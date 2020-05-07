Lada Vesta, Kia Rio, VW Polo: тест-драйв в цифрах

Рабочее место водителя

Самые удобные передние сиденья в Весте и Polo. Rio не хватает опоры в районе плеч и боковой поддержки. К органам управления Kia и Фольксвагена вопросов нет. У Лады слишком скромный дисплей трип-компьютера и неудобный алгоритм управления. Плохо организована площадка под левую ногу. У Лады самые большие наружные зеркала и лучший обзор через салонное зеркало. Но щётки оставляют самые большие неочищенные секторы.

У всех автомобилей есть камеры заднего вида с динамической разметкой.