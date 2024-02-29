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Этот минивэн умеет парковаться: автоматически и даже дистанционно

В Китае представили новую версию GAC Trumpchi M8 Grandmaster с 12 радарами

Автомобиль оснащен новационной системой автоматической парковки на основе 12 ультразвуковых радаров. Другими словами, минивэн способен парковаться не только в автоматическом режиме, но и в режиме дистанционного управления – без водителя за рулем.

Стильный внешний вид новинке обеспечивает богатая хромированная отделка, она есть в том числе на порогах и нижних кромках бамперов. Автомобиль оснастили турбомотором M8 объемом 2,0 л мощностью 252 л.с., он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

GAC Trumpchi M8 Grandmaster
GAC Trumpchi M8 Grandmaster
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В салоне – кресла, отделанные кожей, во втором ряду есть откидные столики, также в списке опция: функция массажа в сиденьях, подогрев и вентиляция. Цена минивэна в Китае – 295 800 юаней, это примерно 3,7 млн рублей по актуальному курсу. Производитель дает гарантию на автомобиль три года или 100 тысяч км пробега.

GAC Trumpchi M8 Grandmaster
GAC Trumpchi M8 Grandmaster
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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
29.02.2024
Фото:Autohome
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