«Москвичи» теперь делают по полному циклу — как поменяются машины?
Как ранее сообщал «За рулем», автозавод «Москвич» перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Теперь на предприятии ведется не только сборка машин, но также сварка и окраска кузовов. Завод «Москвич», ранее известный как Renault Россия, стал первым из «перезапущенных» заводов РФ, освоившим полный цикл.
Сообщалось, что на предприятии установлена роботизированная линия, включающая сварку и покраску кузова, а также нанесение усиленного антикоррозийного покрытия. Источник на основе заявлений мэра Москвы, главы КАМАЗа и пресс-службы предприятия выделяет три момента, по которым должны измениться выпускаемые «Москвичом» автомобили:
- антикоррозийная защита именуется «лучшей в России» и должна обеспечивать максимальную адаптацию к нашим условиям;
- появится опция двуцветной окраски кузова: крыша – черная, кузов – в любом из пяти цветов в действующей палитре;
- логистические расходы завода сократятся на величину до 25%.
Официальные лица не проясняют, станут ли в связи с третьим обстоятельством автомобили дешевле, но тут, скорее всего, обойдется без сюрпризов. Все остальное предстоит испытать в долгосрочной перспективе, а пока предлагаем посмотреть репортаж с обновленного предприятия от нашего главного редактора.
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Источник: Китайские автомобили
Видео: За рулем