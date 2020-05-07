Lada Vesta, Kia Rio, VW Polo: тест-драйв в цифрах
Эксперты «За рулем» провели испытания трех седанов с автоматическими трансмиссиями и подготовили подробный технический справочник по ним.
Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей, оснащенных автоматическими трансмиссиями: Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KIA RIO
LADA VESTA
VOLKSWAGEN POLO
Снаряженная / полная масса
1198 / 1610 кг
1230 / 1670 кг
1208 / 1700 кг
Время разгона 0–100 км/ч
11,2 с
11,3 с
11,7 с
Максимальная скорость
192 км/ч
175 км/ч
184 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-92, АИ-95 / 55 л
АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км
9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
7,9 / 4,8 / 5,9 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1591 см³
1598 см³
1598 см³
Мощность
90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин
81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин
Крутящий момент
151 Н·м при 4850 об/мин
152 Н·м при 4000 об/мин
155 Н·м при 3800–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
CVT
А6
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
3,87–0,53 / 3,65
4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,77 / 3,39
Главная передача
3,38
3,88
3,68
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
195/55 R16
195/55 R16
185/60 R15
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
KIA RIO
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
197
LADA VESTA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
301
VW POLO
15 000 км или 12 месяцев
2 года без ограничения пробега или 3 года и 100 000 км
128
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ, с
KIA RIO
LADA VESTA
VW POLO
Разгон 0–100 км/ч
11,3
12,2
12,3
Эластичность 60–100 км/ч
6,1
7,6
7,3
Эластичность 80–120 км/ч
8,1
9,5
8,7
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
KIA RIO
LADA VESTA
VW POLO
60 км/ч
65,6
63,0
62,8
80 км/ч
68,2
64,8
65,0
100 км/ч
70,8
66,2
67,6
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
KIA RIO
LADA VESTA
VW POLO
Капот
89
105
145
Крыло переднее
85
98
150
Крыло заднее
90
100
133
Крыша
96
140
128
Дверь передняя
92
100
115
Дверь задняя
91
95
117
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
Kia Rio
Lada Vesta
VW POLO
Рабочее место водителя
Самые удобные передние сиденья в Весте и Polo. Rio не хватает опоры в районе плеч и боковой поддержки. К органам управления Kia и Фольксвагена вопросов нет. У Лады слишком скромный дисплей трип-компьютера и неудобный алгоритм управления. Плохо организована площадка под левую ногу. У Лады самые большие наружные зеркала и лучший обзор через салонное зеркало. Но щётки оставляют самые большие неочищенные секторы.
У всех автомобилей есть камеры заднего вида с динамической разметкой.
Сиденье
8
9
9
Органы управления
9
8
9
Обзор
8
8
8
Салон
По запасу пространства в передней части салона у всех паритет. Самые приятные мультимедийные системы у Rio и Polo. Это же касается и качества звучания аудиосистемы. У Весты увеличилась глубина подстаканников, но в целом пространство передней части салона организовано чуть хуже. Самый просторный второй ряд в Ладе и Фольксвагене. В Kia места для ног гораздо меньше. Багажники близки по объёму и удобству использования.
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
8
9
9
Багажник
8
8
8
Ходовые качества
Управляемость Rio и Polo близка к идеальной по меркам класса. Хорошая обратная связь, быстрые реакции и надёжное поведение. Лада уступает совсем немного: реакции на руль чуть медленнее, но в целом подконтрольность тоже очень достойная. Лучшая динамика у Kia — это касается и предельного разгона, и удобства управления тягой. Polo и Vesta близки по эластичности, но уступают в разгоне до 100 км/ч. Возможности тормозных систем близки.
Динамика
9
8
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
9
8
9
Комфорт
Плавность хода и энергоемкость подвесок Rio и Polo на неплохом уровне. Однако подвеска Лады гораздо лучше приспособлена для наших дорог, и запас прочности её гораздо выше. Самый шумный Kia: особенно это касается изоляции от дороги. В Весте и Polo солируют двигатели, но общий уровень шума заметно ниже, чем в «корейце». Климатические системы всех хороши. Хотя в Rio и Ладе шире дополнительные возможности — есть обогревы руля и задних сидений.
Шум
7
8
8
Плавность хода
8
9
8
Климат
9
9
8
Приспособленность к России
Самый большой клиренс у Лады. У неё же самая разветвленная дилерская сеть. Количество дилеров Volkswagen и Kia схоже, но корейцы традиционно сильны в вопросах гарантии. Запасные колеса у всех машин полноценные. В грязную погоду у Polo быстро «закидывает» наружные зеркала. У Rio — боковые стекла. А у Весты неудачные форсунки омывателя, плохо распределяющие жидкость по стеклу.
Геометрическая проходимость
8
9
8
Сервис
9
9
8
Эксплуатация
8
8
8
Общая оценка
8,33
8,40
8,33
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