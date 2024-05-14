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«Москвичи» теперь делают по полному циклу — как поменяются машины?

Названы главные отличия автомобилей Москвич, созданных по полному циклу

Как ранее сообщал «За рулем», автозавод «Москвич» перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Теперь на предприятии ведется не только сборка машин, но также сварка и окраска кузовов. Завод «Москвич», ранее известный как Renault Россия, стал первым из «перезапущенных» заводов РФ, освоившим полный цикл.

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Сообщалось, что на предприятии установлена роботизированная линия, включающая сварку и покраску кузова, а также нанесение усиленного антикоррозийного покрытия. Источник на основе заявлений мэра Москвы, главы КАМАЗа и пресс-службы предприятия выделяет три момента, по которым должны измениться выпускаемые «Москвичом» автомобили:

  • антикоррозийная защита именуется «лучшей в России» и должна обеспечивать максимальную адаптацию к нашим условиям;
  • появится опция двуцветной окраски кузова: крыша – черная, кузов – в любом из пяти цветов в действующей палитре;
  • логистические расходы завода сократятся на величину до 25%.

Официальные лица не проясняют, станут ли в связи с третьим обстоятельством автомобили дешевле, но тут, скорее всего, обойдется без сюрпризов. Все остальное предстоит испытать в долгосрочной перспективе, а пока предлагаем посмотреть репортаж с обновленного предприятия от нашего главного редактора.

Источник: Китайские автомобили

Видео: За рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Москвич
14.05.2024
Фото:Москвич
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