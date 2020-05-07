Vesta, Polo, Rio: большой тест автоматов

Лада Веста c вариатором — 950 тысяч рублей; Kia Rio — на 100 тысяч дороже; Volkswagen Polo — миллион.

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Когда Веста только появилась, выбор у покупателя стоял между механикой и роботом АМТ. И робот был слабым звеном, портящим впечатление от достойного автомобиля. Неудивительно, что доля роботизированных машин была невелика — около 9% от общего объема продаж. Однако как только появилась Веста с вариатором, тут же встрепенулись скептики: да кому нужен этот вариатор, робот АМТ намного лучше!

Нашим людям подавай гидромеханический автомат — и ничего боле. Теперь давайте отбросим ворчания диванных экспертов и займемся объективными оценками. На что способна Веста АТ с вариатором? Это помогут выяснить самые главные и серьезные соперники.

Наша вариаторная Веста АТ со 113‑сильным мотором (других версий нет) и в максимальном исполнении Exclusive тянет на 950 тысяч рублей. Вот уже несколько лет наступающий ей на пятки Kia Rio 1.6 (123 л.с.) с автоматом на 100 тысяч дороже. Volkswagen Polo 1.6 (110 л.с.) с шестиступенчатым автоматом — золотая середина за миллион.

Volkswagen Polo Седан дебютировал в 2010 году, но до сих пор в бестселлерах рынка. В нынешнем году ожидается выход на рынок автомобиля нового поколения. Выпускается на заводе в Калуге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (90 л.с.) — от 699 900 ₽

1.6 (110 л.с.) — от 826 900 ₽

1.4Т (125 л.с.) — от 976 900 ₽ Lada Vesta Дебютировала в конце 2015 года в форм-факторе седана. Позже к нему присоединились универсал, кросс-версии и заряженная Lada Vesta Sport. Выпускается на заводе в Ижевске. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (106 л.с.) — от 629 900 ₽

1.8 (122 л.с.) — от 732 900 ₽

1.6 (113 л.с.) — от 751 900 ₽

1.8 (145 л.с.) — от 1 042 900 ₽ Kia Rio Четвертое поколение пришло на наш рынок в 2017 году. Помимо традиционного седана есть и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Сходит с конвейера завода в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.4 (100 л.с.) — от 774 900 ₽

1.6 (123 л.с.) — от 859 900 ₽

Красоту — в массы

Ещё недавно казалось, что бюджетные седаны нарочно делают страшненькими: чтобы за километр идентифицировать социальный статус владельца.

К счастью, эти времена прошли. Внешность Весты всегда была её сильной стороной, а ярко-синий цвет «Дайвинг» (ну и названия у вазовцев!) добавляет привлекательности.

Kia Rio

Инструментарий Kia, наверное, лучший в классе. Это касается и визуальной составляющей, и удобства. Дисплей борткомпьютера самый большой и информативный.

Топовая мультимедиа удобна в использовании, но немного уступает по разрешению дисплея Фольксвагену. Есть возможность «зеркалить» смартфон.

Передняя панель Rio, может, и не образец стиля, но обстановка удобная и гостеприимная. С эргономикой полный порядок. По размерам площадки под смартфон он вне конкуренции.

Однозонный блок климат-контроля в форме геймпада выглядит интересно. Дизайн не навредил удобству управления. В Rio полный набор теплых опций, включая обогрев руля. О таких «мелочах», как обогрев лобового стекла, и вспоминать неудобно.

Шестиступенчатой гидромеханике Rio недостает сообразительности при резких ускорениях. Но вкупе с самым шустрым мотором именно Kia выиграл спор в динамике.



Одежка Rio производит двойственное впечатление. Не самое яркое лицо компенсируется симпатичной кормой, но родственный Solaris гармоничнее (хотя свежий рестайлинг не всем пришелся по вкусу). Ну а Polo — живой пример того, что классика не стареет. В этом году ему исполняется десять лет! Новый Поло уже на подходе, но нынешний по-прежнему в строю.

Эргономика Polo тоже вне времени: рабочее место водителя идеально до смертной скуки. Взаимное расположение сиденья и органов управления достойно учебников по эргономике.

Volkswagen Polo

Классика вне времени — простые приборы с четкой оцифровкой. Просто, понятно, элегантно. Крупнопиксельный дисплей информативен.

Мультимедийная система Фольксвагена удобна и понятна. Качество дисплея лучшее в трио. Есть возможность подключить смартфон через Android Auto или Apple CarPlay.

Как бы ни скрывал сдержанный дизайн возраст модели — он чувствуется. Качество сборки и проработанность эргономики на высоте. Руль у Фольксвагена — самый удобный в тесте. Шестидиапазонный автомат Aisin не блещет скорострельностью, но для уверенного перемещения в потоке его вполне хватает.

Блок климат-контроля не по классу приятен. Усилия на рукоятках и кнопках достойны и гольф-класса. Жаль, ассортимент теплых опций самый скудный в тесте.

У Polo, как, впрочем, и у Весты, и у Rio, камера заднего вида с дипамической разметкой.

В Kia с каждой новой моделью шагают вперед. Интерьер повеселее, чем у Фолькс­вагена, с эргономикой порядок. Только водительское место неидеально. Особенно это заметно, когда пересаживаешься в Ладу.

За передние сиденья разработчики Весты заслужили плюс в карму. А того, кто придумал замороченный алгоритм сброса трип-компьютера, пора бы уволить. И это чуть ли не единственный прокол. Конечно, чувствуется, что Веста на полторы сотни дешевле соперников: мелочи вроде «дешманского» блока стеклоподъемников или отсутствия у подрулевого переключателя режима одного взмаха щеток, по идее, не принципиальны, но картину смазывают. Возможно, со временем и эти просчеты уйдут в историю. Появился же между сиденьями бокс, подстаканники стали глубже, а руль получил обогрев.

Lada Vesta

Приборы с радиальной оцифровкой на деле просты и удобны. Главная проблема — куцый дисплей трип-компьютера и дурацкий алгоритм сброса данных.

Мультимедиа — не самая сильная сторона Весты. Экран реагирует на касания с задержками. Логика тоже страдает. Не блещет качеством и звучание аудиосистемы.

Как и положено классу, весь салон собран из самого жесткого пластика в мире. Но на эргономике не экономили — вопросов к рабочему месту нет. Приятно, что увеличилась глубина подстаканников. Прежние никуда не годились.

Блок однозонного климат-контроля удобен. Только усилия на рукоятках хотелось бы побольше.

Наконец, и Весте достался обогрев руля. Само собой, вместе с кожаной отделкой обода.

Такая высота селектора скорее подходит для рычага боевого гоночного автомобиля. Но пользоваться удобно. К работе вариатора претензий нет — не зря так долго колдовали над калибровками.



А что сзади? В Весте места больше всего, есть подлокотник, обогрев сидений и посадка удобная. Polo почти не уступает по простору, но с оснащением дела хуже. Даже плафон на потолок не удосужились повесить. В Kia о свете и обогревах позаботились, но забыли, что в мире есть люди повыше азиатов. Места для ног ровно в два раза меньше, чем у соперников. Отрадно, что поклажи во все три багажника уместится много. Разница в объемах сводится к небольшому рюкзаку.

Квазиступени успеха

XRAY с вариатором появился еще летом, но Весту с теми же двигателем H4M и вариатором Jatco JF015e пришлось ждать более полугода. Почему так долго? Колдовали над калибровками. И ожидание оправдано!

Двигатель серии Gamma объемом 1,6‑литра поставляется из Китая. И он позволил Kia оторваться от врагов при разгоне до 100 км/ч.

Двигатель H4M (он же HR16 по ниссановской классификации) нашей сборки зарекомендовал себя очень надежным. А по характеристикам он куда приятнее вазовского 1,8‑литрового мотора.

Атмосферник серии EA211 собирают в России. С этим 1,6‑литровым мотором Polo оказался самым экономичным в тесте.



Веста тяжелее Иксрея, но первую сотню она набирает веселее: мы намерили 12,2 секунды — адекватный результат для класса. Но дело даже не в секундах, а в удобстве управления. Вариатор не делает драматических пауз и оперативно елозит ремнем по конусам. А если хочется жестче контролировать ситуацию, есть шесть квазиступеней ручного режима. Хотя и без него вариатор пытается имитировать переключения передач. Практического толку ноль, но ушам ­приятно.

Kia Rio очень близок к Polo в поведении на асфальте. Уверенно держит прямую и совершенно не нервничает в поворотах.

Вместимость грузового отсека Rio немного уступает Весте — 432 литра по нашим замерам. Открыть багажник можно только из салона или при помощи ключа.

Со 110‑сильным Polo наша Лада идет ноздря в ноздрю. Хотя у Фольксвагена классический автомат, в смене передач они очень схожи. Та же легкая задержка, те же 12 секунд до ста. У Polo есть спортрежим, успешно ускоряющий мыслительные процессы автомата. Но и этого не хватило, чтобы угнаться за Kia. Хотя его автомат тоже тормозит в кик-дауне, трехзначная отметка на спидометре достигается на секунду раньше.

Хорош Rio и в управлении: точная обратная связь благодаря добросовестной работе усилителя, быстрые реакции, минимум ненужных кренов. Kia понятен, послушен и надежен, словно при его создании ориентировались прежде всего на Polo.

Lada Vesta лишь немногим уступает конкурентам по рулежке: чуть больше крены, чуть дольше реакции. Но в целом управляемость очень приличная.

По нашим замерам багажник Лады вмещает 444 литра. В подполье помимо полноразмерной запаски есть неплохие отделения для мелочовки.

Поведение Фольксвагена на извилистой дороге образцово‑показательное: филигранно чертит траекторию, молниеносно меняя ее при первом же пожелании. А когда возможности шин ограничивают законы физики, предсказуемо скользит всеми четырьмя колесами.

Может ли Лада тягаться с ними? Да! Пусть реакции чуть медленнее, а в обратной связи на руле чувствуется легкий налет наигранности, Веста способна дарить удовольствие за рулем. И неплохо тормозит: информативность педали и замедление — на достойном уровне. Хотя и Kia с Polo в тормозных вопросах не хуже.

Несмотря на солидный возраст, Volkswagen Polo по-прежнему эталон класса по управляемости. Стабилен на прямой, уверен в поворотах.

Багажник Фольксвагена неплох (424 литра по замерам «За рулем») и обладает почти идеальной формой. В подполье есть место и полноразмерной запаске, и отделениям под мелочовку.

Просвет надежды

Легкий проигрыш в дисциплинах по рулению Веста быстро отыгрывает, как только асфальт перестает быть ровным. Под металлической защитой Лады — просвет в 175 мм. На грейдере можно смело давить на газ — ничего не заденешь, а довести до пробоя подвеску почти невозможно. Лишь мелкие неровности и стыки отрабатываются жестче, чем хотелось бы. Но чем хуже дорога, тем больше уверенности внушает Веста.

Сиденья Kia неплохи, но на фоне конкурентов видны недочеты. Спинке не хватает опоры в плечах. Слабовата и боковая поддержка.

По запасу пространства на заднем ряду Rio — аутсайдер. Рослый человек, севший сам за собой, обнимет ногами спинку переднего сиденья.

В качестве расплаты за недостаток места задние пассажиры Kia получают двухступенчатый обогрев задних сидений.



Rio деликатнее обращается с мелочами, однако чем глубже ямы, тем страшнее становится за ходовую. Конечно, для большинства ситуаций энергоемкости хватает. Но там, где Веста позволяет мчать под сотню, Rio вынуждает сброситься на 20–30 км/ч. Да и словить что-то защитой проще — клиренс на 15 мм меньше. Polo по части прочности ходовой схож с Rio, только кузов еще ближе к земле, и мелкокалиберные неровности подвеска фильтрует хуже.

Сиденья Весты одни из лучших в классе как по профилю, так и по диапазону регулировок. Поясничный подпор настраивается.

Задний ряд Лады очень просторен для класса. Даже рослому человеку места хватает. Ноги можно убрать под переднее сиденье, а бедра всегда имеют опору.

Единственная радость для пассажиров второго ряда Polo — откидной подстаканник на центральном тоннеле.



Чертыханья водителя на плохой дороге — самое громкое, что можно услышать в салоне Фольксвагена. Шумоизоляция на очень достойном уровне. Больше других о процессе движения сообщает двигатель, но и он совершенно не напрягает. Похожая история и в Ладе, только моторный отсек хотелось бы заглушить: двигатель чересчур голосит на разгоне. Ветра почти не слышно, дорожные шумы остаются на улице.

Передние сиденья Фольксвагена близки к эталону. Несмотря на то, что регулировка поясничного подпора отсутствует.

Задний ряд в Polo такой же просторный, как в Ладе. А посадка даже лучше. Но нет дополнительных удобств. Даже света на потолке.

Пассажирам второго ряда Весты предлагают обогрев задних сидений, выход USB для зарядки и центральный подлокотник.



Корейцам этому надо учиться! Rio почти не возмущает встречный ветер, и двигатель дает о себе знать только на пиковых оборотах, но изолировать арки и днище разработчики забыли — гул от шин идет постоянно и лишь меняет тональность в зависимости от скорости и шершавости асфальта. И каждый отлетающий камешек заявляет о себе звонким ударом по кузову.

Ремень животворящий

Александр Виноградов: «Мы несколько раз пересчитали итоговые баллы: победила Лада! Вариаторная Веста едет на уровне Rio и Polo!»

Веста — русская до мозга костей. Чтобы добиться результата, ей пришлось дать ремня. Ремня вариатора. После теста мы несколько раз пересчитывали итоговые баллы. Невероятно! Победила Лада! Пусть всего на чуть-чуть, но победила. Во всех прошлых тестах Весту подводила динамика, но теперь и этот недочет убрали.

Rio и Polo заработали одинаковый итоговый балл и разделили второе место с минимальным отставанием от Весты. Конечно, девятьсот с лишним тысяч за тестовую Ладу — деньги запредельные. Но ведь необязательно брать версию Exclusive: самая доступная вариаторная Веста обойдется в 750 тысяч, а это на 100–150 тысяч дешевле самых простых автоматических Polo и Rio.

Остается разве что избавиться от предрассудков. Для многих ладья на фасаде по-прежнему синоним «недомашины». Но рано или поздно предрассудки разбиваются о реальность.

Без ответа лишь один, важнейший вопрос: о какую реальность должны разбиться страхи покупателей относительно надежности вариатора?

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Kia Rio Достойная динамика, отличная управляемость, большой набор тёплых опций, ­длинная гарантия Слабая изоляция от дорожных шумов, тесный на фоне соперников задний ряд Lada Vesta Хорошее соотношение управляемости и плавности хода, просторный задний ряд, отличное водительское сиденье Неудобное обновление борткомпьютера, вибрации от двигателя на холостом ходу VW Polo Отличная управляемость, продуманное рабочее место водителя, просторный задний ряд Жестковатая на мелочах подвеска, маленькие наружные зеркала