Минивэн на замену Тойоты: сколько стоит? Какие фишки?

«За рулем» выяснил подробности о GAC M8 с уникальной подушкой безопасности

В России стартовали продажи бизнес-вэна GAC M8.

Дизайн а-ля Toyota Alphard стал в целом привычным. Из особенностей выделим оригинальный узор передних ходовых огней и сложную форму боковины кузова с диагональной подштамповкой.

По шасси машина незатейлива: McPherson спереди и многорычажка сзади, только передний привод и обычные пружины. Турбомотор 2.0 развивает 231 л. с. и работает в связке с 8 ступенчатым автоматом Aisin.

Габариты GAC M8 – 5212×1893×1823 мм при колесной базе 3070 мм.

Компоновка салона стандартна для «китайцев» этого типа, с двумя роскошными креслами на втором ряду и трехместным диванчиком сзади. Последний сулит неплохой уровень комфорта: есть регулировки по длине и наклону спинки, откидной центральный подлокотник.

В чем уникальность?

Уникальность GAC M8 в том, что сидящие «в багажнике» пассажиры находятся под защитой индивидуальной подушки безопасности. Она надувается поперек салона и защищает головы пассажиров от ударов и осколков стекла при наезде сзади.

На среднем ряду всё привычно: обогрев, вентиляция, массажер,.. Оттоманки – с памятью положения.

Черно-красный интерьер – для топовых версий GAC M8.

Сколько стоит?

GAC M8 представлен в четырех комплектациях по цене от 5,5 до 6,5 млн рублей. И хорошо адаптирован для России: на всех машинах есть обогрев руля и ветрового стекла, обогрев и вентиляция четырех сидений.

Оптимальной выглядит вторая версия за 6 млн рублей. В ней появляются, среди прочего, задняя подушка безопасности, больше ассистентов водителя, электропривод пятой двери и медиасистема с увеличенным дисплеем. Для двух топовых уровней оснащения предлагается черно-красный интерьер.

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