не претендует на статус кроссовера. Хотя небольшие накладки на колесных арках для защиты крыльев стоят.

Подкапотное пространство Haima 7 X

Китайские производители любят закрыть подкапотное пространство декоративными накладками. Якобы так красивее и не располагает лезть в агрегаты самому.

Но Haima 7X перевыполнила модный тренд: у нее прикрыто вообще всё. Пара лючков в теории дает доступ к плюсовой клемме аккумулятора и щупу с маслозаливной горловиной. Вот только ни прикурить, ни долить или проверить масло без дополнительных действий и приспособлений не получится – неудобно!

Чтобы снять весь декор, придется вытащить около 20 клипс и открутить два болта.

Рекламное лукавство Haima

Haima порадует тех, кому не по душе отказ производителей от физических кнопок: здесь их вдосталь.

В спецификации указан двухзонный климат-контроль. Но показание температуры настраивается одно на весь салон.

Задним пассажирам дано только управление скоростью вращения вентилятора, который гонит воздух через четыре потолочных дефлектора. Вот только он оказывается уличной температуры, не подогретый зимой и не охлажденный летом.

Возможно, задумано не так, и это банальная неисправность. Что тоже не делает чести машине с пробегом меньше 1000 км.

Одна из рекламных фотографий показывает, что сложенные сиденья превращают салон в двуспальную кровать. Не верьте: между спинками второго и третьего рядов получается зазор шириной в ладонь и перепад высоты в два пальца. Без толстого матраса в реальной жизни красивый кадр не повторить.

Цена Haima 7 X

Две комплектации Haima 7X оцениваются в 3,6 млн и 3,85 млн рублей. Импортер «МВЛ Авто» располагает всего 11 дилерами по стране и ничего не пишет на официальном сайте о гарантийном сроке (на белорусском сайте указано 5 лет или 100 000 км).

На этом фоне по всем статьям интереснее оказывается Geely Okavango. Тех же габаритов, семиместный без оговорок, лучше едущий, с понятной поддержкой и разветвленной дилерской сетью. Он вдобавок и дешевле – продается по цене 3,45-3,6 млн рублей.

А вот еще один большой минивэн, но уже за 2,5 млн рублей.