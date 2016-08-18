Lada Granta из парка ЗР: старость не радость

Редакционная Лада Гранта, пережившая множество испытаний, в том числе 60‑часовой марафон, несколько дальних пробегов и тестов на полигоне, как-то незаметно подобралась вплотную к шестизначной отметке на одометре. С момента прошлогоднего отчета она пережила два плановых ТО — на 75 000 и 90 000 км пробега. И несколько раз побывала в редакционном техцентре с неисправностями разного калибра.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Лада Гранта
Лада Гранта

Лада Гранта

  • Изготовитель — АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска — 2012
  • В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета — 90 000 км
  • Публикации в ЗР — 2012, № 10; 2014, № 1; 2015, № 7

При 70‑тысячном пробеге на торможении стала «дрожать» педаль. Подозрение пало на передние тормозные диски. Их проверили, измерив осевое биение, - предварительный диагноз подтвердился. Возможно, диски повело после нескольких интенсивных торможений. Тормозные диски заменили, естественно, вместе с колодками — вибрация пропала.

Лада Гранта

Лада ГрантаНаши мастера поставили дополнительное уплотнение для защиты моторного отсека от грязи и дождя. Работает!
Наши мастера поставили дополнительное уплотнение для защиты моторного отсека от грязи и дождя. Работает!

Лада Гранта

Лада ГрантаНа кузове появились первые рыжие пятна — на переднем левом крыле, на стыке с порогом под водительской дверью.
На кузове появились первые рыжие пятна — на переднем левом крыле, на стыке с порогом под водительской дверью.

Материалы по теме
GQ7Q6400_новый размер Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)

На 73 000 км появились периодические провалы и рывки на малых оборотах и низших передачах. В городских поездках, особенно в часы пик по пробкам, это сильно раздражало. Вдобавок нервы трепал зажегшийся на панели приборов сигнал Check Engine. ­Диагностика показала ошибку «пропуски воспламенения». Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели электропроводку, при помощи ­диагностического оборудования протестировали модуль зажигания — всё в норме. Однако двигатель продолжал дергаться. Пока думали, как быть дальше, произошло чудо — мотор снова начал работать ровно. И больше этот недуг не проявлялся. Чудеса...

На 88 000 км загорелась другая контрольная лампа, известившая о неисправности АБС. Причину определили быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе. Причем эта неисправность возникла повторно — незадолго до этого датчик уже ремонтировали. Починку совместили с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые скрежетали при торможении. Разборка показала неравномерный износ. Заодно заменили задний ступичный подшипник, в котором уже был изрядный люфт.

Самая крупная неприятность подстерегла Гранту на 89 900 км. В ста с лишним километрах от Москвы двигатель вдруг потерял мощность и заглох, а попытки его завести не увенчались успехом. На веревке Лада проследовала в техцентр, где ей вынесли неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, фазы сместились и поршни встретились с клапанами. И ведь ничто не предвещало беды: шкив помпы не люфтил, настораживающих шумов и свиста не было, а ремень меняли на 75 000 км.

Лада Гранта

Лада ГрантаЧтобы притащить Гранту в техцентр на «галстуке», пришлось вызвать коллег: проезжавшие мимо водители игнорировали просьбы о помощи.
Чтобы притащить Гранту в техцентр на «галстуке», пришлось вызвать коллег: проезжавшие мимо водители игнорировали просьбы о помощи.

Лада Гранта

Лада ГрантаУ водяного насоса заклинил подшипник, из-за чего двигатель получил «втык»: клапаны встретились с поршнями.
У водяного насоса заклинил подшипник, из-за чего двигатель получил «втык»: клапаны встретились с поршнями.

Лада Гранта

Лада ГрантаВскрытие открыло печальную картину: на поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.
Вскрытие открыло печальную картину: на поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

Лада Гранта

Лада ГрантаА вот и сами клапаны, не пережившие столкновения с поршнями.
А вот и сами клапаны, не пережившие столкновения с поршнями.

Разборка двигателя немного успокоила: пострадали только клапаны. Правда, все восемь. Поршни целы, хотя на них и остались отметины от внезапной встречи. Можно сказать, обошлись малой кровью — пришлось заменить клапаны, маслосъемные колпачки, прокладки двигателя, насос и ремень ГРМ с роликом. Запчасти облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работу выполнили своими силами — на стороне ремонт обошелся бы еще в восемь тысяч.

Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем приключилась подобная неприятность. И виновником серьезного ремонта двигателя оказывался опять-таки вышедший из строя водяной насос. Мы попробуем разобраться, в чем причина, и расскажем о ней в ближайших отчетах. А Гранта вновь в строю и продолжает дальше накручивать пробег.

P. S. Когда материал уже готовился к верстке, раздался звонок коллеги: Гранта заглохла в нескольких километрах от редакции. Что с ней приключилось на этот раз, расскажем позже. Да, скучать старушка не дает.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–90 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 15 000–60 000 км

127 922

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км)

115 821

Расходы на содержание: 60 000–90 000 км

112 908

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,4 л/100 км)

87 150

ТО-75 000 км (самостоятельно)

7233

Щетки стеклоочистителя

800

Передние тормозные колодки

650

Передние тормозные диски

2300

Высоковольтные провода

580

ТО-90 000 км (самостоятельно)

3400

Подшипник ступицы

680

Комплект прокладок двигателя

930

Комплект клапанов

2250

Маслосъемные колпачки

275

Ремень ГРМ с натяжным роликом

1700

Тормозные барабаны

1760

Задние тормозные колодки

900

Насос системы охлаждения

2300

Общие расходы: 15 000–90 000 км

240 830

Стоимость 1 км пробега

3,21

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а  также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Lada Granta из парка ЗР: старость не радость
Lada Granta из парка ЗР: старость не радость
Фото: Онлайн-редакция
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (16)

LADA 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Неприхотливый, экономичный. Большой багажник, удобный салон, управляемость и проходимость на хорошем уровне.

Недостатки:

Какие вы хотите недостатки за 300–400 т.р? В салоне все "поет", больше я и не придираюсь.

Комментарий:

В семье два авто — гранта и шкода рапид. когда со шкоды пересаживаешься на гранту — страшно, но учитывая разницу в цене в два раза уже не обращаешь внимания на всякие мелочи. И еще: постоянные вылазки на природу. в большой компании у всех разные авто. Так вот, при поездке в горы, мы поехали на гр...

Написать отзыв

Читать комментарии (240)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые