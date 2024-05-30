Большой салон, простая конструкция, 190 л.с. — большой минивэн за 2,5 млн рублей
До конца 2024 года нас ждет несколько довольно интересных премьер китайской техники, и, рассказывая об этих премьерах, эксперт «За рулем» Юрий Тимкин обращает внимание на автомобиль, у которого в РФ к настоящему моменту толком нет конкурентов – это минивэн JAC М4.
По габаритам он сравним с хорошо известным у нас Hyundai H1: длина кузова составляет 5200 мм, колесная база – 3080 мм.
Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:
– Внушительные размеры позволили добиться завидного простора в салоне: у М4 есть версия не только с тремя, но и с четырьмя рядами сидений. В последнем случае помимо водителя на борту помещается еще 11 пассажиров. Интерьер, правда, по дизайну и отделке достаточно скромный – на роль престижного бизнес-вэна М4 вряд ли сгодится.
Конструкция консервативна: неразрезной задний мост сзади и задний же привод. Под капот устанавливается либо турбодизель 2.0 (в зависимости от рынка развивает 136-150 л.с.), либо бензиновый агрегат аналогичного объема (147-190 л.с.).
Один из наиболее любопытных моментов – это цена: в Китае продается рестайлинговая версия JAC Refine M4, и цены на нее стартуют от 100 тысяч юаней, что составляет около 1,25 млн рублей. Математика перевода китайских цен в последующие российские ныне нехитрая: «в первом приближении» будет вполне корректным умножить число на два. Если у нас появится большой минивэн за 2,5 млн рублей, это будет безусловная удача JAC.
Что еще толкового привезут к нам китайцы в ближайшее время? Давайте изучим полный список!
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