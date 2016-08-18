Lada Granta из парка ЗР: старость не радость

Редакционная Лада Гранта, пережившая множество испытаний, в том числе 60‑часовой марафон, несколько дальних пробегов и тестов на полигоне, как-то незаметно подобралась вплотную к шестизначной отметке на одометре. С момента прошлогоднего отчета она пережила два плановых ТО — на 75 000 и 90 000 км пробега. И несколько раз побывала в редакционном техцентре с неисправностями разного калибра.

Лада Гранта

Лада Гранта

Изготовитель — АВТОВАЗ, Россия

— АВТОВАЗ, Россия Год выпуска — 2012

— 2012 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

— с августа 2012 года Пробег на момент отчета — 90 000 км

— 90 000 км Публикации в ЗР — 2012, № 10; 2014, № 1; 2015, № 7

При 70‑тысячном пробеге на торможении стала «дрожать» педаль. Подозрение пало на передние тормозные диски. Их проверили, измерив осевое биение, - предварительный диагноз подтвердился. Возможно, диски повело после нескольких интенсивных торможений. Тормозные диски заменили, естественно, вместе с колодками — вибрация пропала.

Лада Гранта Наши мастера поставили дополнительное уплотнение для защиты моторного отсека от грязи и дождя. Работает! Лада Гранта На кузове появились первые рыжие пятна — на переднем левом крыле, на стыке с порогом под водительской дверью.

На 73 000 км появились периодические провалы и рывки на малых оборотах и низших передачах. В городских поездках, особенно в часы пик по пробкам, это сильно раздражало. Вдобавок нервы трепал зажегшийся на панели приборов сигнал Check Engine. ­Диагностика показала ошибку «пропуски воспламенения». Проверили свечи, заменили высоковольтные провода, внимательно осмотрели электропроводку, при помощи ­диагностического оборудования протестировали модуль зажигания — всё в норме. Однако двигатель продолжал дергаться. Пока думали, как быть дальше, произошло чудо — мотор снова начал работать ровно. И больше этот недуг не проявлялся. Чудеса...

На 88 000 км загорелась другая контрольная лампа, известившая о неисправности АБС. Причину определили быстро: отвалился провод датчика на заднем колесе. Причем эта неисправность возникла повторно — незадолго до этого датчик уже ремонтировали. Починку совместили с заменой тормозных барабанов вместе с колодками: старые скрежетали при торможении. Разборка показала неравномерный износ. Заодно заменили задний ступичный подшипник, в котором уже был изрядный люфт.

Самая крупная неприятность подстерегла Гранту на 89 900 км. В ста с лишним километрах от Москвы двигатель вдруг потерял мощность и заглох, а попытки его завести не увенчались успехом. На веревке Лада проследовала в техцентр, где ей вынесли неутешительный вердикт: заклинивший водяной насос срезал зубья на ремне ГРМ, фазы сместились и поршни встретились с клапанами. И ведь ничто не предвещало беды: шкив помпы не люфтил, настораживающих шумов и свиста не было, а ремень меняли на 75 000 км.

Лада Гранта Чтобы притащить Гранту в техцентр на «галстуке», пришлось вызвать коллег: проезжавшие мимо водители игнорировали просьбы о помощи. Лада Гранта У водяного насоса заклинил подшипник, из-за чего двигатель получил «втык»: клапаны встретились с поршнями. Лада Гранта Вскрытие открыло печальную картину: на поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов. Лада Гранта А вот и сами клапаны, не пережившие столкновения с поршнями.

Разборка двигателя немного успокоила: пострадали только клапаны. Правда, все восемь. Поршни целы, хотя на них и остались отметины от внезапной встречи. Можно сказать, обошлись малой кровью — пришлось заменить клапаны, маслосъемные колпачки, прокладки двигателя, насос и ремень ГРМ с роликом. Запчасти облегчили карман примерно на 8000 рублей, а работу выполнили своими силами — на стороне ремонт обошелся бы еще в восемь тысяч.

Судя по отзывам на интернет-форумах, мы далеко не единственные, с кем приключилась подобная неприятность. И виновником серьезного ремонта двигателя оказывался опять-таки вышедший из строя водяной насос. Мы попробуем разобраться, в чем причина, и расскажем о ней в ближайших отчетах. А Гранта вновь в строю и продолжает дальше накручивать пробег.

P. S. Когда материал уже готовился к верстке, раздался звонок коллеги: Гранта заглохла в нескольких километрах от редакции. Что с ней приключилось на этот раз, расскажем позже. Да, скучать старушка не дает.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–90 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 15 000–60 000 км 127 922 Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км) 115 821 Расходы на содержание: 60 000–90 000 км 112 908 Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,4 л/100 км) 87 150 ТО-75 000 км (самостоятельно) 7233 Щетки стеклоочистителя 800 Передние тормозные колодки 650 Передние тормозные диски 2300 Высоковольтные провода 580 ТО-90 000 км (самостоятельно) 3400 Подшипник ступицы 680 Комплект прокладок двигателя 930 Комплект клапанов 2250 Маслосъемные колпачки 275 Ремень ГРМ с натяжным роликом 1700 Тормозные барабаны 1760 Задние тормозные колодки 900 Насос системы охлаждения 2300 Общие расходы: 15 000–90 000 км 240 830 Стоимость 1 км пробега 3,21

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.