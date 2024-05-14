На Урале водитель погиб в сорвавшемся с огромной высоты БелАЗе

В Свердловской области БелАЗ упал в карьер, водитель скончался

В Главном карьере города Качканар в Свердловской области БелАЗ, двигаясь задним ходом съехал с дороги, перевернулся и упал в карьер.

По предварительным данным, 13 мая около 15:40 часов 37-летний водитель, управляя самосвалом БелАЗ 75131, при движении задним ходом на территории промышленного объекта, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием ТС.

B результате аварии водитель БелАЗа умер на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что погибший являлся уроженцем Республики Башкортостан, имел водительский стаж тракториста-машиниста 3 года.

На месте аварии следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, окончательную причину инцидента установят в ходе следствия.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области