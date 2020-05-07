Vesta, Polo, Rio: большой тест автоматов

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Когда Веста только появилась, выбор у покупателя стоял между механикой и роботом АМТ. И робот был слабым звеном, портящим впечатление от достойного автомобиля. Неудивительно, что доля роботизированных машин была невелика — около 9% от общего объема продаж. Однако как только появилась Веста с вариатором, тут же встрепенулись скептики: да кому нужен этот вариатор, робот АМТ намного лучше!
Нашим людям подавай гидромеханический автомат — и ничего боле. Теперь давайте отбросим ворчания диванных экспертов и займемся объективными оценками. На что способна Веста АТ с вариатором? Это помогут выяснить самые главные и серьезные соперники.
Наша вариаторная Веста АТ со 113‑сильным мотором (других версий нет) и в максимальном исполнении Exclusive тянет на 950 тысяч рублей. Вот уже несколько лет наступающий ей на пятки Kia Rio 1.6 (123 л.с.) с автоматом на 100 тысяч дороже. Volkswagen Polo 1.6 (110 л.с.) с шестиступенчатым автоматом — золотая середина за миллион.
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Volkswagen Polo
Седан дебютировал в 2010 году, но до сих пор в бестселлерах рынка. В нынешнем году ожидается выход на рынок автомобиля нового поколения. Выпускается на заводе в Калуге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (90 л.с.) — от 699 900 ₽
1.6 (110 л.с.) — от 826 900 ₽
1.4Т (125 л.с.) — от 976 900 ₽
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Lada Vesta
Дебютировала в конце 2015 года в форм-факторе седана. Позже к нему присоединились универсал, кросс-версии и заряженная Lada Vesta Sport. Выпускается на заводе в Ижевске.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (106 л.с.) — от 629 900 ₽
1.8 (122 л.с.) — от 732 900 ₽
1.6 (113 л.с.) — от 751 900 ₽
1.8 (145 л.с.) — от 1 042 900 ₽
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Kia Rio
Четвертое поколение пришло на наш рынок в 2017 году. Помимо традиционного седана есть и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Сходит с конвейера завода в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.4 (100 л.с.) — от 774 900 ₽
1.6 (123 л.с.) — от 859 900 ₽
Красоту — в массы
Ещё недавно казалось, что бюджетные седаны нарочно делают страшненькими: чтобы за километр идентифицировать социальный статус владельца.
К счастью, эти времена прошли. Внешность Весты всегда была её сильной стороной, а ярко-синий цвет «Дайвинг» (ну и названия у вазовцев!) добавляет привлекательности.
Kia Rio
Инструментарий Kia, наверное, лучший в классе. Это касается и визуальной составляющей, и удобства. Дисплей борткомпьютера самый большой и информативный.
Инструментарий Kia, наверное, лучший в классе. Это касается и визуальной составляющей, и удобства. Дисплей борткомпьютера самый большой и информативный.
Топовая мультимедиа удобна в использовании, но немного уступает по разрешению дисплея Фольксвагену. Есть возможность «зеркалить» смартфон.
Топовая мультимедиа удобна в использовании, но немного уступает по разрешению дисплея Фольксвагену. Есть возможность «зеркалить» смартфон.
Передняя панель Rio, может, и не образец стиля, но обстановка удобная и гостеприимная. С эргономикой полный порядок. По размерам площадки под смартфон он вне конкуренции.
Передняя панель Rio, может, и не образец стиля, но обстановка удобная и гостеприимная. С эргономикой полный порядок. По размерам площадки под смартфон он вне конкуренции.
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Однозонный блок климат-контроля в форме геймпада выглядит интересно. Дизайн не навредил удобству управления.
Однозонный блок климат-контроля в форме геймпада выглядит интересно. Дизайн не навредил удобству управления.
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В Rio полный набор теплых опций, включая обогрев руля. О таких «мелочах», как обогрев лобового стекла, и вспоминать неудобно.
В Rio полный набор теплых опций, включая обогрев руля. О таких «мелочах», как обогрев лобового стекла, и вспоминать неудобно.
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Шестиступенчатой гидромеханике Rio недостает сообразительности при резких ускорениях. Но вкупе с самым шустрым мотором именно Kia выиграл спор в динамике.
Шестиступенчатой гидромеханике Rio недостает сообразительности при резких ускорениях. Но вкупе с самым шустрым мотором именно Kia выиграл спор в динамике.
Одежка Rio производит двойственное впечатление. Не самое яркое лицо компенсируется симпатичной кормой, но родственный Solaris гармоничнее (хотя свежий рестайлинг не всем пришелся по вкусу). Ну а Polo — живой пример того, что классика не стареет. В этом году ему исполняется десять лет! Новый Поло уже на подходе, но нынешний по-прежнему в строю.
Эргономика Polo тоже вне времени: рабочее место водителя идеально до смертной скуки. Взаимное расположение сиденья и органов управления достойно учебников по эргономике.
Volkswagen Polo
Классика вне времени — простые приборы с четкой оцифровкой. Просто, понятно, элегантно. Крупнопиксельный дисплей информативен.
Классика вне времени — простые приборы с четкой оцифровкой. Просто, понятно, элегантно. Крупнопиксельный дисплей информативен.
Мультимедийная система Фольксвагена удобна и понятна. Качество дисплея лучшее в трио. Есть возможность подключить смартфон через Android Auto или Apple CarPlay.
Мультимедийная система Фольксвагена удобна и понятна. Качество дисплея лучшее в трио. Есть возможность подключить смартфон через Android Auto или Apple CarPlay.
Как бы ни скрывал сдержанный дизайн возраст модели — он чувствуется. Качество сборки и проработанность эргономики на высоте. Руль у Фольксвагена — самый удобный в тесте. Шестидиапазонный автомат Aisin не блещет скорострельностью, но для уверенного перемещения в потоке его вполне хватает.
Как бы ни скрывал сдержанный дизайн возраст модели — он чувствуется. Качество сборки и проработанность эргономики на высоте. Руль у Фольксвагена — самый удобный в тесте. Шестидиапазонный автомат Aisin не блещет скорострельностью, но для уверенного перемещения в потоке его вполне хватает.
Блок климат-контроля не по классу приятен. Усилия на рукоятках и кнопках достойны и гольф-класса. Жаль, ассортимент теплых опций самый скудный в тесте.
Блок климат-контроля не по классу приятен. Усилия на рукоятках и кнопках достойны и гольф-класса. Жаль, ассортимент теплых опций самый скудный в тесте.
У Polo, как, впрочем, и у Весты, и у Rio, камера заднего вида с дипамической разметкой.
У Polo, как, впрочем, и у Весты, и у Rio, камера заднего вида с дипамической разметкой.
В Kia с каждой новой моделью шагают вперед. Интерьер повеселее, чем у Фольксвагена, с эргономикой порядок. Только водительское место неидеально. Особенно это заметно, когда пересаживаешься в Ладу.
За передние сиденья разработчики Весты заслужили плюс в карму. А того, кто придумал замороченный алгоритм сброса трип-компьютера, пора бы уволить. И это чуть ли не единственный прокол. Конечно, чувствуется, что Веста на полторы сотни дешевле соперников: мелочи вроде «дешманского» блока стеклоподъемников или отсутствия у подрулевого переключателя режима одного взмаха щеток, по идее, не принципиальны, но картину смазывают. Возможно, со временем и эти просчеты уйдут в историю. Появился же между сиденьями бокс, подстаканники стали глубже, а руль получил обогрев.
Lada Vesta
Приборы с радиальной оцифровкой на деле просты и удобны. Главная проблема — куцый дисплей трип-компьютера и дурацкий алгоритм сброса данных.
Приборы с радиальной оцифровкой на деле просты и удобны. Главная проблема — куцый дисплей трип-компьютера и дурацкий алгоритм сброса данных.
Мультимедиа — не самая сильная сторона Весты. Экран реагирует на касания с задержками. Логика тоже страдает. Не блещет качеством и звучание аудиосистемы.
Мультимедиа — не самая сильная сторона Весты. Экран реагирует на касания с задержками. Логика тоже страдает. Не блещет качеством и звучание аудиосистемы.
Как и положено классу, весь салон собран из самого жесткого пластика в мире. Но на эргономике не экономили — вопросов к рабочему месту нет. Приятно, что увеличилась глубина подстаканников. Прежние никуда не годились.
Как и положено классу, весь салон собран из самого жесткого пластика в мире. Но на эргономике не экономили — вопросов к рабочему месту нет. Приятно, что увеличилась глубина подстаканников. Прежние никуда не годились.
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Блок однозонного климат-контроля удобен. Только усилия на рукоятках хотелось бы побольше.
Блок однозонного климат-контроля удобен. Только усилия на рукоятках хотелось бы побольше.
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Наконец, и Весте достался обогрев руля. Само собой, вместе с кожаной отделкой обода.
Наконец, и Весте достался обогрев руля. Само собой, вместе с кожаной отделкой обода.
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Такая высота селектора скорее подходит для рычага боевого гоночного автомобиля. Но пользоваться удобно. К работе вариатора претензий нет — не зря так долго колдовали над калибровками.
Такая высота селектора скорее подходит для рычага боевого гоночного автомобиля. Но пользоваться удобно. К работе вариатора претензий нет — не зря так долго колдовали над калибровками.
А что сзади? В Весте места больше всего, есть подлокотник, обогрев сидений и посадка удобная. Polo почти не уступает по простору, но с оснащением дела хуже. Даже плафон на потолок не удосужились повесить. В Kia о свете и обогревах позаботились, но забыли, что в мире есть люди повыше азиатов. Места для ног ровно в два раза меньше, чем у соперников. Отрадно, что поклажи во все три багажника уместится много. Разница в объемах сводится к небольшому рюкзаку.
Квазиступени успеха
XRAY с вариатором появился еще летом, но Весту с теми же двигателем H4M и вариатором Jatco JF015e пришлось ждать более полугода. Почему так долго? Колдовали над калибровками. И ожидание оправдано!
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Двигатель серии Gamma объемом 1,6‑литра поставляется из Китая. И он позволил Kia оторваться от врагов при разгоне до 100 км/ч.
Двигатель серии Gamma объемом 1,6‑литра поставляется из Китая. И он позволил Kia оторваться от врагов при разгоне до 100 км/ч.
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Двигатель H4M (он же HR16 по ниссановской классификации) нашей сборки зарекомендовал себя очень надежным. А по характеристикам он куда приятнее вазовского 1,8‑литрового мотора.
Двигатель H4M (он же HR16 по ниссановской классификации) нашей сборки зарекомендовал себя очень надежным. А по характеристикам он куда приятнее вазовского 1,8‑литрового мотора.
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Атмосферник серии EA211 собирают в России. С этим 1,6‑литровым мотором Polo оказался самым экономичным в тесте.
Атмосферник серии EA211 собирают в России. С этим 1,6‑литровым мотором Polo оказался самым экономичным в тесте.
Веста тяжелее Иксрея, но первую сотню она набирает веселее: мы намерили 12,2 секунды — адекватный результат для класса. Но дело даже не в секундах, а в удобстве управления. Вариатор не делает драматических пауз и оперативно елозит ремнем по конусам. А если хочется жестче контролировать ситуацию, есть шесть квазиступеней ручного режима. Хотя и без него вариатор пытается имитировать переключения передач. Практического толку ноль, но ушам приятно.
Kia Rio очень близок к Polo в поведении на асфальте. Уверенно держит прямую и совершенно не нервничает в поворотах.
Kia Rio очень близок к Polo в поведении на асфальте. Уверенно держит прямую и совершенно не нервничает в поворотах.
Вместимость грузового отсека Rio немного уступает Весте — 432 литра по нашим замерам. Открыть багажник можно только из салона или при помощи ключа.
Вместимость грузового отсека Rio немного уступает Весте — 432 литра по нашим замерам. Открыть багажник можно только из салона или при помощи ключа.
Со 110‑сильным Polo наша Лада идет ноздря в ноздрю. Хотя у Фольксвагена классический автомат, в смене передач они очень схожи. Та же легкая задержка, те же 12 секунд до ста. У Polo есть спортрежим, успешно ускоряющий мыслительные процессы автомата. Но и этого не хватило, чтобы угнаться за Kia. Хотя его автомат тоже тормозит в кик-дауне, трехзначная отметка на спидометре достигается на секунду раньше.
Хорош Rio и в управлении: точная обратная связь благодаря добросовестной работе усилителя, быстрые реакции, минимум ненужных кренов. Kia понятен, послушен и надежен, словно при его создании ориентировались прежде всего на Polo.
Lada Vesta лишь немногим уступает конкурентам по рулежке: чуть больше крены, чуть дольше реакции. Но в целом управляемость очень приличная.
Lada Vesta лишь немногим уступает конкурентам по рулежке: чуть больше крены, чуть дольше реакции. Но в целом управляемость очень приличная.
По нашим замерам багажник Лады вмещает 444 литра. В подполье помимо полноразмерной запаски есть неплохие отделения для мелочовки.
По нашим замерам багажник Лады вмещает 444 литра. В подполье помимо полноразмерной запаски есть неплохие отделения для мелочовки.
Поведение Фольксвагена на извилистой дороге образцово‑показательное: филигранно чертит траекторию, молниеносно меняя ее при первом же пожелании. А когда возможности шин ограничивают законы физики, предсказуемо скользит всеми четырьмя колесами.
Может ли Лада тягаться с ними? Да! Пусть реакции чуть медленнее, а в обратной связи на руле чувствуется легкий налет наигранности, Веста способна дарить удовольствие за рулем. И неплохо тормозит: информативность педали и замедление — на достойном уровне. Хотя и Kia с Polo в тормозных вопросах не хуже.
Несмотря на солидный возраст, Volkswagen Polo по-прежнему эталон класса по управляемости. Стабилен на прямой, уверен в поворотах.
Несмотря на солидный возраст, Volkswagen Polo по-прежнему эталон класса по управляемости. Стабилен на прямой, уверен в поворотах.
Багажник Фольксвагена неплох (424 литра по замерам «За рулем») и обладает почти идеальной формой. В подполье есть место и полноразмерной запаске, и отделениям под мелочовку.
Багажник Фольксвагена неплох (424 литра по замерам «За рулем») и обладает почти идеальной формой. В подполье есть место и полноразмерной запаске, и отделениям под мелочовку.
Просвет надежды
Легкий проигрыш в дисциплинах по рулению Веста быстро отыгрывает, как только асфальт перестает быть ровным. Под металлической защитой Лады — просвет в 175 мм. На грейдере можно смело давить на газ — ничего не заденешь, а довести до пробоя подвеску почти невозможно. Лишь мелкие неровности и стыки отрабатываются жестче, чем хотелось бы. Но чем хуже дорога, тем больше уверенности внушает Веста.
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Сиденья Kia неплохи, но на фоне конкурентов видны недочеты. Спинке не хватает опоры в плечах. Слабовата и боковая поддержка.
Сиденья Kia неплохи, но на фоне конкурентов видны недочеты. Спинке не хватает опоры в плечах. Слабовата и боковая поддержка.
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По запасу пространства на заднем ряду Rio — аутсайдер. Рослый человек, севший сам за собой, обнимет ногами спинку переднего сиденья.
По запасу пространства на заднем ряду Rio — аутсайдер. Рослый человек, севший сам за собой, обнимет ногами спинку переднего сиденья.
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В качестве расплаты за недостаток места задние пассажиры Kia получают двухступенчатый обогрев задних сидений.
В качестве расплаты за недостаток места задние пассажиры Kia получают двухступенчатый обогрев задних сидений.
Rio деликатнее обращается с мелочами, однако чем глубже ямы, тем страшнее становится за ходовую. Конечно, для большинства ситуаций энергоемкости хватает. Но там, где Веста позволяет мчать под сотню, Rio вынуждает сброситься на 20–30 км/ч. Да и словить что-то защитой проще — клиренс на 15 мм меньше. Polo по части прочности ходовой схож с Rio, только кузов еще ближе к земле, и мелкокалиберные неровности подвеска фильтрует хуже.
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Сиденья Весты одни из лучших в классе как по профилю, так и по диапазону регулировок. Поясничный подпор настраивается.
Сиденья Весты одни из лучших в классе как по профилю, так и по диапазону регулировок. Поясничный подпор настраивается.
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Задний ряд Лады очень просторен для класса. Даже рослому человеку места хватает. Ноги можно убрать под переднее сиденье, а бедра всегда имеют опору.
Задний ряд Лады очень просторен для класса. Даже рослому человеку места хватает. Ноги можно убрать под переднее сиденье, а бедра всегда имеют опору.
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Единственная радость для пассажиров второго ряда Polo — откидной подстаканник на центральном тоннеле.
Единственная радость для пассажиров второго ряда Polo — откидной подстаканник на центральном тоннеле.
Чертыханья водителя на плохой дороге — самое громкое, что можно услышать в салоне Фольксвагена. Шумоизоляция на очень достойном уровне. Больше других о процессе движения сообщает двигатель, но и он совершенно не напрягает. Похожая история и в Ладе, только моторный отсек хотелось бы заглушить: двигатель чересчур голосит на разгоне. Ветра почти не слышно, дорожные шумы остаются на улице.
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Передние сиденья Фольксвагена близки к эталону. Несмотря на то, что регулировка поясничного подпора отсутствует.
Передние сиденья Фольксвагена близки к эталону. Несмотря на то, что регулировка поясничного подпора отсутствует.
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Задний ряд в Polo такой же просторный, как в Ладе. А посадка даже лучше. Но нет дополнительных удобств. Даже света на потолке.
Задний ряд в Polo такой же просторный, как в Ладе. А посадка даже лучше. Но нет дополнительных удобств. Даже света на потолке.
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Пассажирам второго ряда Весты предлагают обогрев задних сидений, выход USB для зарядки и центральный подлокотник.
Пассажирам второго ряда Весты предлагают обогрев задних сидений, выход USB для зарядки и центральный подлокотник.
Корейцам этому надо учиться! Rio почти не возмущает встречный ветер, и двигатель дает о себе знать только на пиковых оборотах, но изолировать арки и днище разработчики забыли — гул от шин идет постоянно и лишь меняет тональность в зависимости от скорости и шершавости асфальта. И каждый отлетающий камешек заявляет о себе звонким ударом по кузову.
Ремень животворящий
Александр Виноградов: «Мы несколько раз пересчитали итоговые баллы: победила Лада! Вариаторная Веста едет на уровне Rio и Polo!»
Александр Виноградов: «Мы несколько раз пересчитали итоговые баллы: победила Лада! Вариаторная Веста едет на уровне Rio и Polo!»
Веста — русская до мозга костей. Чтобы добиться результата, ей пришлось дать ремня. Ремня вариатора. После теста мы несколько раз пересчитывали итоговые баллы. Невероятно! Победила Лада! Пусть всего на чуть-чуть, но победила. Во всех прошлых тестах Весту подводила динамика, но теперь и этот недочет убрали.
Rio и Polo заработали одинаковый итоговый балл и разделили второе место с минимальным отставанием от Весты. Конечно, девятьсот с лишним тысяч за тестовую Ладу — деньги запредельные. Но ведь необязательно брать версию Exclusive: самая доступная вариаторная Веста обойдется в 750 тысяч, а это на 100–150 тысяч дешевле самых простых автоматических Polo и Rio.
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Остается разве что избавиться от предрассудков. Для многих ладья на фасаде по-прежнему синоним «недомашины». Но рано или поздно предрассудки разбиваются о реальность.
Без ответа лишь один, важнейший вопрос: о какую реальность должны разбиться страхи покупателей относительно надежности вариатора?
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о Весте, Рио и Поло вы найдете тут.
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Kia Rio
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Достойная динамика, отличная управляемость, большой набор тёплых опций, длинная гарантия
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Слабая изоляция от дорожных шумов, тесный на фоне соперников задний ряд
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Lada Vesta
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Хорошее соотношение управляемости и плавности хода, просторный задний ряд, отличное водительское сиденье
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Неудобное обновление борткомпьютера, вибрации от двигателя на холостом ходу
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Отличная управляемость, продуманное рабочее место водителя, просторный задний ряд
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Жестковатая на мелочах подвеска, маленькие наружные зеркала