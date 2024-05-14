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На Урале водитель погиб в сорвавшемся с огромной высоты БелАЗе

В Свердловской области БелАЗ упал в карьер, водитель скончался

В Главном карьере города Качканар в Свердловской области БелАЗ, двигаясь задним ходом съехал с дороги, перевернулся и упал в карьер.

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По предварительным данным, 13 мая около 15:40 часов 37-летний водитель, управляя самосвалом БелАЗ 75131, при движении задним ходом на территории промышленного объекта, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием ТС.

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B результате аварии водитель БелАЗа умер на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что погибший являлся уроженцем Республики Башкортостан, имел водительский стаж тракториста-машиниста 3 года.

На месте аварии следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, окончательную причину инцидента установят в ходе следствия.

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Источник: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ГИБДД Свердловской области
14.05.2024
Фото:ГИБДД Свердловской области
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