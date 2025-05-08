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Шкатулка с секретом — немного необычный автомобиль нашей сборки

Модельная линейка бренда «Соллерс» пополнилась коммерческим фургоном SF1

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В линейке марки Соллерс появился третий легкий коммерческий автомобиль в дополнение к моделям Арго и Атлант. Открылся прием заказов на фургон SF1, который представляет собой JAC Refine M32015 года с российскими логотипами. Собирают машины в Елабуге.

При внешних габаритах 5115×1765×1900 мм Соллерс SF1 компактнее газовского Соболя и вмещает две европалеты. Объем грузового отсека – 5,15 м3.

Никаких ограничений на передвижения в городах не будет: грузоподъемность меньше тонны, а полная масса по паспорту – 2499 кг. Задняя дверь подъемная, сдвижная боковая предусмотрена только справа.

Соллерс SF1
Соллерс SF1
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Особенности SF1

У SF1 несколько непривычных для нас решений. Фургон оснащается бензиновым турбомотором: дизеля в линейке исходного Джака нет. Это «четверка» 1.5 мощностью 136 л. с., как на кроссовере Москвич 3, который, как известно, в оригинале тоже JAC. Не исключено, что позже под капотом появится уже локализованный Соллерсом китайский дизель.

Вторая особенность – задний привод, хотя на машинах подобного класса чаще всего ведущие колеса передние.

Коробка передач – механическая, 5ступенчатая. Задние тормоза барабанные. Система стабилизации отсутствует. Остальные положенные современному автомобилю опции в единственной комплектации есть. Не забыли даже про обогрев сидений.

Сдвижная боковая предусмотрена только справа.
Сдвижная боковая предусмотрена только справа.

Стоит машина от 2 млн рублей – на уровне бензинового Соболя первого поколения и чуть дороже Ларгуса. Конкурентом SF1 станут готовящиеся АВТОВАЗом коммерческие модели SKM, также привезенные из Китая.

  • О новинках бренда Соллерс 2025 года рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Соллерс
Количество просмотров 17
08.05.2025 
Фото:Соллерс
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