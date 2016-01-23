Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом

Продолжаем рассказ о новом седане Лада Веста, который прописался в редакции «За рулем». Как показали комментарии к предыдущим публикациям нашего «Веста-блога», роботизированная коробка передач на базе вазовской механики — объект очень жарких споров. Так можно ли «пришпорить» робот или по крайней мере избавиться от доставляемого им дискомфорта?

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Большинство мнений, прочитанных в интернете, сводятся к следующим тезисам: нормально работать робот с одним сцеплением не может в принципе, и надо было тольяттинцам делать Весту с классическим автоматом.

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На второе утверждение у меня сразу есть встречный вопрос. А не вы ли, уважаемые, обвиняли Весту в якобы завышенных ценах? Серийной АКП отечественной разработки нет. Значит, будьте готовы доплатить за импортный агрегат тысяч 25–30. И не к цене машины с тремя педалями, а к стоимости «роботизированной» версии. К примеру, у Гранты и Калины разница между версиями с российской автоматизированной механикой и с японской коробкой Jatco составляет минимум 30 тысяч рублей. Учитывая небольшое различие в комплектации, получим как раз около 25 тысяч «чистой» разницы. Так что перейдем к конструктивному обсуждению.

К роботу действительно нужно привыкать. Если жать педаль в пол, не отпуская, будьте готовы к новым ощущениям. Передачи электроника меняет неспешно и с ощутимыми задержками. Это самый неприятный нюанс эксплуатации. Даже древняя четырехступенчатая коробка на Nissan Almera, с которой я прожил 2,5 года и больше 70 000 км, по этой части на голову выше робота.

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Инструкция не запрещает оставлять машину на передаче в режиме «R» или «А», но советует подстраховываться ручным тормозом. Точно такие же рекомендации справедливы и для обычной механики.

Есть несколько способов избежать этого. Можно немного приотпускать педаль, как только трансмиссия обозначит намерение переключиться. А можно воспользоваться ручным режимом, также ослабляя давление на газ. Во втором случае вы сами определяете моменты смены передач: полный контроль, как при езде на честной механике, но без необходимости орудовать педалью сцепления. Замечу, что на время переключений эти ухищрения не влияют, но дискомфорт от «затыков» на разгоне уходит.

Однако есть еще один нюанс. После притормаживания перед «лежачими полицейскими» или прохождения медленного поворота на нажатие на правую педаль автомобиль реагирует с огромной задержкой. Пока робот сообразит, пока опустится на низшие ступени… «Зависание» настолько заметно, что один раз мне даже успели сзади посигналить: чего, мол, не едешь. Вероятно, стоит обучить электронный разум своевременно понижать передачи при падении скорости. Это, кстати, отлично бы подошло и в качестве зимнего режима.