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В этих регионах бензин один из самых дешевых в России — называем топ-3

Челябинская область вошла в топ-3 регионов РФ с самыми низкими ценами на бензин

Челябинская область вошла в топ-3 по России как регион с самыми низкими ценами на бензин. Стоимость бензина марки АИ-92 в этом субъекте РФ оказалась одной из самых низких в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

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«Тройка регионов, где отмечается наименьшая средняя стоимость АИ-92: Республика Коми (46,18 рублей за литр), Курганская область (47,44 рублей за литр) и Челябинская область (47,56 рублей за литр)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

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На четвертом месте по цене на бензин АИ-92 оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край занимает пятое место. В Контрольно-счетной палате также подчеркнули, что стоимость бензина АИ-95 в Челябинской области тоже одна из самых низких в Российской Федерации – она составляет 52,34 руб. за один литр.

Источник: fedpress.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:freepik / freepik
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