Большой салон, простая конструкция, 190 л.с. — большой минивэн за 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о недорогом минивэне JAC М4, стартующем в России

До конца 2024 года нас ждет несколько довольно интересных премьер китайской техники, и, рассказывая об этих премьерах, эксперт «За рулем» Юрий Тимкин обращает внимание на автомобиль, у которого в РФ к настоящему моменту толком нет конкурентов – это минивэн JAC М4.

JAC М4

По габаритам он сравним с хорошо известным у нас Hyundai H1: длина кузова составляет 5200 мм, колесная база – 3080 мм.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Внушительные размеры позволили добиться завидного простора в салоне: у М4 есть версия не только с тремя, но и с четырьмя рядами сидений. В последнем случае помимо водителя на борту помещается еще 11 пассажиров. Интерьер, правда, по дизайну и отделке достаточно скромный – на роль престижного бизнес-вэна М4 вряд ли сгодится.

Конструкция консервативна: неразрезной задний мост сзади и задний же привод. Под капот устанавливается либо турбодизель 2.0 (в зависимости от рынка развивает 136-150 л.с.), либо бензиновый агрегат аналогичного объема (147-190 л.с.).

JAC М4

Один из наиболее любопытных моментов – это цена: в Китае продается рестайлинговая версия JAC Refine M4, и цены на нее стартуют от 100 тысяч юаней, что составляет около 1,25 млн рублей. Математика перевода китайских цен в последующие российские ныне нехитрая: «в первом приближении» будет вполне корректным умножить число на два. Если у нас появится большой минивэн за 2,5 млн рублей, это будет безусловная удача JAC.

Что еще толкового привезут к нам китайцы в ближайшее время? Давайте изучим полный список!