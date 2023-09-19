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Глава Автотора озвучил ближайшие планы

До конца 2023 года Автотор запустит еще 5 моделей

Как заявил основатель и главный акционер завода Владимир Щербаков, вслед за только что стартовавшим Kaiyi X3 последуют еще несколько моделей, и до конца 2023 года с нынешних 10 (включая коммерческие) линейка моделей вырастет до 15. Более того, в 2024 году компания планирует увеличить число выпускаемых моделей до 25. Но и это не будет пределом.

«Мы должны восстановить свою роль хорошего надежного квалифицированного производственного партнера. А для того, чтобы быть устойчивым на рынке, надо сначала восстановить бизнес-модель, которая у нас уже 25 лет действует. Мы должны быть во всех секторах рынка, как раньше», – подчеркнул Щербаков.
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Топ-менеджер напомнил, что до кризиса его предприятие выпускало 40 моделей в самых различных сегментах, включая BMW 7-й серии, одну из самых дорогих машин на тогдашнем рынке.

«Рынок никогда не проседает параллельно по всем сегментам. Если проседает в бюджетном, то сохраняется у более дорогих. Или наоборот», – заметил глава Автотора.

Завод ставит задачи выйти минимум на 30 моделей и в дальнейшем работать с ними, сказал Щербаков. Но отметил, что степень локализации у машин будет разная. Напомним, сейчас Автотор собирает машины китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM, а также грузовики Foton под собственной маркой Brock.

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Источник: Автостат

Фото: Автотор

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