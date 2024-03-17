Шикарный минивэн на замену Toyota Alphard появился на российском рынке
Недавно на просторы отечественного авторынка вышел новый семиместный минивэн GAC M8. Этот автомобиль способен бросить вызов Toyota Alphard и стать лидером в своем сегменте.
GAC M8 отличается внушительными габаритами: длина составляет 5212 мм, ширина 1893 мм, а высота 1823 мм. При этом колесная база составляет 3070 мм, обеспечивая просторный салон для всех пассажиров.
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В дизайне автомобиля преобладают плавные линии и элегантная оптика. Особого внимания заслуживает уникальная Г-образная форма фар с характерными светодиодными линиями, а также массивная радиаторная решетка в стиле водопада, символизирующая «пробуждающегося льва».
Под капотом GAC M8 скрывается мощный 231-сильный двигатель с крутящим моментом 380 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды и максимальную скорость 200 км/ч.
Минивэн оснащен независимой подвеской со стойками McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади, что гарантирует комфортную езду даже на неровных дорогах.
В помощь водителю предусмотрен целый комплекс современных систем безопасности и ассистентов. Они распознают дорожные знаки, помогают при движении в пробках и предупреждают об угрозе столкновения. Также имеется система автоматического пилотирования уровня L2, которая позволяет автомобилю самостоятельно удерживать полосу движения и контролировать скорость.
Главным украшением салона является огромный 14,6-дюймовый мультимедийный комплекс, с помощью которого можно управлять всеми опциями автомобиля. Для удобства пассажиров предусмотрены индивидуальные мониторы.
Стоимость базовой комплектации в России начинается от 6 899 999 рублей.
Источник: IXBT
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