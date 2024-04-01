Минивэн на замену Тойоты: сколько стоит? Какие фишки?
В России стартовали продажи бизнес-вэна GAC M8.
Дизайн а-ля Toyota Alphard стал в целом привычным. Из особенностей выделим оригинальный узор передних ходовых огней и сложную форму боковины кузова с диагональной подштамповкой.
По шасси машина незатейлива: McPherson спереди и многорычажка сзади, только передний привод и обычные пружины. Турбомотор 2.0 развивает 231 л. с. и работает в связке с 8 ступенчатым автоматом Aisin.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Компоновка салона стандартна для «китайцев» этого типа, с двумя роскошными креслами на втором ряду и трехместным диванчиком сзади. Последний сулит неплохой уровень комфорта: есть регулировки по длине и наклону спинки, откидной центральный подлокотник.
В чем уникальность?
Уникальность GAC M8 в том, что сидящие «в багажнике» пассажиры находятся под защитой индивидуальной подушки безопасности. Она надувается поперек салона и защищает головы пассажиров от ударов и осколков стекла при наезде сзади.
На среднем ряду всё привычно: обогрев, вентиляция, массажер,.. Оттоманки – с памятью положения.
Сколько стоит?
GAC M8 представлен в четырех комплектациях по цене от 5,5 до 6,5 млн рублей. И хорошо адаптирован для России: на всех машинах есть обогрев руля и ветрового стекла, обогрев и вентиляция четырех сидений.
Оптимальной выглядит вторая версия за 6 млн рублей. В ней появляются, среди прочего, задняя подушка безопасности, больше ассистентов водителя, электропривод пятой двери и медиасистема с увеличенным дисплеем. Для двух топовых уровней оснащения предлагается черно-красный интерьер.
- Недавно в Китае представили GAC Trumpchi M8 Grandmaster с 12 радарами
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках