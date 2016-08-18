Lada Granta из парка ЗР: старость не радость

Лада Гранта
Лада Гранта
- Изготовитель — АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска — 2012
- В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета — 90 000 км
- Публикации в ЗР — 2012, № 10; 2014, № 1; 2015, № 7
При 70‑тысячном пробеге на торможении стала «дрожать» педаль. Подозрение пало на передние тормозные диски. Их проверили, измерив осевое биение, - предварительный диагноз подтвердился. Возможно, диски повело после нескольких интенсивных торможений. Тормозные диски заменили, естественно, вместе с колодками — вибрация пропала.
Лада ГрантаНаши мастера поставили дополнительное уплотнение для защиты моторного отсека от грязи и дождя. Работает!
Лада ГрантаНа кузове появились первые рыжие пятна — на переднем левом крыле, на стыке с порогом под водительской дверью.
На 73 000 км появились периодические провалы и рывки на малых оборотах и низших передачах. В городских поездках, особенно в часы пик по пробкам, это сильно раздражало. Вдобавок нервы трепал зажегшийся на панели приборов сигнал Check Engine. Диагностика показала ошибку «пропуски воспламенения». Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели электропроводку, при помощи диагностического оборудования протестировали модуль зажигания — всё в норме. Однако двигатель продолжал дергаться. Пока думали, как быть дальше, произошло чудо — мотор снова начал работать ровно. И больше этот недуг не проявлялся. Чудеса...
На 88 000 км загорелась другая контрольная лампа, известившая о неисправности АБС. Причину определили быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе. Причем эта неисправность возникла повторно — незадолго до этого датчик уже ремонтировали. Починку совместили с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые скрежетали при торможении. Разборка показала неравномерный износ. Заодно заменили задний ступичный подшипник, в котором уже был изрядный люфт.
Самая крупная неприятность подстерегла Гранту на 89 900 км. В ста с лишним километрах от Москвы двигатель вдруг потерял мощность и заглох, а попытки его завести не увенчались успехом. На веревке Лада проследовала в техцентр, где ей вынесли неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, фазы сместились и поршни встретились с клапанами. И ведь ничто не предвещало беды: шкив помпы не люфтил, настораживающих шумов и свиста не было, а ремень меняли на 75 000 км.
Лада ГрантаЧтобы притащить Гранту в техцентр на «галстуке», пришлось вызвать коллег: проезжавшие мимо водители игнорировали просьбы о помощи.
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Лада ГрантаУ водяного насоса заклинил подшипник, из-за чего двигатель получил «втык»: клапаны встретились с поршнями.
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Лада ГрантаВскрытие открыло печальную картину: на поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.
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Лада ГрантаА вот и сами клапаны, не пережившие столкновения с поршнями.
Разборка двигателя немного успокоила: пострадали только клапаны. Правда, все восемь. Поршни целы, хотя на них и остались отметины от внезапной встречи. Можно сказать, обошлись малой кровью — пришлось заменить клапаны, маслосъемные колпачки, прокладки двигателя, насос и ремень ГРМ с роликом. Запчасти облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работу выполнили своими силами — на стороне ремонт обошелся бы еще в восемь тысяч.
Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем приключилась подобная неприятность. И виновником серьезного ремонта двигателя оказывался опять-таки вышедший из строя водяной насос. Мы попробуем разобраться, в чем причина, и расскажем о ней в ближайших отчетах. А Гранта вновь в строю и продолжает дальше накручивать пробег.
P. S. Когда материал уже готовился к верстке, раздался звонок коллеги: Гранта заглохла в нескольких километрах от редакции. Что с ней приключилось на этот раз, расскажем позже. Да, скучать старушка не дает.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–90 000 км)*, руб.
|
Расходы на содержание: 15 000–60 000 км
|
127 922
|
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км)
|
115 821
|
Расходы на содержание: 60 000–90 000 км
|
112 908
|
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,4 л/100 км)
|
87 150
|
ТО-75 000 км (самостоятельно)
|
7233
|
Щетки стеклоочистителя
|
800
|
Передние тормозные колодки
|
650
|
Передние тормозные диски
|
2300
|
Высоковольтные провода
|
580
|
ТО-90 000 км (самостоятельно)
|
3400
|
Подшипник ступицы
|
680
|
Комплект прокладок двигателя
|
930
|
Комплект клапанов
|
2250
|
Маслосъемные колпачки
|
275
|
Ремень ГРМ с натяжным роликом
|
1700
|
Тормозные барабаны
|
1760
|
Задние тормозные колодки
|
900
|
Насос системы охлаждения
|
2300
|
Общие расходы: 15 000–90 000 км
|
240 830
|
Стоимость 1 км пробега
|
3,21
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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