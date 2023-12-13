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Выбираем лучший компактный седан — выигрываем Ладу!

Названы пять новых недорогих седанов, появившихся в продаже в 2023 году

2023 год оказался богатым на новинки. В классе компактных автомобилей появилось сразу пять новых недорогих седанов. Вы уже определились с любимчиками? Самое время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Гран-при

Итак, в этом году на рынке появилось пять новых компактных автомобилей:

BAIC U5 Plus, седан, 105 л. с., передний привод
Changan Alsvin, седан, 107 л. с., передний привод
Changan Uni-V, лифтбек, 181 л. с., передний привод
Omoda S5, седан, 113–149 л. с., передний привод
Kaiyi E5, седан, 147 л. с., передний привод
Гран-при «За рулем» 2024

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели — появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Changan Uni-V, Omoda S5 и Kaiyi E5 как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 — компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 — тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый, читайте здесь.
13 декабря
Какой из этих компактных седанов достоин премии Гран-при «За рулем» 2024?

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Количество просмотров 2
13.12.2023
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