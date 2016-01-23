Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом

Продолжаем рассказ о новом седане Лада Веста, который прописался в редакции «За рулем». Как показали комментарии к предыдущим публикациям нашего «Веста-блога», роботизированная коробка передач на базе вазовской механики — объект очень жарких споров. Так можно ли «пришпорить» робот или по крайней мере избавиться от доставляемого им дискомфорта?

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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GQ7Q8398

Большинство мнений, прочитанных в интернете, сводятся к следующим тезисам: нормально работать робот с одним сцеплением не может в принципе, и надо было тольяттинцам делать Весту с классическим автоматом.

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00 Lada Vesta из парка ЗР: первые замечания

На второе утверждение у меня сразу есть встречный вопрос. А не вы ли, уважаемые, обвиняли Весту в якобы завышенных ценах? Серийной АКП отечественной разработки нет. Значит, будьте готовы доплатить за импортный агрегат тысяч 25–30. И не к цене машины с тремя педалями, а к стоимости «роботизированной» версии. К примеру, у Гранты и Калины разница между версиями с российской автоматизированной механикой и с японской коробкой Jatco составляет минимум 30 тысяч рублей. Учитывая небольшое различие в комплектации, получим как раз около 25 тысяч «чистой» разницы. Так что перейдем к конструктивному обсуждению.

К роботу действительно нужно привыкать. Если жать педаль в пол, не отпуская, будьте готовы к новым ощущениям. Передачи электроника меняет неспешно и с ощутимыми задержками. Это самый неприятный нюанс эксплуатации. Даже древняя четырехступенчатая коробка на Nissan Almera, с которой я прожил 2,5 года и больше 70 000 км, по этой части на голову выше робота.

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Инструкция не запрещает оставлять машину на передаче в режиме «R» или «А», но советует подстраховываться ручным тормозом. Точно такие же рекомендации справедливы и для обычной механики.

Есть несколько способов избежать этого. Можно немного приотпускать педаль, как только трансмиссия обозначит намерение переключиться. А можно воспользоваться ручным режимом, также ослабляя давление на газ. Во втором случае вы сами определяете моменты смены передач: полный контроль, как при езде на честной механике, но без необходимости орудовать педалью сцепления. Замечу, что на время переключений эти ухищрения не влияют, но дискомфорт от «затыков» на разгоне уходит.

Однако есть еще один нюанс. После притормаживания перед «лежачими полицейскими» или прохождения медленного поворота на нажатие на правую педаль автомобиль реагирует с огромной задержкой. Пока робот сообразит, пока опустится на низшие ступени… «Зависание» настолько заметно, что один раз мне даже успели сзади посигналить: чего, мол, не едешь. Вероятно, стоит обучить электронный разум своевременно понижать передачи при падении скорости. Это, кстати, отлично бы подошло и в качестве зимнего режима.


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На панели всегда отображается номер включенной передачи, что удобно

При плавной езде никаких проблем не возникает. Можно даже насладиться цифрами на экране маршрутного компьютера. Точные замеры еще впереди, но кое-какими наблюдениями уже могу поделиться. Упомянутая выше Almera по паспорту весит столько же, сколько Веста. При ее 102 л.с. и 4-ступенчатом автомате я не видел расхода менее 10 л/100 км: очень прожорливая получилась связка! Лада за 2000 км показала максимум в 9,3 л/100 км. Эксплуатацию можно считать одинаковой: несильные пробки, периодические выезды на трассу, причем на долю Весты пока выпадали только морозы с температурой не ниже —10 градусов.


Помимо аппетита робот радует приспособленностью к российским условиям. Он не столь требователен к прогреву, как автомат, машину с ним можно буксировать или заводить «с толкача». Стоимость ремонта тоже, как вы понимаете, несопоставима.

Вопрос о ресурсе сцепления и живучести коробки, в целом, пока остается открытым. Мы постараемся создать машине условия, чтобы появилась почва для рассуждений на эту тему.

Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом
Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом
Фото:
Видео: Александр Кульнев,Константин Васильев
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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