Шикарный минивэн на замену Toyota Alphard появился на российском рынке

Семиместный минивэн GAC M8 доступен в России в наличии и по предзаказу

Недавно на просторы отечественного авторынка вышел новый семиместный минивэн GAC M8. Этот автомобиль способен бросить вызов Toyota Alphard и стать лидером в своем сегменте.

GAC M8

GAC M8 отличается внушительными габаритами: длина составляет 5212 мм, ширина 1893 мм, а высота 1823 мм. При этом колесная база составляет 3070 мм, обеспечивая просторный салон для всех пассажиров.

В дизайне автомобиля преобладают плавные линии и элегантная оптика. Особого внимания заслуживает уникальная Г-образная форма фар с характерными светодиодными линиями, а также массивная радиаторная решетка в стиле водопада, символизирующая «пробуждающегося льва».

Под капотом GAC M8 скрывается мощный 231-сильный двигатель с крутящим моментом 380 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды и максимальную скорость 200 км/ч.

GAC M8

Минивэн оснащен независимой подвеской со стойками McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади, что гарантирует комфортную езду даже на неровных дорогах.

В помощь водителю предусмотрен целый комплекс современных систем безопасности и ассистентов. Они распознают дорожные знаки, помогают при движении в пробках и предупреждают об угрозе столкновения. Также имеется система автоматического пилотирования уровня L2, которая позволяет автомобилю самостоятельно удерживать полосу движения и контролировать скорость.

Главным украшением салона является огромный 14,6-дюймовый мультимедийный комплекс, с помощью которого можно управлять всеми опциями автомобиля. Для удобства пассажиров предусмотрены индивидуальные мониторы.

Стоимость базовой комплектации в России начинается от 6 899 999 рублей.

Источник: IXBT