Самые удобные передние сиденья — у Весты и Polo. В Солярисе обязательная электрорегулировка поясничного упора не компенсирует недостатка боковой поддержки и пустоты в районе плеч. Лада поплатилась баллом за блеклый дисплей комбинации приборов со сложным алгоритмом управления. Зато на ней самые большие боковые зеркала и камера заднего вида с динамической разметкой. На Polo и «лопухи» меньше, и разметка неподвижная.

Места спереди достаточно во всех. Есть подлокотники. Мультимедийка Весты тормозит, отстала графикой и плохо дружит со смартфоном. Второй ряд в Hyundai тесен и обделен атрибутами комфорта. Багажник лифтбека на фоне седанов роскошен и предлагает розетку, крючки, карманы и приспособления для крепления груза.

Ходовые качества