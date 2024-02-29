Этот минивэн умеет парковаться: автоматически и даже дистанционно

В Китае представили новую версию GAC Trumpchi M8 Grandmaster с 12 радарами

Автомобиль оснащен новационной системой автоматической парковки на основе 12 ультразвуковых радаров. Другими словами, минивэн способен парковаться не только в автоматическом режиме, но и в режиме дистанционного управления – без водителя за рулем.

Стильный внешний вид новинке обеспечивает богатая хромированная отделка, она есть в том числе на порогах и нижних кромках бамперов. Автомобиль оснастили турбомотором M8 объемом 2,0 л мощностью 252 л.с., он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

GAC Trumpchi M8 Grandmaster

В салоне – кресла, отделанные кожей, во втором ряду есть откидные столики, также в списке опция: функция массажа в сиденьях, подогрев и вентиляция. Цена минивэна в Китае – 295 800 юаней, это примерно 3,7 млн рублей по актуальному курсу. Производитель дает гарантию на автомобиль три года или 100 тысяч км пробега.

GAC Trumpchi M8 Grandmaster

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Источник: gazeta.ru