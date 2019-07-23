Kia Rio: тест-драйв с ответами на все вопросы

На тесте «За рулем» один из самых популярных автомобилей нашего рынка. Это уже четвертое поколение Rio и второе поколение, выпускающееся на питерском заводе. Его можно встретить везде — в такси, каршеринге и в личном пользовании. Оцениваем ходовые качества и выбираем оптимальную комплектацию и сочетание двигателя с коробкой передач.

Большая часть автомобилей Kia Rio продается в кузове седан. Но есть и кросс-хэтч Kia Rio X-Line. А вот обычного хэтчбека в линейке у нынешнего поколения Rio нет. Слагаемые успеха модели ясны — привлекательное соотношение цена/качество, проверенные временем агрегаты, заманчивые условия гарантии.

Хватает ли двигателя и много ли он при этом ест?

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В гамме Rio два мотора. Базовый 1.4 (100 л.с.) серии Kappa и 1,6-литровый двигатель семейства Gamma в 123 л.с. Оба мотора доступны как с 6-ступенчатой механической коробкой, так и с автоматом. Нельзя сказать, что базового двигателя не хватает, тем не менее большинство покупателей предпочитают версию помощнее.

Со 123-сильным мотором Rio по праву является одним из самых динамичных автомобилей сегмента В. Уступит он разве что турбированным VW Polo и Skoda Rapid.

Двигатель 1.6 плоховато тянет на низких оборотах. И чтобы получить достойную отдачу, нужно его крутить.

Не отличается мотор и экономичностью. В смешанном цикле выходит примерно 9–9,5 л на каждые 100 км. Тот же VW Polo или Лада Веста потребляют чуть меньше в аналогичных условиях. Зато производитель разрешил заправлять Rio 92-м бензином.

Самый популярный мотор — 1,6-литровый мощностью 123 л.с. С ним Rio — один из самых динамичных представителей седанов класса В.

Приборная панель Kia Rio — образец простоты, лаконичности и удобства считывания. Центральный дисплей очень информативен. Самая популярная трансмиссия у Kia — 6-ступенчатый автомат. Он не вызывает вопросов по надежности, но расторопности ему не хватает.

А как работает автомат?

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С любым из двух моторов доступен классический 6-ступенчатый автомат собственной разработки Kia. Он зарекомендовал себя как довольно надежный агрегат. Согласно статистике неисправностей, автомат Rio даже надежнее, чем механическая коробка передач, что, вообще-то, редкость.

При спокойной манере вождения автомат работает вполне адекватно. Но если есть необходимость резко ускориться, возникают довольно заметные паузы при переключениях вниз. И никакого спортивного режима, который мог бы сделать коробку более отзывчивой.

Что с управляемостью?

Стоит отдать должное корейским инженерам — они умеют слышать и слушать. И прекрасно знают свои ошибки. Предыдущий Kia Rio имел проблемы с управляемостью и сильно отставал в этом аспекте от того же Volkswagen Polo. Нынешний Rio — совсем другое дело. Электроусилитель очень достоверно имитирует обратную связь. Реакции на управляющие действия водителя точны и своевременны. Rio надежен и предсказуем в любых режимах движения. Конечно, искушенного водителя он не удивит. Но для своего класса Kia Rio демонстрирует очень хорошую управляемость.

А подвеска не очень жесткая?

Основная сложность при настройке подвески — найти правильный баланс между комфортом и управляемостью. В случае Рио плавностью хода не жертвовали в угоду хорошей управляемости. Конечно, подвески Rio не всеядны, и при езде по плохой дороге корейский автомобиль не столь комфортен, как, например, Lada Vesta или Renault Logan. Но с большинством неровностей среднего калибра подвеска Rio справляется хорошо, а с мелочевкой и вовсе блестяще.

Интерьер Kia нельзя назвать тоскливым, но и бурю эмоций он не вызывает. Главное, что собран качественно. И с организацией пространства проблем тоже нет.

На материалах отделки салона сэкономили?

Интерьер Rio не скучный, но и каких-то ярких элементов в нем тоже нет. Кроме, пожалуй, блока управления климат-контролем. И да, весь салон собран исключительно из жесткого пластика. Отчасти поэтому «сверчки» могут появиться уже на второй год эксплуатации. Экономия ощущается в мелочах: вещевой ящик лишен освещения, в спинках передних сидений только один карман.

Зато эргономика хорошо проработана — взаимное расположение сиденья и органов управления, а также диапазоны их регулировок позволяют с комфортом разместиться на месте водителя человеку практически любой комплекции. Единственное замечание: сиденью слегка недостает боковой поддержки.

Сзади места достаточно — иначе Rio не был бы столь популярен в такси. По крайней мере, по ширине салон весьма просторный для того, чтобы вместить троих взрослых. Но если за рулем окажется рослый водитель, то такому же высокому пассажиру позади него будет не очень удобно: коленками придется обнять спинку переднего сиденья.

И опять же хочется сравнить Rio с популярными одноклассниками: VW Polo и Lada Vesta. В них чуть просторнее. Зато объем багажника Kia Rio по меркам класса большой — 420 литров по замерам «За рулем».

Второй ряд ощутимо теснее, чем у ближайших конкурентов — Polo и Весты. По нашим замерам багажник вмещает 420 литров — очень неплохо. В подполье полноценная запаска и отсутствие каких-либо отделений для дорожной мелочи.

А как насчет дорожного просвета и вообще защиты агрегатов?

Под «губой» переднего бампера больше 20 сантиметров. А под металлической защитой двигателя и коробки — 160 мм. Не так уж много, но для обычного седана приемлемо. Все-таки это не кроссовер. В остальном на днище нет каких-то уязвимых точек. Разве что некоторые элементы выпускной системы кое-где свисают ниже, чем хотелось бы. Впрочем, к откровенным «пузотеркам» Kia Rio отнести все же нельзя.

Женский взгляд

Внешний вид машины не впечатляет, глазу зацепиться не за что. Понравилась посадка за рулем и то, как автомобиль едет. Он чутко реагирует на руль. С ним уверенно себя чувствуешь при езде по скоростной трассе. Хороший разгон — обгонять удобно. Подвеска мне показалась жесткой. Хотелось бы, чтобы «лежачих полицейских» машина проезжала мягче. А еще очень шумно — гул в салоне стоит на любой скорости. Это неприятно. Задний ряд не самый большой. Есть крепления для детских кресел. Но если усадить туда ребенка, он наверняка будет касаться ногами спинок передний сидений. Хотелось бы больше пространства на задних сиденьях.

Кузов научились красить?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

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Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках.

Капот — 89 мкм Крыло — 85 мкм Порог/дверь — 92 мкм Крышка багажника — 91 мкм

Корейские машины никогда не отличались толстым лакокрасочным покрытием, и Kia Rio тут не исключение. С толщиной меньше 100 мкм нужно быть готовым к быстрому появлению сколов. Особенно на капоте. Так что, если хотите сохранить товарный вид машины, лучше заранее покрыть прозрачной пленкой капот и передний бампер.

Стоит ли Rio своих денег?

В целом, несмотря на некоторые недостатки и экономию на мелочах, Kia Rio — весьма надежный и сбалансированный автомобиль. Так что своих денег он точно стоит. Вопрос только в комплектации. Мало кто покупает самые дорогие версии — с кожаным салоном, топовой мультимедиасистемой и кучей других функций, среди которых есть и откровенно лишние.

Пожалуй, оптимальный вариант — хорошо (но не избыточно) оснащенная версия Luxe с 1,6-литровым двигателем и автоматом за 944 900 рублей. Такой Рио — одно из лучших предложений на рынке новых автомобилей.

Шумоизоляция достойная или нет?

Уровень шума, дБ

Шумоизоляцию никак не отнесешь к сильным сторонам Kia Rio. При скорости в 100 км/ч уровень шума переваливает за отметку в 70 дБ — это громко. У конкурентов, вроде Поло-седана или нашей Лады Весты, на той же скорости на несколько децибелов меньше. Больше всего досаждают дорожные шумы. Гул от колес очень сильный, и при покупке стоит раскошелиться на дополнительную шумоизоляцию колесных арок.

Поведение Rio на асфальте не вызывает вопросов — он стабилен на прямой, уверенно держится в повороте.

ВАЖНО

Какое масло лить?

Производитель и официальные СТО рекомендуют заливать масло Total Quartz 9000 Energy HKS с вязкостью 5W30. Объем системы смазки — 4 литра. Для АКП рекомендуется трансмиссионное масло с допуском SP-3. В том числе и оригинальное Mobis Hyundai ATF SP-3.

Для KIa Rio рекомендуется два типоразмера шина. В зависимости от комплектации это или 185/65 R15, или 195/55 R16.

Цены и комплектации

Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Classic 1.4, 100 л.с., M6 794 900 Classic audio 1.4, 100 л.с., M6 829 900 Comfort 1.4, 100 л.с., M6 854 900 Comfort 1.6, 123 л.с., M6 879 900 Comfort 1.4, 100 л.с., A6 894 900 Comfort 1.6, 123 л.с., A6 919 900 Luxe 1.6, 123 л.с., M6 904 900 Luxe 1.6, 123 л.с., A6 944 900 Prestige 1.6, 123 л.с., A6 1 044 900 Premium 1.6, 123 л.с., A6 1 104 900

Гарантийные условия

Гарантия на автомобиль: 5 лет или 150 000 км

Габаритные размеры

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база, мм Kia Rio 4400 / 1740 / 1470 /2600 Lada Vesta 4410 / 1764 / 1497 /2635 Volkswagen Polo 4384 / 1699 / 1465 / 2552

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 12 месяцев, неограниченное число водителей), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Kia Rio (123 л.с.) от 17 337 3075

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Volkswagen Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris

рекомендуем присмотреться к Volkswagen Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris Среди автомобилей с пробегом (не старше 3 лет, до 100 000 км пробега): Skoda Octavia, Kia Cerato, Hyundai Elantra

Плюсы и минусы

Нам нравится — хороший баланс управляемости и плавности хода, неплохая для класса динамика, проработанное рабочее место водителя.

— хороший баланс управляемости и плавности хода, неплохая для класса динамика, проработанное рабочее место водителя. Нам не нравится — тесный задний ряд, низкий уровень шумоизоляции, экономия на мелочах в салоне.

Kia Rio: тест-драйв с ответами на все вопросы На тесте «За рулем» один из самых популярных автомобилей нашего рынка. Это уже четвертое поколение Rio и второе поколение, выпускающееся на питерском заводе. Его можно встретить везде — в такси, каршеринге и в личном пользовании. Оцениваем ходовые качества и выбираем оптимальную комплектацию и сочетание двигателя с коробкой передач. Kia Rio: тест-драйв с ответами на все вопросы