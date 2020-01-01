Как проходил и что показал сравнительный тест седанов за ~миллион, читайте здесь.
Кто кого на «лежачем полицейском»?
При преодолении «лежачего полицейского», как и на выбоинах штатного размера, самым жестким оказался Polo. Весте по барабану, по чему ехать. Solaris ближе к «немцу», и отечественная машина выигрывает за явным преимуществом. Volkswagen единственный, кто становится мягче с ростом скорости проезда неровности (40-60-80 км/ч). Лада и Hyundai характера не меняют.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HYUNDAI SOLARIS
LADA VESTA
VOLKSWAGEN POLO
Снаряженная / полная масса
1198 / 1610 кг
1230 / 1670 кг
1195 / 1680 кг
Время разгона 0–100 км/ч
11,2 с
11,3 с
11,8 с
Максимальная скорость
192 км/ч
175 км/ч
190 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-92, АИ-95 / 55 л
АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
8,9 / 5,3 / 6,6 л / 100 км
9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
8,7 / 5,4 / 6,6 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1591 см³
1598 см³
1598 см³
Мощность
90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин
81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин
Крутящий момент
151 Н·м при 4850 об/мин
152 Н·м при 4000 об/мин
155 Н·м при 3800–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
CVT
А6
Передаточные числа:
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
3,87–0,53 / 3,65
4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,77 / 3,39
Главная передача
3,38
3,88
3,68
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
185/65 R15
195/55 R16
195/55 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
Hyundai Solaris
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
185
Lada Vesta
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
303
Volkswagen Polo
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
129
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
Hyundai Solaris
Lada Vesta
Volkswagen Polo
60 км/ч
64
67
62
80 км/ч
67
70
65
100 км/ч
71
71
67
Шины
Kumho EcoWing ES01
Matador Elite3
Continental PremiumContact 5
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
Hyundai Solaris
Lada Vesta
Volkswagen Polo
180–200 с отдельными провалами до 165–170 и всплесками до 210
190–210 с превышением 210 в верхней части дверей и крыльев
190–210 на капоте, крыше и багажнике; 180–190 на дверях и крыльях; 160 в нижней части кузова
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
HYUNDAI SOLARIS
LADA VESTA
VOLKSWAGEN POLO
Рабочее место водителя
Самые удобные передние сиденья — у Весты и Polo. В Солярисе обязательная электрорегулировка поясничного упора не компенсирует недостатка боковой поддержки и пустоты в районе плеч. Лада поплатилась баллом за блеклый дисплей комбинации приборов со сложным алгоритмом управления. Зато на ней самые большие боковые зеркала и камера заднего вида с динамической разметкой. На Polo и «лопухи» меньше, и разметка неподвижная.
Сиденье
8
9
9
Органы управления
9
8
9
Обзор
8
9
8
Салон
Места спереди достаточно во всех. Есть подлокотники. Мультимедийка Весты тормозит, отстала графикой и плохо дружит со смартфоном. Второй ряд в Hyundai тесен и обделен атрибутами комфорта. Багажник лифтбека на фоне седанов роскошен и предлагает розетку, крючки, карманы и приспособления для крепления груза.
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
8
9
9
Багажник
8
8
10
Ходовые качества
Polo надежен на прямой и быстр в реакциях. Веста с Солярисом чуть хуже, но по меркам класса выступают достойно. Hyundai шустрее в разгоне, но не настолько, чтобы поощрить его лишним баллом. Лада с появлением вариатора перестала отставать от коллег. Тормоза дисковые «по кругу» (спасибо хорошим комплектациям, т. к. в «базе» сзади стоят барабаны) и работают хорошо.
Динамика
8
8
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
8
8
9
Комфорт
Polo самый тихий. В Весте фон равномерный, в Hyundai шум прорывается через колесные арки. По плавности хода картина обратная. Volkswagen «жестит», Ладе всё равно, что под колесами. Hyundai до отечественной машины не дотягивается, пасует на крупных неровностях. Однозонные «климаты» в бюджетных машинах работают одинаково неидеально: приходится постоянно корректировать вручную. А вот дополнительных обогревов в изобилии.
Шум
8
8
9
Плавность хода
8
9
8
Климат
9
9
9
Приспособленность к России
С Ладой не тягаться по части клиренса. У неё же чуть выше висит губа бампера. В графе «Сервис» за Весту сыграла разветвленная дилерская сеть. Solaris уступил несильно и даёт пятилетнюю гарантию. Запаска в Солярисе неполноценная.
Геометрическая проходимость
8
9
8
Сервис
9
9
8
Эксплуатация
7
8
8
Общая оценка
8,2
8,5
8,6
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