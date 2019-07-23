Обновленный Kia Rio: 10 первых впечатлений

Изменившаяся внешность скрывает прежние агрегаты и ходовую часть, но функций стало больше. И цены повысились.

Размеры прежние... почти

Из габаритных размеров изменилась только длина. Но прибавку невооруженным глазом не увидишь — на 20 мм за счет другого переднего бампера. Остальные параметры, включая неплохие для легковушки 160 мм клиренса, — прежние. В профиль версию 2020 года можно узнать лишь по свежему дизайну колесных дисков. И то не все они новые.

Дизайн — дело вкуса. Мне дореформенный Kia Rio кажется более гармоничным. Новые фары слишком вычурные, а площадь окрашенной части переднего бампера при взгляде анфас для небольшой машины великовата.

Новый свет

LED-фары ближнего и дальнего света со статичной подсветкой поворотов появляются только в топовой версии Premium.

Было очевидно и до премьеры, что Kia Rio вслед за Рапидом, Поло и Солярисом получит светодиодные фары. Четыре уровня оснащения из семи — Classic, Classic Audio, Comfort и Luxe, как и прежде, — с галогенками в рефлекторном корпусе. В версиях Style и Prestige появляются линзы, но тоже с лампами накаливания. Из наворотов — светодиодные ходовые огни. И только в максимально упакованном исполнении Premium ставят LED-фары ближнего и дальнего света со статичной подсветкой поворотов.

Удобно: можно выбирать машину, среди прочего, по нужному типу оптики. Кстати, противотуманки с рефлекторными фарами вместе не ставят, они положены только трем топовым комплектациям Kia Rio.

Сзади — бутафория

Kia Rio и прежде среди всех моделей В-класса выделялся самым спортивным обликом. Однако при обновлении с кормой, на мой вкус, дизайнеры перестарались. Псевдодиффузор стал шире, это ладно. Противотуманка по центру бампера на манер гоночных болидов — туда-сюда. А вот два хромированных треугольника якобы выхлопных патрубков — перебор. Зачем разнесенный выпуск на бюджетной модели с атмосферной «четверкой»?

Бачок омывателя увеличенного объема

Полезное новшество, о котором без подсказки не догадаешься. Бачок под жидкость стеклоомывателя вырос с 4,6 до 5,3 л. Скажете, мелочь? Ничего подобного! Многие канистры с незамерзайкой — пятилитровые. Если заливать такую в не до конца осушенный бачок (а кто дожидается его полного опустошения?), обычно остается немного жидкости. Бутыль бросают в багажник, там она постоянно мешается и нередко проливается. Теперь такого не будет.

Мультимедиасистема по-прежнему встроена в панель

Экран мультимедийки подрос с семи до восьми дюймов. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay осталась: можно зеркалить смартфон на автомобильный дисплей.

Мультимедийка, в отличие от родственного Hyundai Solaris, у обновленного Kia Rio не выпирает из панели и не выглядит инородным телом. Как и на Солярисе, рестайлинг увеличил диагональ с семи до восьми дюймов. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay осталась: можно зеркалить смартфон на автомобильный дисплей. Зашитая в систему офлайн-навигация положена только топ-версии Premium. Исполнения Style и Prestige предлагают брать программы Google или Waze со своего мобильного телефона.

В качестве интересного бонуса в мультимедийке появились несколько расслабляющих звуковых тем: лес, дождь, море, камин, снег, уличное кафе.

Регулировка поясничного упора только в топе

Обновившийся в феврале Solaris получил регулировку вылета поясничного упора с электроприводом и предложил ее во всех комплектациях. Удивительно, но в прайс-листе Rio она значится только на самой дорогой машине. Такая настройки для поясницы совсем не лишняя, но вряд ли кто-то только из-за нее раскошелится на комплектацию Premium.

Сзади из нового — лишь USB-разъем

Пассажирам второго ряда во всех комплектациях, кроме Classic и Classic Audio, положены электрические стеклоподъемники. Два верхних уровня оснащения добавляют обогрев заднего сиденья и недоступную прежде USB-зарядку. Разъем один, но это лучше, чем ничего. Им может воспользоваться и передний пассажир: длины стандартного провода для смартфона хватит. При нынешнем обилии гаджетов розеток много не бывает.

Дисплей комбинации приборов стал больше

Цветной экран панели приборов в топовой комплектации увеличился с 3,5 до 4,2 дюйма. На нем отображается информация борткомпьютера, индикация открытых дверей и картинка парктроника.

Цветной экран топовой комбинации приборов сильно прибавил. Диагональ увеличилась с 3,5 до 4,2 дюйма. Он полноцветный, красочно отражает открытые двери и индикацию парктроника. Меню, как и было, хорошо структурированное, но теперь и более симпатичное. Четыре аналоговых прибора не изменились. И это хорошо: они отлично читаются и не требуют привыкания.

Электрозеркала, дистанционный запуск двигателя...

Из новых наворотов — электропривод складывания зеркал. Он положен комплектациям Prestige и Premium. В последней появляется и передний парктроник, ранее недоступный. Датчик дождя на Kia Rio так и не появился. Зато добавили функцию дистанционного запуска двигателя клавишей на брелоке. Радиус действия невелик — 50 м., но из окна многоэтажки добьет. Если перед уходом из машины включить нужные обогревы, они активируются вместе с пуском мотора.

Новая комплектация в палитре — Style (на фото). По набору функциональных опций и цене она стоит между «Люксом» и «Престижем». Ее главная особенность в декоре. Снаружи «стильные» Rio выделяются красными акцентами вокруг противотуманок и на решетке радиатора, темными литыми колесами. Внутри у таких машин черно-красная ткань сидений, красная прострочка на рычаге коробки и руле, яркая красная планка на приборной панели.

Цены выросли

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Все дорожает, и Rio тоже. Базовый вариант Classic прибавил всего 5000 рублей и стоит 814 900 рублей вместо 809 900. Система курсовой стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер и электропакет в нем есть.

На столько же подорожал самый доступный Rio с автоматом. Только теперь есть выбор: за 914 900 рублей можно взять двигатель 1.4 с набором оснащения Comfort или мотор 1.6 в более скромной комплектации Classic Audio (добавляет к «базе» аудиосистему и обогрев передних сидений).

Kia Rio Luxe стал дороже на 15 000 рублей (934 900–974 900), Prestige — на 20 тысяч (1 079 900), Premium — на 50 тысяч (1 169 900). Новая серия Style оценивается в 1 029 900 рублей.

Обновленный Kia Rio: 10 первых впечатлений Изменившаяся внешность скрывает прежние агрегаты и ходовую часть, но функций стало больше. И цены повысились. Обновленный Kia Rio: 10 первых впечатлений

Фото: Kia