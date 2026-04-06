Калужский завод готовит прорыв: новый Tenet T9 на подходе

Губернатор Калужской области: флагманский кроссовер Tenet T9 запустят в 2026 году

Губернатор области Владислав Шапша сообщил, что конвейер переоснащают для выпуска модели T9. Ожидается, что первые автомобили сойдут с линии уже в следующем году.

Новинка станет флагманским семиместным кроссовером с полным приводом.

По сути, это хорошо знакомая россиянам модель Chery Tiggo 9, но с новыми шильдами. Технически это все тот же мощный двухлитровый турбомотор на 249 л.с. в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Благодаря локализации на бывшем заводе Volkswagen цены на Tenet T9 могут оказаться чуть ниже, чем на оригинальный китайский аналог.

Напомним, сейчас в линейке Tenet уже есть модели T4, T7 и T8, и все они хорошо раскупаются у дилеров.