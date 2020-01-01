VW Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris — тест в цифрах — журнал За рулем

VW Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания Весты, Поло и Соляриса и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов за ~миллион, читайте здесь.

Кто кого на «лежачем полицейском»?

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Что взять за миллион: Веста, Polo, Solaris

При преодолении «лежачего полицейского», как и на выбоинах штатного размера, самым жестким оказался Polo. Весте по барабану, по чему ехать. Solaris ближе к «немцу», и отечественная машина выигрывает за явным преимуществом. Volkswagen единственный, кто становится мягче с ростом скорости проезда неровности (40-60-80 км/ч). Лада и Hyundai характера не меняют.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SOLARIS

LADA VESTA

VOLKSWAGEN POLO

Снаряженная / полная масса

1198 / 1610 кг

1230 / 1670 кг

1195 / 1680 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,2 с

11,3 с

11,8 с

Максимальная скорость

192 км/ч

175 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км

9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км

8,7 / 5,4 / 6,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1591 см³

1598 см³

1598 см³

Мощность

90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин

83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин

81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин

Крутящий момент

151 Н·м при 4850 об/мин

152 Н·м при 4000 об/мин

155 Н·м при 3800–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A6

CVT

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

3,87–0,53 / 3,65

4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,77 / 3,39

Главная передача

3,38

3,88

3,68

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

185/65 R15

195/55 R16

195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

Hyundai Solaris

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

185

Lada Vesta

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

303

Volkswagen Polo

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

129

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Hyundai Solaris

Lada Vesta

Volkswagen Polo

60 км/ч

64

67

62

80 км/ч

67

70

65

100 км/ч

71

71

67

Шины

Kumho EcoWing ES01

Matador Elite3

Continental PremiumContact 5

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Hyundai Solaris

Lada Vesta

Volkswagen Polo

180–200 с отдельными провалами до 165–170 и всплесками до 210

190–210  с превышением 210 в верхней части дверей и крыльев

190–210 на капоте, крыше и багажнике; 180–190 на дверях и крыльях; 160 в нижней части кузова

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

HYUNDAI SOLARIS

LADA VESTA

VOLKSWAGEN POLO

Рабочее место водителя

Самые удобные передние сиденья — у Весты и Polo. В Солярисе обязательная электрорегулировка поясничного упора не компенсирует недостатка боковой поддержки и пустоты в районе плеч. Лада поплатилась баллом за блеклый дисплей комбинации приборов со сложным алгоритмом управления. Зато на ней самые большие боковые зеркала и камера заднего вида с динамической разметкой. На Polo и «лопухи» меньше, и разметка неподвижная.

Сиденье

8

9

9

Органы управления

9

8

9

Обзор

8

9

8

Салон

Места спереди достаточно во всех. Есть подлокотники. Мультимедийка Весты тормозит, отстала графикой и плохо дружит со смартфоном. Второй ряд в Hyundai тесен и обделен атрибутами комфорта. Багажник лифтбека на фоне седанов роскошен и предлагает розетку, крючки, карманы и приспособления для крепления груза.

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

8

9

9

Багажник

8

8

10

Ходовые качества

Polo надежен на прямой и быстр в реакциях. Веста с Солярисом чуть хуже, но по меркам класса выступают достойно. Hyundai шустрее в разгоне, но не настолько, чтобы поощрить его лишним баллом. Лада с появлением вариатора перестала отставать от коллег. Тормоза дисковые «по кругу» (спасибо хорошим комплектациям, т. к. в «базе» сзади стоят барабаны) и работают хорошо.

Динамика

8

8

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

8

9

Комфорт

Polo самый тихий. В Весте фон равномерный, в Hyundai шум прорывается через колесные арки. По плавности хода картина обратная. Volkswagen «жестит», Ладе всё равно, что под колесами. Hyundai до отечественной машины не дотягивается, пасует на крупных неровностях. Однозонные «климаты» в бюджетных машинах работают одинаково неидеально: приходится постоянно корректировать вручную. А вот дополнительных обогревов в изобилии.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

9

8

Климат

9

9

9

Приспособленность к России

С Ладой не тягаться по части клиренса. У неё же чуть выше висит губа бампера. В графе «Сервис» за Весту сыграла разветвленная дилерская сеть. Solaris уступил несильно и даёт пятилетнюю гарантию. Запаска в Солярисе неполноценная.

Геометрическая проходимость

8

9

8

Сервис

9

9

8

Эксплуатация

7

8

8

Общая оценка

8,2

8,5

8,6

Фото:
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