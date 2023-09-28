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Российским покупателям предложат ограниченную партию доступных седанов Kaiyi E5

У седана Kaiyi E5 в России появилась версия Standart по цене 2,1 млн рублей

В дилерской сети китайского бренда Kaiyi в ближайшее время должен появиться седан E5 в новой доступной версии. Называется она Standart, а рекомендованная цена продажи – 2,115 млн рублей. Автомобили будут выпущены ограниченной партией на калининградском «Автоторе».

Удешевить модель удалось за счет замены светодиодных фар на галогеновые, отсутствия контурной подсветки салона и люка в крыше. Также на более дешевую версию установлены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. В этой версии нет передних боковых подушек безопасности и автоматического складывания боковых зеркал.

Kaiyi E5
Kaiyi E5
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Упростили и салон автомобиля, заменив кожаные сиденья на тканевую обивку.

В общей сложности покупатель Kaiyi E5 в версия Standart сэкономит 45 тыс. рублей – следующая за ней комплектация Luxury+ обойдется в 2,16 млн рублей, а Luxury Sport – в 2,193 млн рублей.

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Источник: РГ

Фото: Kaiyi

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За РулемПономарева Дарина
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